Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente et Wawanesa Insurance annoncent cinq projets menés par des jeunes et financés par 150 000 $ de subventions à l'innovation jeunesse.

HAMILTON, Ontario, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) ont annoncé aujourd'hui les cinq projets menés par des jeunes qui ont été sélectionnés pour recevoir un financement dans le cadre du programme Les champions du climat Wawanesa : Bourse à l'innovation jeunesse – une initiative, en collaboration avec Wawanesa Insurance, qui soutient les jeunes leaders qui s'intéressent à l'adaptation aux changements climatiques et à l'atténuation de leurs effets.



Annoncée en mars 2024, l'initiative a été créée pour inspirer et soutenir la prochaine génération de leaders dans les efforts d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques avec l'aide de professionnels de la recherche appliquée issus de collèges canadiens accrédités. Les jeunes actuellement inscrits ou récemment diplômés d'une institution partenaire de C2R2 ont soumis leurs idées axées sur le climat à des fins d'évaluation. Les cinq projets sélectionnés bénéficient d'un soutien de 30 000 $ de la part de Wawanesa Insurance, ce qui offre aux jeunes innovateurs une occasion unique de travailler avec les institutions partenaires de C2R2 pour développer, déployer et faire avancer leurs idées de projet.

Le soutien de 150 000 $ de Wawanesa fait partie du programme Les champions du climat Wawanesa, qui réserve 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne du changement climatique qui travaillent à bâtir des communautés plus résilientes au changement climatique.

Au total, le C2R2 a reçu 16 propositions de projets de la part de neuf de ses institutions partenaires. Parmi les projets soumis, les projets suivants ont été retenus pour bénéficier d'un financement :

CNETE – Maxim Bergeron – Création de souches microbiennes produisant deux enzymes pour la dégradation des hydrocarbures et des plastiques

– Maxim Bergeron – Création de souches microbiennes produisant deux enzymes pour la dégradation des hydrocarbures et des plastiques Red River College Polytechnic (RRCP) – Sophie Walker – Soins infirmiers résilients au changement climatique

– Sophie Walker – Soins infirmiers résilients au changement climatique Saskatchewan Polytechnic – Muhammad Abdullah – Cartographie des zones inondables à l'aide de l'apprentissage automatique et de la réalité augmentée

– Muhammad Abdullah – Cartographie des zones inondables à l'aide de l'apprentissage automatique et de la réalité augmentée Seneca College – Navdeep Singh – Réduction des émissions de carbone grâce à la technologie à taux variable et aux meilleures pratiques agricoles

– Navdeep Singh – Réduction des émissions de carbone grâce à la technologie à taux variable et aux meilleures pratiques agricoles Mohawk College – Pal Patel – Gestion des actifs pour la résilience climatique dans les communautés autochtones

« La qualité des propositions reçues pour Les champions du climat Wawanesa : Bourse à l’innovation jeunesse de Wawanesa a été impressionnante. Félicitations aux jeunes leaders innovateurs retenus », a déclaré Paul Armstrong, président du C2R2 et directeur de l'exploitation du Mohawk College. « Cette subvention offre une occasion extraordinaire de faire progresser ces initiatives importantes à travers le pays et nous sommes impatients de voir l'impact que ces jeunes remarquables et leurs projets auront sur les efforts d'action climatique du Canada. »

Les projets sélectionnés disposeront d'un an pour mettre en œuvre et réaliser les objectifs définis dans les plans de projet soumis, dans le but de créer un impact durable.

« Nous sommes fiers de nous associer aux Collèges canadiens pour une relance économique résiliente dans le cadre du programme Les champions du Climat Wawanesa : Bourse à l’innovation jeunesse, a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice des communications et de l'impact communautaire chez Wawanesa. « La passion et l'engagement dont font preuve les jeunes de partout au pays pour bâtir des communautés plus résilientes face au climat sont une source d'inspiration. Nous sommes honorés de soutenir les cinq étudiants sélectionnés et leur travail. »

C2R2 est fière de s'associer à Wawanesa Insurance. Ce partenariat souligne l'engagement commun à favoriser le changement positif et la résilience face aux défis liés au climat, ainsi que l'objectif global de C2R2 de soutenir les Canadiens d'un océan à l'autre dans la transition vers une économie verte.

À propos des collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) Les collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) est une coalition de 14 collèges, cégeps, instituts et écoles polytechniques profondément alignés à travers le Canada avec un engagement établi en faveur de la durabilité. Les membres de la coalition se sont rassemblés en tant que force motrice, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. Ils sont en mesure de soutenir le perfectionnement de la main-d'œuvre et de combler les lacunes en matière de compétences au Canada, et gèrent actuellement Voie Rapide et le Programme de développement de la main-d'œuvre communautaire. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College à Hamilton. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.resilientcolleges.ca

À propos de l'assurance Wawanesa

La Wawanesa Mutual Insurance Company, fondée en 1896, est l'un des plus grands assureurs mutuels du Canada, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 3,5 milliards de dollars et des actifs de 10 milliards de dollars. La Wawanesa Mutual, dont le siège social est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Life, qui offre des produits et des services d'assurance-vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui distribue de l'assurance personnelle et commerciale partout au Canada. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. L'entreprise redonne activement aux organismes qui renforcent les communautés, faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par année à des organismes de bienfaisance, dont plus de 2 millions de dollars par année pour soutenir les personnes qui sont en première ligne des changements climatiques. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : wawanesa.com

