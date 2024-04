Anaqua transforme l’extension de brevets à l’international en avantage stratégique pour les professionnels de la PI

BOSTON, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le leader des technologies de gestion de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises, les conseils et les administrations, annonce d’importantes améliorations dans son offre de services d’extension à l’international, renforçant ainsi les capacités de sa plateforme de gestion de la PI, AQX®. Anaqua a déjà considérablement fait évoluer le dépôt de brevet à l’étranger et libéré les professionnels de la PI de l’administration manuelle. Initialement qualifiée d’activité chronophage, l’extension à l’international constitue désormais un facteur de différenciation stratégique, mettant l’automatisation au service des décisions pour la protection de la PI.

Dans le contexte actuel hautement concurrentiel, les spécialistes de la PI mesurent l’importance capitale d’assurer la protection des innovations et des inventions à travers le monde. Intégré à AQX, le service d’extension internationale offre un écosystème centralisé qui couvre l’ensemble du cycle de vie d’un dépôt à l’étranger. Pour le développement, le suivi et la gestion de leur PI internationale, les clients disposent désormais d’un espace de décision sur la plateforme AQX avec des tableaux de bord performants, des rapports spécifiques et des devis en ligne. Les professionnels de la PI ont accès à un réseau d’experts juridiques et d’agences de traduction qui fluidifie les démarches de dépôt, tout en offrant plus de transparence tarifaire et de visibilité sur le processus.

« Aujourd’hui, face à une concurrence dynamique et des coûts d’innovation croissants, les entreprises internationales sont confrontées à des défis grandissants dans la protection de leurs actifs de PI », explique Bob Romeo, CEO d’Anaqua. « Chez Anaqua, nous avons repoussé les limites des dépôts à l’étranger, bien au-delà des fournisseurs de services traditionnels. Notre solution entièrement intégrée rend les professionnels de la PI plus efficaces en leur donnant les moyens de gérer en toute confiance la complexité de la protection intellectuelle à l’international. Nos clients adhèrent à cette vision et en récoltent les fruits : le nombre de dépôts au premier trimestre 2024 a déjà dépassé celui de toute l’année 2023. »

Avec l’amélioration des services d’extension internationale offerts par Anaqua, les professionnels de la PI disposent désormais d’une solution de bout en bout qui rationalise le processus de dépôt, mais leur apporte aussi transparence, rentabilité et tranquillité d’esprit.

Pour plus d’informations sur les services d’extension à l’international d’Anaqua, rendez-vous sur anaqua.com/fr/services/foreign-patent-filing/.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils en propriété intellectuelle dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou la page entreprise d’Anaqua sur LinkedIn.