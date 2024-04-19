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第 8 届未来投资倡议峰会主题揭晓：“无限视野：投资当下，塑造未来”（Infinite Horizons: Investing Today, Shaping Tomorrow）

fii8 concept theme

沙特阿拉伯, 利雅得, April 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未来投资倡议（FII）研究所非常高兴地宣布即将举行的第 8 届 FII 峰会主题，定于 2024 年 10 月 29-31 日在沙特阿拉伯利雅得著名的阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心（KAICC）举行该会议。

在“无限视野：投资当下，塑造未来”这一引人入胜的主题下，第 8 届 FII 峰会将引发关于投资如何成为繁荣和可持续未来的催化剂的讨论，以推动人类实现可能的极限。

此次峰会将成为创新思想大熔炉，汇聚全球金融、人工智能、可持续发展、能源、地缘经济、太空等领域的领袖、企业家、政治领导人、媒体和决策者。 通过聚焦“无限视野”这一主题，今年的峰会将挑战与会者的思维，超越传统限制并探索投资机会，将当前的挑战与未来的可能性结合起来。

FII 研究所首席执行官兼董事会成员 Richard Attias 强调了这一主题的意义，他说：“‘无限视野’不仅仅是一个主题，还是号召我们拓展共同愿景、拥抱未来无限前景的号角。 体现了我们的承诺，即推动对话，以实现投资无界的未来，并为所有人创造更加美好的明天。”

第 8 届 FII 峰会由 PIF 创办的 FII 研究所组织，将采用一种创新形式，为 FII 研究所成员、受邀代表和战略合作伙伴举办专享周活动。 峰会上的相关讨论将以数据为导向，确保所有见解都基于事实和可行战略。

媒体垂询请联系：

电话：+966 53 978 2030

电子邮件：Media@fii-institute.org

未来投资倡议（FII）研究所是一家全球性非营利基金会，致力于对人类产生影响。 通过我们的投资部门，我们可以为人工智能（AI）和机器人技术、教育、医疗保健和可持续发展领域的创新提供支持，将想法转化为现实世界的解决方案。

本公告所附照片可通过以下链接获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc52762c-6e57-4254-a6df-7f3b4af1c61b


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