Royalton CHIC Resorts Lança Pacote Tudo Incluído com Jato Privado para Viajantes em Grupo Animados

ST. MICHAEL, Barbados, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts, a cadeia de resorts que mais cresce no Caribe, convida grupos de viajantes animados a se divertirem em um refúgio tropical com o novo pacote Royalton Jet-Inclusive. Com o vibrante conceito "Party Your Way” (Divirta-se À Sua Maneira), esta aventura exclusiva para adultos, está disponível nos Royalton CHIC Resorts à beira-mar em Cancun, Punta Cana e, o melhor de tudo, também estará disponível no emocionante Royalton CHIC Antigua, o mais novo resort do portfólio, prometendo uma experiência tão animada quanto inesquecível. Inclui uma escapada exclusiva de jato privado com comodidades de luxo, uma estadia de alto nível na categoria de suíte Diamond Club™ e uma experiência incrível com serviços gratuitos para garantir que todos se divirtam do jeito que quiserem.



Com o luxo efervescente de um coquetel de French Martini no Taboo Lounge de cada resort, o Royalton Jet-Inclusive promete uma experiência única perfeita para todas as reuniões de grupo, seja uma despedida de solteiro ou de solteira, festas de aniversário, retiro de grupo de casais ou simplesmente para comemorar a alegria de uma amizade.

Esta jornada tem início com uma oportunidade única de elevar seu status com o serviço de jato particular em um Falcon 900EX Easy partindo do Aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, ou do Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, com espaço a bordo garantido para o conforto de todos os passageiros. O catering a bordo, incluindo mimosas sem fim, aumentará a expectativa dos hóspedes pela estadia memorável nas suítes Diamond Club™, incluindo as Suítes Chairman com dois a quatro quartos e 3.300 a 4.500 pés quadrados de espaço, com uma varanda privativa no Royalton CHIC Resorts em Antígua e Cancún, e a cobiçada CHIC Mansion, um suntuoso e requintadamente playground tropical privado de 11.500 pés quadrados com seis quartos e uma piscina exclusiva em Punta Cana.

Ao chegarem no Royalton CHIC Resort escolhido, os hóspedes receberão comodidades e serviços criados para tornar sua escapada tão memorável quanto agradável. O serviço e comodidades incluem serviço de mordomo personalizado, check-in antecipado e check-out tardio, um menu de aromaterapia, serviço de quarto dedicado de restaurantes selecionados do resort e preparo da cama todas as noites com guloseimas preparadas pelo chef de pastelaria do resort.

Além da experiência no quarto, os viajantes terão uma variedade animada de atividades, desde entretenimento animado durante o dia e a noite, até eventos temáticos empolgantes. Eles podem se imaginar descansando em uma cabana privada diária ou embarcando em viagens exclusivas com refeições privadas. Experiências inesquecíveis com tratamentos de spa rejuvenescedores no The Royal Spa, com preços preferenciais e acesso ilimitado à hidroterapia, aumentam ainda mais a sua satisfação. E temos mais – muito mais – incluindo uma sessão de degustação de vinhos e uma aula de mixologia coreografada para diversão com experts do resort, e uma excursão privada de catamarã para os hóspedes navegarem e festejarem com o pôr-do-sol ao fundo.

O novo pacote inesquecível do Blue Diamond Resorts ’Party Your Way’ Royalton Jet-Inclusive custa a partir de US$ 7.190 por pessoa para uma estadia de 3 noites nos EUA, com acomodações para até 14 hóspedes que viajam em grupo. O preço cobre tudo o que está incluso no pacote: Voo privado em um Falcon 900EX Easy, uma estadia em um Royalton CHIC Resort na renomada categoria de suíte Diamond Club™, traslado terrestre de ida e volta entre o aeroporto e o hotel, além de experiências, comodidades, excursões de luxo exclusivas no resort e muito mais.

Para mais informações ou para solicitar uma reserva para uma escapada exclusiva em grupo com o Royalton Jet-Inclusive, visite o site do pacote.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Royalton CHIC Resorts

O Royalton CHIC Resorts oferece experiências Party Your Way animadas e efervescentes com tudo incluído exclusivas para adultos para o seu deleite com o inesperado. Localizada em destinos populares do Caribe, como Punta Cana, República Dominicana e Cancun, México, esta nova geração de conceito tudo incluído exclusivo para adultos oferece experiências inigualáveis em que o luxo e a diversão se encontram em cada local idílico. Seja para relaxar, se entreter ou se deleitar, divirta-se do seu jeito com o Party Your Way.

Ideal para casais, grupos, solteiros ou amigos, com seus quartos e suítes modernas All-In Luxury™, DreamBed™ de luxo, uma variedade de opções culinárias, All-In Connectivity™ e exclusividade com a categoria Diamond Club™. Os hóspedes podem relaxar, se mimar no spa ou se divertir nos eventos e festas temáticas exclusivas do resort em locais exclusivos.

Para mais informação sobre o Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

