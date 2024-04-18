萬利能源國際有限公司在深圳鹽田為陽明提供其在中國的首次 B24 生物燃料交付服務

香港, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（以下簡稱「集團」）（美國納斯達克交易所代碼：BANL）子公司，亞太地區領先的船舶燃油供應公司，萬利能源國際有限公司與中石油燃料油有限責任公司（以下簡稱「中石油」）合作，為陽明海運股份有限公司（以下簡稱「陽明」）的「YM Utility」號在深圳鹽田港進行 B24 生物燃料交付。

通過是次為陽明提供B24 生物燃料交付服務，集團不僅造就深圳首次 B24 生物燃料交付，也助力陽明在中國完成其首單B24 生物燃料交付。 作為積極推動綠色轉型的集團，我們正在為國際海事組織 （International Maritime Organization （IMO） 船舶溫室氣體 （GHG） 減排目標做出積極貢獻。 研究顯示，與傳統燃油相比，使用B24 生物燃料混合物預計可減少約 20% 的溫室氣體排放。

集團主席兼行政總裁謝威廉先生表示，他決心為航運業帶來正面影響：「我們有幸參與陽明在中國的首次 B24 生物燃料交付。 這次交付與我們首次在香港引進 B24 生物燃料及向中國出口 B24 生物燃料的計劃目標一致。 作為航運業界的持分者，我們將繼續致力於推廣生物燃料，支持溫室氣體減排。 」

萬利集團致力於提供卓越的船舶燃油供應服務，協助解決航運業日新月異的需求。 在專注於擴展歐洲業務的同時，我們將繼續利用高效可靠的服務發展戰略合作夥伴關係，並抓緊機遇。

圖片說明

「YM Utility」號在深圳鹽田港進行 B24 生物燃料交付

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克： BANL）在納斯達克股票市場上市。 集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。 目前，集團船舶燃油供應服務主要遍佈日本、韓國、中國、香港、臺灣、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其和比利時，共覆蓋超過55個港口。 集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU 和ISCC Plus認證。

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CBL國際有限公司 (CBL International Limited)

(註冊於開曼群島的有限責任公司)

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CBL國際有限公司 (CBL International Limited)

電郵：investors@banle-intl.com

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