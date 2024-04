Grâce à la gestion des déchets agricoles, tous les jours, les agriculteurs canadiens célèbrent le « Jour de la Terre »

ETOBICOKE, Ontario, 21 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 22 avril, à l’occasion du « Jour de la Terre », le monde entier porte son attention sur le rôle crucial joué par ceux qui protègent la planète. Toutefois, les agriculteurs s’entendent sur un point : une seule journée d’attention ne reflète pas leurs efforts continus. Tout au long de l’année 2023, les agriculteurs et le secteur agricole canadien ont eu recours à une plus grande variété de programmes sécuritaires de recyclage et d’élimination des plastiques et emballages agricoles. Clairement, un « appétit » existe pour d’autres solutions à l’avenir.

Beaucoup d’agriculteurs canadiens incluent à leur quotidien l’entreposage, la préparation et le retour des plastiques. Ils réalisent que dans le cadre de ses programmes de gestion des déchets agricoles, AgriRÉCUP les recycle ou les élimine de façon sécuritaire. Leur participation à ces programmes témoigne de leur engagement envers des pratiques de gestion durable des terres. Conscients des défis environnementaux croissants, ils favorisent les progrès en matière de durabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie agricole.

Par exemple, début 2023, au Québec, AgriRÉCUP (Cleanfarms ailleurs au Canada) met en place quatre programmes permanents et deux projets pilotes. Ils permettent la collecte d’une variété de contenants (pesticides, fertilisants), des films en plastique utilisés pour la protection du foin et de l’ensilage, de même que des sacs (semences, pesticides, fertilisants). AgriRÉCUP compte maintenant des programmes pour d’autres types de sacs (mousse de tourbe, aliments pour animaux, substrat et litière pour animaux). S’y ajoute la tubulure utilisée en acériculture. Plus à l’est, l’Île-du-Prince-Édouard jouit d’un nouveau programme pour les sacs de fertilisants.

Directeur général d’AgriRÉCUP, Barry Friesen précise : « Nous sommes ravis d’avoir vu nos programmes progresser autant l’année dernière. Au nom de nos membres, le Jour de la Terre constitue une occasion rêvée de reconnaître l’importance du travail accompli. Ensemble, les agriculteurs, les premiers fournisseurs, les détaillants de produits agricoles, les municipalités de tout le pays permettent aux déchets agricoles en plastique d’alimenter l’économie circulaire au lieu d’aboutir aux sites d’enfouissement. AgriRÉCUP souhaite continuer d’orchestrer cette collaboration en proposant de nouvelles solutions au secteur. »

Chaque année, AgriRÉCUP profite du Jour de la Terre pour lancer son programme de recyclage des contenants en plastique. À compter du 1er mai, à travers le Canada, plus de 1 500 de nos points de dépôt accepteront des agriculteurs les contenants vides (pesticides, fertilisants) à usage unique, ainsi que d’autres sacs. En fait, beaucoup fonctionnent déjà.

Le taux moyen de récupération des contenants (pesticides, fertilisants) de 23 litres et moins, atteint 77 %. Ce plastique récupéré entre dans la fabrication de produits neufs utilisés à la ferme (tuyaux de drainage flexibles, poteaux de clôture). D’autres connaîtront une seconde vie sous diverses formes (matériau composite dimensionné utilisé en construction industrielle). Dans l’Ouest, la récupération des sacs-silos à grains atteint un taux moyen d’environ 66 %. En « seconde vie », ils deviennent des sacs en plastique, des feuilles de revêtement, des matériaux composites en construction, etc.

Pour les agriculteurs, les occasions de gérer produits agricoles et emballages en fin de vie continuent de se multiplier

Les programmes de recyclage et d’élimination sécuritaire des plastiques et des produits indésirables continuent de progresser. Cela encourage les agriculteurs à vérifier la présence de matériaux agricoles non recyclables auparavant, maintenant acceptés aux points de dépôt. Autres programmes offerts :

Un programme national de recyclage des grands réservoirs et barils en plastique non consignés, servant aussi à livrer pesticides et fertilisants;

Un programme d’élimination sécuritaire des sacs (semences, pesticides, inoculants) dans la plupart des provinces. Cela inclut les sacs de fertilisants à l’Î.-P.-É. et au Québec;

Un programme national de collecte et d’élimination sécuritaire des pesticides et des médicaments (non utilisés ou périmés) pour bétail et pour chevaux;

Le recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle de pressage dans les provinces des Prairies;

Un nouveau programme de recyclage des tubulures acéricoles au Québec;

Un nouveau programme d’élimination sécuritaire des sacs (aliments pour animaux, mousse de tourbe, litière pour animaux) au Québec.

Le domaine laisse place à d’autres solutions. Voilà pourquoi AgriRÉCUP gère des projets pilotes dans tout le pays. Ils permettent d’évaluer comment créer de nouveaux programmes pour l’avenir. Leur réalisation repose sur la volonté d’y participer des organisations partenaires (personnel aux points de dépôt, transporteurs, transformateurs, producteurs agricoles). Tous contribuent à la recherche de nouvelles solutions en matière de gestion des déchets.

Barry Friesen ajoute : « Nous sommes impatients de voir le progrès résultant de l’année qui vient, car nous continuons à collaborer avec tous les niveaux du secteur agricole canadien et organismes municipaux. » Il conclut : « Nos collaborateurs rendent possibles le fonctionnement et la création de nouveaux programmes. Ensemble, nous nous efforcerons à concrétiser notre objectif de zéro déchet agricole aux sites d’enfouissement. »

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. Il est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des engrais, des médicaments vétérinaires et des sacs-silos à grains. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

Personne-ressource : Brian Naud | 514-556-3523| naudb@agrirecup.ca

