Office of Gun Violence Prevention grant funding now available to help reduce violence in Colorado communities

DENVER (April 22, 2024): The Office of Gun Violence Prevention within the Colorado Department of Public Health and Environment is now accepting applications for grants that will fund projects to prevent gun violence across Colorado.

The grant program is designed to fund projects that conduct community-based gun violence prevention initiatives that are evidence-informed and demonstrate promise at reducing violence. The office encourages applications from organizations that serve priority communities most impacted by firearm-related suicide and community violence in Colorado. Funds may also be used for education, training, and community programs on topics such as responsible gun ownership practices, safe storage, existing laws, mental health, and substance use resources.

“We want to make sure that Colorado communities are equipped to address gun violence through education, training and community-based initiatives,” said Ned Calonge, the Colorado Department of Public Health and Environment’s CDPHE’s chief medical officer. “That’s why the Office of Gun Violence Prevention has chosen to implement a grant program that is responsive to firearm-related suicide as well as interpersonal violence and community violence in our state.”

The maximum grant allocation is $100,000 per organization, and the Office of Gun Violence Prevention plans to award approximately $500,000 in total funding. Grant awards are expected to be announced later this spring.

Applications are open to Colorado-based community and grassroots nonprofit organizations, nonprofit educational institutions, nonprofit health care organizations or systems, and nonprofit organizations providing services on a reservation or Tribal land with a letter of support from the applicable Tribe.

Applications should be completed by 5 p.m. MST on May 17, 2024. Visit the Office of Gun Violence Prevention’s grants webpage to learn more and apply.

This project is 100% supported by federal grant 15PBJA-23-GG-00005-BSCI, issued by the Colorado Division of Criminal Justice.

###

DENVER (22 de abril de 2024): La Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado está aceptando solicitudes de subvenciones que financiarán proyectos para prevenir la violencia armada en Colorado.

El programa de subvenciones está diseñado para financiar proyectos que lleven a cabo iniciativas comunitarias de prevención de la violencia armada que estén basadas en evidencia y demuestren ser viables para reducir la violencia. La oficina alienta la presentación de solicitudes de organizaciones que prestan servicios a las comunidades prioritarias más afectadas por el suicidio relacionado con armas de fuego y la violencia entre pandillas en Colorado. Los fondos también se pueden utilizar para educación, capacitación y programas comunitarios sobre prácticas responsables de posesión de armas, almacenamiento seguro, leyes vigentes, salud mental y recursos para la reducción del uso de drogas.

"Queremos asegurarnos de que las comunidades de Colorado estén equipadas para abordar la violencia armada a través de educación, capacitación e iniciativas comunitarias", dijo Ned Calonge, director médico del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. "Es por eso que la Oficina de Prevención de la Violencia Armada ha decidido implementar un programa de subvenciones que combata al suicidio relacionado con armas de fuego, así como a la violencia interpersonal y la violencia entre pandillas en nuestro estado".

La asignación máxima de subvención es de $100,000 por organización, y la Oficina de Prevención de la Violencia Armada planea otorgar aproximadamente $500,000 en financiación total. Se espera que las subvenciones se anuncien a finales de esta primavera.

Las solicitudes están abiertas a organizaciones comunitarias con base en Colorado sin fines de lucro, instituciones educativas sin fines de lucro, sistemas u organizaciones de salud sin fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro que provean servicios en una reserva o tierra Tribal con una carta de apoyo de la Tribu correspondiente.

Las solicitudes deben completarse antes de las 5:00 p.m. MST el 17 de mayo de 2024. Visite la página web de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada para obtener más información y presentar su solicitud.

Este proyecto cuenta con apoyo 100% de la subvención federal 15PBJA-23-GG-00005-BSCI, emitida por la División de Justicia Penal de Colorado.

###