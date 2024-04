Managing the jihadist take over of Park W | Gérer la prise de contrôle par les jihadistes du Park W

En français avec sous-titres anglais

EN:

Since 2020, jihadist groups have been establishing themselves in West Africa’s Park W. The park has become a headquarters from which they have organised their expansion into other areas, seriously impacting the livelihoods and wellbeing of the park’s residents.

In this video, Ibrahim Yahaya Ibrahim, Crisis Group’s Deputy Project Director for the Sahel, discusses the situation, how we got here, and what can be done.

Read the full report here.

FR:

Depuis 2020, des groupes jihadistes se sont établis dans le parc W en Afrique de l’Ouest. Le parc est devenu leur quartier général à partir duquel les insurgés organisent leur avancée vers d’autres zones, ce qui a un impact sérieux sur les moyens de subsistance et le bien-être des résidents du parc.

Dans cette vidéo, Ibrahim Yahaya Ibrahim, directeur adjoint du projet Sahel pour Crisis Group, explique la situation, comment nous en sommes arrivés là et de ce qui peut être fait.

Lire le rapport complet ici.