Bourse Direct propose « Infos d’Experts », son service d’aide à la décision

Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, propose à ses clients investisseurs particuliers un accompagnement unique et personnalisé dans leurs stratégies d’investissement.

Conçu pour dynamiser la gestion des portefeuilles de ses clients, le service « Infos d’Experts » de

Bourse Direct leur permet de bénéficier du savoir-faire de professionnels de la bourse qui les encadrent sur leurs décisions d’investissement.

Un savoir-faire d’experts professionnels mis à disposition de l’investisseurs particulier

Le service « Infos d’Experts » est un espace privilégié exclusif, animé par des professionnels confirmés, afin d’exploiter un maximum d’opportunités offertes par les marchés financiers. Il donne accés à l’intégralité de leurs recommandations à l’achat ou la vente sur Indices, Actions individuelles, Matières premières, métaux précieux et Forex.

Toutes les recommandations sont basées sur l’analyse technique, graphique et fondamentale, et sont assorties d’un objectif de gain et d’un stop de protection. Le suivi des stratégies est effectué en temps réel par SMS et E-mail pour plus de réactivité.

Ce service inclut également un morning meeting, détaillant les rendez-vous macro et micro économiques majeurs, afin d’appréhender les actualités qui impactent les marchés financiers.

Des formules adaptées à la taille du portefeuille et à la stratégie d’investissements

Accessible aux clients Bourse Direct, à partir de 30 000 € d'encours, l’offre premium permet à l’investisseur de conserver la maîtrise de son portefeuille tout en bénéficiant du savoir-faire de professionnels de la bourse.

D’autres formules sont déclinées pour être en parfaite adéquation avec les besoins de l’investisseur :

Alertes Experts, le service de recommandations hebdomadaires : chaque semaine, une recommandation d’une valeur avec un niveau d’entrée, un objectif de cours et un stop de protection.

Analyses CAC40, une analyse quotidienne du CAC40 détaillée à la clôture des marchés sur la tendance de l’indice, les points importants à surveiller, et la zone de résistance et de support.

Stratégie Futures, pour les stratégies sur le Future CAC40 : des stratégies pour dynamiser votre capital ou couvrir vos positions (un niveau d’entrée, un objectif et un stop de protection, avec un suivi de 8h00 à 22h00).





En ce moment, 3 mois offerts sur l'abonnement annuel au service Infos d'Experts, soit 261 € la première année au lieu de 348€*. Ce montant varie selon la formule retenue.

Frédéric Garcia, responsable salle des marchés de Bourse Direct, commente :

« Chez Bourse Direct, nous attachons une grande importance à l’accompagnement de nos clients dans leur stratégie d’investissement en bourse, notamment à travers de nombreux webinars pédagogiques, et sommes ravis d’avoir poussé encore plus loin cette démarche en proposant (depuis 2006) notre service Infos d’Experts.

A travers les conseils d’experts au plus proche des actualités des entreprises et des évolutions de marchés financiers, nos clients particuliers peuvent ainsi être au plus prés de la salle des marchés et bénéficier en temps réel du savoir-faire de nos professionnels pour des approches d’investissement avisées.

Face à un contexte de retour de la volatilité, dans une année 2024 pleine d’enjeux économiques et géopolitiques mondiaux, nous sommes fiers de continuer à offrir à nos clients un environnement propice à des décisions d’investissements éclairées. ».

Nos experts :

Retrouvez le service « Infos d’Experts » pour Bourse Direct sur :

https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/outils-et-services/infos-d-experts et au 01 56 88 90 76

Communication à caractère promotionnelle.

L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.

Avertissement

Les recommandations diffusées sur le site Infos d’Experts sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.

Elles n'ont pas été élaborées conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Bourse Direct n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.Les recommandations émises par infos d'Experts portent sur des instruments financiers présentant un risque de perte en capital.

* Voir conditions détaillées de l’offre sur https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/outils-et-services/infos-d-experts



A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

