Savaria publie son premier rapport environnemental, social et de gouvernance

LAVAL, Québec, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a annoncé aujourd'hui la publication de son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») pour son exercice fiscal clos le 31 décembre 2023. Par le biais de ce rapport, Savaria vise à divulguer sa stratégie et ses initiatives sur les questions ESG qui sont importantes pour ses parties prenantes, et où elle voit une opportunité d'avoir une influence positive et significative. Le premier rapport ESG de Savaria est disponible sur son site Web à l'adresse : https://www.savaria.com/our-company/investors?lang=fr



"Je suis fier de travailler avec les employés de Savaria dans le monde entier sur nos initiatives ESG. Bien qu'il s'agisse de notre première publication, de nombreuses activités chez Savaria contribuent au développement durable. Cela commence par ce que nous faisons - fabriquer des produits pour aider les gens à conserver leur indépendance et leur mobilité", a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil de Savaria. "Il existe une volonté et une ambition à travers les pays et les divisions dans lesquels nous travaillons, pour donner la priorité aux objectifs qui construisent un avenir plus durable pour tous. Engager les employés à tous les niveaux à participer à la définition des objectifs, au suivi des cibles et à apporter leur expertise à nos programmes sera notre priorité en 2024 et au-delà."

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 450 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1. 800.661.5112

sb@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com





www.savaria.com

Facebook : https://www.facebook.com/savariabettermobility

Instagram : https://www.instagram.com/savariacorp/

LinkedIn: https://ca.linkedin.com/company/savaria