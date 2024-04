KITKAT avive le débat intemporel : comment faites-vous la pause?

KITKAT Canada offre la chance aux Canadiennes de voir leurs moments #mapause figurer sur des affiches de rue dans la région du Grand Toronto

NORTH YORK, Ontario, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KITKAT Canada surfe sur une vague d’engouement dans les médias sociaux à l’échelle nationale grâce à sa toute dernière campagne, #mapause, qui régale autant le cœur que le ventre. La marque profite du débat, alimenté par des discussions passionnées entre les Canadiennes sur la « bonne » façon de savourer la barre emblématique, pour souligner la variété des techniques de pause, qu’elles soient un peu loufoques ou carrément bizarres. La campagne #mapause, visant à créer des moments qui nourrissent l’inspiration et qui célèbrent les façons uniques de savourer une KITKAT, encourage l’individualité comme jamais auparavant. Mais la conversation ne s’arrête pas là KITKAT Canada invite les Canadiennes à participer (et à gagner!) sur les médias sociaux et au-delà. Alors, comment mangez-vous votre KITKAT?

Depuis plus de 85 ans, la gaufrette croustillante enrobée de chocolat au lait emblématique de KITKAT donne lieu à un débat public sur la meilleure manière de savourer la barre adorée. Malgré tout, à mesure que sa gamme diversifiée de produits s’étend à des offres novatrices comme les KITKAT Pops, la marque KITKAT continue de repousser les limites de ce que signifie faire la pause à sa façon.

« Il y a le rituel immuable qui consiste à ouvrir, détacher et savourer, mais il n’y a pas de "bonne" manière de manger un produit KITKAT, explique Riona Coller, responsable, Marketing – Confiserie de tous les jours chez Nestlé Canada. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de faire une pause avec KITKAT, le plaisir est garanti, mais c’est votre individualité qui transforme ces moments en quelque chose d’inoubliable. La campagne #mapause nous permet de présenter toutes les différentes façons dont les Canadiennes profitent de leurs pauses avec KITKAT. »

Pour lancer la campagne, qui devrait s’étendre aux plateformes numériques et de médias sociaux, à la télévision et hors domicile, KITKAT offre à une Canadienne créatifve l’occasion de voir son rituel de pause figurer sur des affiches de rue dans la région du Grand Toronto ce printemps, et de recevoir un ensemble de prix KITKAT exclusif. Au cours de la semaine du 22 avril, en collaboration avec d’importantes influenceureuses canadiennes sur les médias sociaux, les Canadiennes admissibles pourront simplement prendre une photo de leur moment #mapause et identifier @KitKatCanada sur les médias sociaux pour courir la chance de gagner. Les consommateurrices sont encouragées à présenter leur façon unique de savourer une KITKAT, qu’elle soit loufoque, amusante ou résolument originale.

De plus, les consommateurrices auront la chance de mettre la main sur des produits KITKAT dans un emballage exclusif #mapause, présentant une variété de techniques de pause, dans les sections du chocolat de leurs détaillants locaux à l’échelle nationale, en avril. La marque offrira aussi de la marchandise exclusive en juin, mettant en vedette certaines des pauses les plus inventives sur le site www.kitkat.ca .

Joignez-vous à la conversation et montrez comment vous faites la pause avec #mapause. Pour en savoir plus, visitez le site www.kitkat.ca ou regardez les publicités de la campagne sur YouTube à l’adresse https://www.youtube.com/@KITKATCanada .

