Le Groupe Compass Canada publie son rapport sur le développement durable 2023

TORONTO, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au pays, est fier d’annoncer la publication de son rapport sur le développement durable 2023, qui représente les progrès et les initiatives axés sur le Canada. Le rapport, publié aujourd’hui, présente les progrès de l’entreprise envers ses engagements canadiens en matière de climat et son dévouement à réaliser notre objectif de carboneutralité, appelé Promesse à la planète, d’ici 2050.



En tant que plus important fournisseur de services alimentaires au pays, le Groupe Compass Canada reconnaît l’impact significatif qu’il peut avoir grâce à des changements axés sur l’environnement dans ses activités sur des milliers de sites à l’échelle nationale. Son rapport sur le développement durable au Canada témoigne des efforts continus de l’entreprise pour créer un avenir plus durable grâce à des initiatives majeures, telles que la journée « Cessons le gaspillage alimentaire » et « Waste Not 2.0 », tous deux visant à réduire le gaspillage alimentaire dans l’ensemble des activités importantes de services alimentaires de l’entreprise. Des projets pilotes localisés de solutions novatrices axées sur le développement durable ont également aidé le Groupe Compass Canada à accélérer son adoption d’alternatives écologiques, y compris des programmes tels que l’emballage réutilisable Friendlier et Waste Not 2.0, leur solution exclusive de suivi des déchets.

« Je suis très heureux de voir le changement significatif qui se produit au sein de notre organisation représenté dans notre rapport sur le développement durable au Canada », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et d’ESS Amérique du Nord. « Nous interagissons avec des millions de Canadiens chaque jour, de sorte que notre entreprise a l’occasion et la responsabilité d’avoir un impact réel et de mener l’industrie à changer pour de bon. En facilitant l’intégration de solutions de rechange écologiques dans leur vie pour nos clients et nos associés, nous voulons faire ce qu’il faut, c’est-à-dire ce qu’il est facile de faire. »

Le rapport fournit un aperçu complet des initiatives de développement durable du Groupe Compass Canada, soulignant les réalisations clés, les projets en cours et les engagements futurs qui s’alignent sur les objectifs de développement durable de l’entreprise. Voici quelques jalons importants au Canada soulignés dans le rapport :



Huile de palme 100 % certifiée durable utilisée dans l’ensemble de leurs activités depuis 2022.

62 % des fruits de mer proviennent de sources durables.

Près de 50 % de leurs achats d’aliments et de boissons proviennent de sources locales.

Plus de 50 % du chocolat provient de sources éthiques.

« Nous sommes ravis de publier notre rapport sur le développement durable axé sur le Canada, reflétant notre engagement envers le développement durable et le soutien à notre objectif Promesse à la planète de devenir carboneutre à l’échelle mondiale d’ici 2050 », a déclaré Heather Wilkie, vice-présidente exécutive de la transformation commerciale. « Nous pensons que l'industrie des services alimentaires au Canada, et dans le monde entier, peut et doit être une force pour le bien commun, en contribuant de manière positive à notre planète et à nos communautés locales. Ce rapport ne se contente pas d'exposer les résultats que nous avons atteints jusqu'à présent, il souligne également notre volonté de susciter des changements significatifs dans notre industrie et au-delà. »

Voici les principaux points saillants du rapport sur le développement durable du Groupe Compass Canada :

21,8 tonnes d’aliments compostés.

Plus de 276 000 de repas donnés.

Plus de 244 000 kilogrammes d’émissions de GES évités.

931 128 litres d’eau économisés.

« Notre rapport sur le développement durable sert de feuille de route pour notre parcours vers le développement durable, mettant en évidence les progrès que nous avons réalisés et la voie que nous avons tracée pour soutenir notre Promesse à la planète au Canada. Nous nous concentrons sur la réduction de notre impact environnemental, la promotion de l’approvisionnement responsable et la promotion d’une culture de développement durable dans l’ensemble de notre organisation. Ce rapport souligne notre engagement envers la transparence, la responsabilisation et notre rôle en tant que gardiens responsables de l’environnement », a déclaré Jennifer Lambert, directrice du développement durable au Groupe Compass Canada.

Le rapport sur le développement durable du Groupe Compass Canada représente une étape importante de leur parcours vers un leadership mondial et local en matière de développement durable. Il reflète le parcours de l’entreprise pour devenir le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au Canada et son engagement envers le bien-être de la planète pour les générations futures.

Le rapport complet sur le développement durable du Groupe Compass Canada peut être téléchargé sur son site Web ICI.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus grand fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. Il emploie plus de 25 000 associés dans plus de 2 100 établissements au pays. Son expertise couvre divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada a pour mission d’être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur du pays, visant à redéfinir l’industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, le rendement et l’objectif. Le Groupe Compass Canada s’engage à utiliser sa taille et son envergure pour faire le bien commun, et a établi un engagement Promesse à la planète visant à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’accueil sur mesure et à un dévouement envers l’excellence, le Groupe Compass Canada façonne l’avenir des services alimentaires et de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admiréesMC au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2022, l’un des Meilleurs lieux de travaillMC en 2024 avec les équipes de direction les plus fiables, Meilleurs lieux de travailMC pour la vente au détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.compass-canada.com , LinkedIn et Instagram .

