Touché ! L’AJLCF se joint au Congrès du travail du Canada

OTTAWA, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès du travail du Canada (CTC) célèbre l’affiliation, aujourd’hui, de l’Association des joueurs de la ligue canadienne de football (AJLCF). Cette association se joint à 49 syndicats nationaux et internationaux déjà affiliés au CTC qui représentent plus de trois millions de travailleurs et travailleuses.



« C’est une énorme victoire et nous sommes ravis d’accueillir l’AJLCF dans notre équipe », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « Cela montre que le mouvement syndical du Canada ne cesse de croître et de se diversifier, et notre avenir collectif est plus brillant avec l’addition de l’AJLCF. Plus de trois millions de travailleuses et travailleurs affiliés au CTC appuient désormais l’AJLCF dans sa recherche de respect, d’un traitement équitable et d’équité pour les joueurs de la LCF. »

Le Congrès du travail du Canada est l’organisation syndicale la plus grande du Canada. Le CTC a reçu une demande d’affiliation de l’AJLCF et, aujourd’hui, à la suite d’un vote des délégués, a été acceptée comme affilié, conformément aux statuts de l’organisation. L’AJLCF et ses quelque 650 membres, qui travaillent dans des collectivités partout au Canada et qui les soutiennent, se joindront à un puissant groupe de syndicats collaborant activement à l’amélioration des conditions de travail et au soutien des droits des travailleuses et travailleurs de tout le Canada.

« L’AJLCF s’enorgueillit de ses 59 années de fructueuse promotion de conditions de travail équitables et sécuritaires au nom de ses membres et d’utilisation de son influence pour contribuer à améliorer la vie de tous les travailleurs et travailleuses », dit Brian Ramsay, directeur général de l’AJLCF. « Nous sommes très heureux de nous affilier officiellement au CTC et d’apporter notre point de vue et notre expérience au mouvement syndical au Canada. »

« Nous sommes excités de nous joindre à l’équipe du CTC et aux trois millions de travailleuses et travailleurs affiliés au Canada et à l’étranger », déclare Solomon Elimimian, président de l’AJLCF. « Tout comme sur le terrain, la force réside dans le nombre et cet alignement nous rend tous plus forts dans nos efforts permanents visant à assurer des conditions de travail justes et respectueuses. »

L’AJLCF est le syndicat des joueurs de football professionnels faisant partie de la Ligue canadienne de football (LCF). Depuis 1965, l’Association s’efforce d’établir des conditions de travail équitables et raisonnables et de défendre les droits de tous les joueurs de la LCF. Outre le fait qu’elle négocie et fait respecter les conditions de la convention collective, l’AJLCF fournit différents services à ses membres, établit des partenariats avec des entreprises et des collectivités et s’applique à améliorer la situation de ses membres. Le CTC représente plus de trois millions de personnes travaillant dans presque tous les secteurs, exerçant toutes les professions dans toutes les régions du pays, et plus d’un demi-million de retraités.

