万利能源国际有限公司在深圳盐田为阳明提供其在中国的首次 B24 生物燃料交付服务

香港, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（以下简称「集团」）（美国纳斯达克交易所代码：BANL）子公司，亚太地区领先的船舶燃油供应公司，万利能源国际有限公司与中石油燃料油有限责任公司（以下简称「中石油」）合作，為阳明海运股份有限公司（以下简称「阳明」）的「YM Utility」号在深圳盐田港進行 B24 生物燃料交付。

通过是次为阳明提供B24 生物燃料交付服务，集团不僅造就深圳首次 B24 生物燃料交付，也助力阳明在中国完成其首單B24 生物燃料交付。作为积极推动绿色转型的集团，我们正在为国际海事组织 (International Maritime Organization (IMO) 船舶温室气体 (GHG) 减排目标做出积极贡献。研究顯示，与传统燃油相比，使用B24 生物燃料混合物预计可减少约 20% 的温室气体排放。

集团主席兼行政总裁谢威廉先生表示，他决心为航运业带来正面影响：「我们有幸参与阳明在中国的首次 B24 生物燃料交付。这次交付与我们首次在香港引进 B24 生物燃料及向中国出口 B24 生物燃料的计划目标一致。作为航运业界的持分者，我们将继续致力于推广生物燃料，支持温室气体减排。」

万利集团致力于提供卓越的船舶燃油供应服务，协助解决航运业日新月异的需求。在专注于扩展欧洲业务的同时，我们将继续利用高效可靠的服务发展战略合作伙伴关系，並抓紧机遇。

图片说明

「YM Utility」号在深圳盐田港進行 B24 生物燃料交付

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克: BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。目前，集团船舶燃油供应服务主要遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、越南、马来西亚、新加坡、泰国、土耳其和比利时，共覆盖超过55个港口。集团积极推动替代燃料，並已取得ISCC EU 和 ISCC Plus 认证。

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CBL国际有限公司 (CBL International Limited)

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