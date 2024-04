La Fondation Asie Pacifique du Canada organise le premier Sommet mondial CanWIN le 21 juin 2024

TORONTO, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada, avec le soutien du gouvernement du Canada et de Manuvie, a le plaisir d’annoncer la tenue du Sommet mondial du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) à Toronto le 21 juin 2024. Le thème du Sommet de cette année est Au-delà des frontières : Prospérité inclusive des genres au Canada et en Asie. Les inscriptions sont ouvertes.



Le Sommet mondial CanWIN comprendra des discours prononcés par des personnalités influentes, des discussions de groupe, des innovations partagées par les entrepreneures de CanWIN et des opportunités de réseautage pour les femmes du Canada et de l’Asie-Pacifique. Le Sommet, qui se tiendra au siège social de Manuvie à Toronto, réunira des femmes entrepreneures canadiennes et des femmes chefs d’entreprise du Canada et de l’Asie afin de promouvoir un commerce intégrant la dimension du genre, de discuter de l’avancement économique des femmes et de se familiariser avec la question de l’équité entre les genres dans les deux régions.

Le Sommet mondial représentera une occasion unique pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre qui sont à la tête d’entreprises, entrepreneur(e)s et leaders d’opinion au Canada et en Asie de créer une communauté d’affaires Canada-Asie ouverte à toutes et à tous. En participant à cet événement, les entrepreneur(e)s canadien(ne)s auront accès à un réseau de collaboration et établiront des contacts pour percer sur les marchés de l’Asie-Pacifique.

CanWIN est un écosystème international de femmes qui aide les femmes canadiennes à faire des affaires à l’étranger, en leur offrant un puissant réseau de contacts, ainsi qu’une défense des intérêts et un soutien continus. CanWIN met officiellement en relation des femmes leaders d’opinion, des entrepreneures et des organisations de promotion de l’égalité entre les genres afin de faire progresser l’égalité économique et de donner aux femmes entrepreneures canadiennes les moyens de s’engager sur les marchés de croissance internationaux en Asie.

CanWIN et le Sommet mondial CanWIN sont généreusement soutenus par des contributions du gouvernement du Canada par l’intermédiaire d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

