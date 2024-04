Appel à Recycler et Staples Canada célèbrent 20 ans de réussite en matière de recyclage de piles et batteries

TORONTO, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce Jour de la Terre, Appel à Recycler, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et Staples Canada, l’Entreprise du Travail et de l’Apprentissage, célèbrent fièrement deux décennies de collaboration dédiées au recyclage de piles et batteries et à la durabilité environnementale. Depuis le début de leur partenariat en 2004, Appel à Recycler et Staples Canada ont constamment cherché à lancer de nouvelles initiatives de recyclage de piles et batteries et d’intendance environnementale. Cela a permis à Staples Canada de détourner plus de 1,8 million de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement au cours des 20 dernières années.



En 2023, Staples Canada a intensifié ses efforts en matière de recyclage en mettant en œuvre le programme d’Appel à Recycler, « Recyclez vos batteries, Canada! » dans ses plus de 300 magasins, ainsi que d’autres initiatives de recyclage en magasin. Staples Canada a donc pu surpasser un jalon de développement durable important par rapport à ses Objectifs de 2025 pour un avenir plus vert, en détournant plus de 840 000 kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement depuis 2020, soit un an d’avance sur l’objectif de leur plan quinquennal. En reconnaissance pour cet engagement exceptionnel au recyclage, Appel à Recycler a décerné le prix « Chef de file en durabilité » à Staples Canada pour la quatrième année consécutive.

« Staples Canada a été un partenaire incroyable tout au long des 20 dernières, nous aidant à faire progresser notre mission de collecter et de recycler le plus grand nombre possible de piles et batteries en fin de vie. » explique Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada. « L’engagement de l’ensemble des équipes de Staples et Bureau en Gros fournit aux clients une solution de recyclage de piles et batteries pratique partout au Canada. Nous sommes fiers des accomplissements et de l’impact que nous avons eu ensemble sur le plan environnemental, et nous avons hâte d’élargir davantage notre collaboration dans le domaine de la protection de l’environnement. »

« Notre engagement envers le développement durable s’etend aux produits que nous vendons et aux services que nous offrons, » a declaré Rachel Huckle, Présidente Directrice Générale of Staples Canada. « Notre partenariat de longue date avec Appel à Recycler nous permet de fournir une expérience pratique de recyclage de piles et batteries en magasin et permet aux Canadiens de jouer un rôle actif en matière de responsabilité environnementale. Alors que nous célébrons deux décennies avec Appel à Recycler ainsi que l’atteinte de notre cible de recyclage de piles et batteries, nous sommes ravis de pouvoir continuer à collaborer ensemble pour rendre le recyclage plus facile et accessible pour les Canadiennes et Canadiens. »

Appel à Recycler collabore avec des détaillants de premier plan comme Staples Canada, ainsi que des fabricants de piles et batteries, des gouvernements provinciaux et des municipalités, en s’efforcant de collecter et de recycler le plus grand nombre possible de piles et batteries usagées au Canada, et contribuant à un progrès environnemental positif à l’échelle du pays. En 2023, presque six (6) millions de kilogrammes de piles et batteries usagées ont été détournés des sites d’enfouissement canadiens grâce au programme d’Appel à Recycler, « Recyclez vos batteries, Canada! ». Le programme a connu sa « meilleure année à ce jour », dépassant le cap de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries recyclés depuis sa création en 1997.

En plus de garder les piles et batteries usagées hors des sites d’enfouissement, le recyclage permet la récupération de matériaux précieux qui peuvent être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, ce qui réduit les coûts de production et l’impact environnemental et contribue à une économie circulaire robuste. Étant donné que 92 % des Canadiens vivent dans un rayon de 15 kilomètres d’un point de dépôt Appel à Recycler, incluant tous les magasins de Staples Canada, il est ainsi pratique et facile pour les Canadiens de « Collecter, Protéger et Déposer » leurs piles et batteries pour le recyclage. Visitez le magasin de Staples Canada le plus proche ou trouvez d’autres points de dépôt en consultant recyclezvosbatteries.ca.

À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation opère des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle agit également en Ontario à titre d’Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ainsi qu’un contrat exclusif avec un fournisseur de gestion des infrastructures informatiques certifié ISO 27001. Sa réputation d’excellence lui a permis de maintenir à long terme des relations de confiance avec les intervenants du secteur et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants, incluant des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos de Staples Canada

Staples Canada est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage. L’entreprise privée s’engage à être un partenaire dynamique et inspirant auprès des clients qui visitent ses plus de 300 magasins ainsi que son site staples.ca. L’entreprise détient deux marques qui soutiennent la clientèle d’affaires : Staples Preferred/Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et petits entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept espaces de travail partagés Staples Studio à l’échelle du Canada. Grâce à Staples Impression/Bureau en Gros Impression, les Canadiens ont accès à une variété de solutions d’impression, d’options d’emballage et d’expédition, ainsi qu’à une vaste gamme de services commerciaux et technologiques. Staples/Bureau en Gros est une partenaire fière de MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à combattre les inégalités dans les communautés partout au Canada et aide à créer un avenir équitable pour tous. Visitez staples.ca pour en savoir plus ou échangez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok.

