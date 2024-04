Nicox : Point financier sur le premier trimestre 2024 et résultats financiers de l’année 2023

Chiffre d’affaires du Groupe de €4,4 millions (net 1 de €3,9 millions) pour le premier trimestre 2024

Trésorerie du Groupe au 31 mars 2024 s’élevant à €9,1 millions et horizon de trésorerie à novembre 2024 22 avril 2024 – diffusion à 07h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires et la trésorerie de Nicox et de ses filiales (le « Groupe Nicox ») pour le premier trimestre 2024 ainsi que les résultats financiers de Nicox SA (la « Société ») pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 19 avril 2024 et fait un point sur les étapes clés à venir. Comme annoncé précédemment, la Société ne présente plus de comptes consolidés selon les normes IFRS et les chiffres divulgués pour le Groupe sont communiqués à titre d’information. La Société annonce aussi que Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox, a rejoint le Conseil d’Administration.







« Nicox a bien progressé en 2023 alors que les premiers résultats de l’étude de phase 3 Denali sont attendus au deuxième semestre 2025. Depuis, nous avons mis en œuvre la réduction des coûts précédemment communiquée, pour nous concentrer sur l’étude Denali. Nous avons également signé un nouveau contrat de licence pour NCX 470 avec Kowa au Japon et finalisé la signature de notre avenant de restructuration de la dette avec BlackRock, » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Nous nous concentrons sur le développement du NCX 470 et sur l’avancement de l’étude Denali qui devrait confirmer le profil du NCX 470 dans le glaucome et ouvrir d’autres options stratégiques et des voies de commercialisation au-delà de nos partenariats existants. Notre horizon de trésorerie a été prolongé jusqu’en novembre 2024 et nous continuons d’examiner toutes les options de financement supplémentaires, incluant des discussions sur le développement d’affaires qui pourraient fournir des capitaux non dilutifs parallèlement à la planification de la levée de fonds sur les marchés boursiers. »







« Nous sommes très heureux d’accueillir Gavin Spencer, notre nouveau CEO, en tant que membre du Conseil d’administration de Nicox. Gavin apportera une expertise précieuse en tant que membre du Conseil, sur la base de sa vaste expérience couvrant tous les aspects de l’industrie des biotechnologies et de sa connaissance approfondie des activités de Nicox. » a déclaré Jean-Francois Labbé, Président du Conseil d’administration de Nicox.







Chiffre d’affaires, trésorerie et dette financière pour le premier trimestre 2024 pour le Groupe Nicox







Chiffre d’affaires de €4,4 millions (€3,9 millions net 1 , incluant €3,0 millions d’un paiement de licence) au premier trimestre 2024, contre €1,3 millions (€0,8 million net 1 , entièrement composé de redevances nettes) pour le premier trimestre 2023 ;

Au 31 mars 2024, la dette financière du Groupe Nicox (souscrite par Nicox SA) s’élevait à €20,6 millions dont €19,4 millions de dette en cours auprès de Kreos Capital (une filiale de BlackRock) et €1,2 million de prêts garantis par l'Etat dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de la restructuration de la dette annoncée le 28 février 2024, la Société est tenue de lever au moins €3 millions en fonds propres d’ici le 30 septembre 2024 afin de prolonger la période où uniquement les intérêts sont dus, ce qui augmenterait l’horizon de trésorerie jusqu’au premier trimestre 2025. L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra sur seconde convocation le 6 mai prochain pour approuver les résolutions relatives à ce financement.







La Société poursuit par ailleurs des discussions en vue de conclure des accords générateurs de revenus, notamment la vente ou la licence de certains actifs. Elle étudie également plusieurs autres options stratégiques visant à étendre son horizon de trésorerie. La Société évalue toutes les options de financement et retiendra la plus appropriée le moment venu.







Événements postérieurs au première trimestre 2024







Le Conseil d'Administration de Nicox a coopté le Dr Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox, en qualité d'administrateur à compter du 8 avril 2024. Cette cooptation sera soumise au vote de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes 2023.

L’Organisation Mondiale de la Santé (« OMS ») a recommandé la Dénomination Commune Internationale (DCI) bimatoprost grénod pour le NCX 470.

Le brevet américain 8,058,467 pour VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), à 0,024 %, a été prolongé jusqu’en 2029 en vertu du Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act de 1984 (également connu sous le nom de « Hatch-Waxman Act »). VYZULTA est commercialisé par Bausch + Lomb dans plus de 15 pays et territoires, notamment aux Etats-Unis, et est également approuvé dans un certain nombre d’autres pays. VYZULTA est indiqué pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.

L’avenant entre Nicox et BlackRock portant sur la restructuration de la dette qui avait fait l’objet d’un accord de principe le 28 février 2024 a été signé.

Les présentations des posters initialement prévues lors du prochain congrès annuel 2024 de l'association pour la recherche en vision et en ophtalmologie (ARVO) ne seront pas présentées pour des raisons logistiques. Prochaines étapes clés



Approbation et lancement commercial de ZERVIATE en Chine par le partenaire de Nicox, Ocumension Therapeutics, attendus en 2024.



Etude clinique de phase 3b Whistler, initiée en décembre 2023, visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) du bimatoprost grénod (NCX 470) dans la réduction de la PIO : les résultats sont actuellement attendus au premier trimestre 2025.

les résultats sont actuellement attendus au premier trimestre 2025. Etude clinique de phase 3 Denali d’évaluation du bimatoprost grénod (NCX 470) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire : Randomisation de plus de 80% et obtention des principaux résultats de l’étude Denali attendue au deuxième semestre 2025 sur la base du taux actuel de recrutement des patients. La réalisation et le succès des activités liées au NCX 470 dépendent de l’extension de l’horizon de trésorerie de la Société.



Chiffre d’affaires et trésorerie pour l’année 2023 pour le Groupe Nicox







Chiffres d’affaires de €6,7 millions (€4,2 millions net1) au 31 décembre 2023, contre €5,2 millions (€3,3 millions net1) au 31 décembre 2022. Les chiffres d’affaires 2023 et 2022 sont entièrement constitués de redevances nettes.



Trésorerie de €11,9 millions au 31 décembre 2023 contre €27,7 millions au 31 décembre 2022 Résultats financiers de l’année 2023 pour Nicox SA







Le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2023 s’est élevé à €6,9 millions et est composé de redevances et de refacturations diverses aux filiales contre €5,5 millions (même composition) pour l’année 2022.







Les charges d’exploitation de l’année 2023 s’élèvent à €24,2 millions contre €24,8 millions pour l’année 2022.







La perte nette de Nicox SA sur l’ensemble de l’année 2023 s’est élevée à €20,9 millions, comparée à €31,3 millions pour l’ensemble de l’année 2022. La différence correspond essentiellement à la variation de la provision pour dépréciation des titres de sa filiale américaine.



Au 31 décembre 2023, la Société disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €11,3 millions contre €27,1 millions au 31 décembre 2022. La Société est financée au moins jusqu'en novembre 2024, en se concentrant exclusivement sur le développement du NCX 470.







Au 31 décembre 2023, la dette financière de Nicox SA s’élevait à €20,9 millions dont €19,6 millions de dette en cours auprès de Kreos Capital (une filiale de BlackRock) dont €0,1 million d’intérêts courus et €1,3 million de prêts garantis par l'Etat dans le contexte de la pandémie de COVID-19.







Les procédures d’audit sur les comptes annuels statutaires 2023 ont été effectuées, le rapport de certification est en cours d’émission. Les autres chiffres de ce communiqué de presse ne sont pas audités.