Alain Laplante se joint au conseil d’administration de Cartier

VAL-D’OR, Québec, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV: ECR, FSE: 6CA) (“Cartier ou la Compagnie”) est heureuse d'annoncer que le 16 avril 2024, le conseil d’administration a nommé Alain Laplante, à titre d'administrateur indépendant de la Société.



M. Alain Laplante compte plus de 30 ans d’expérience dans la gestion et planification financière avec une expérience particulière dans les négociations financières. Il est coordonnateur finance pour Meglab Electronique Inc depuis 2021, une entreprise offrant des solutions technologiques destinées aux sociétés minières. De 2007 à 2021, il était chef des finances chez Forage Orbit Garant Inc l'une des plus grandes entreprises de forage au Canada, offrant des services de forage souterrain et de surface tant au Canada qu'à l'international. Forage Orbit Garant est une société listée sur la Bourse de Toronto ‘’TSX’’ depuis 2008. De 1989 à 2007 il était chef des finances chez Air Creebec inc, une entreprise aérienne régionale. Titulaire du titre ‘’Fellow comptable professionnel ‘’(FCPA), d’un diplôme de premier cycle de l’Université du Québec et de la désignation IAS.A décernée par l’Institut des administrateurs de sociétés. De 2004 à 2005 il a été président du conseil d’administration de l’Ordre des CGA du Québec.

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Laplante en tant que nouveau membre du conseil d'administration. Alain apporte une riche expérience en comptabilité et en analyse financière, ainsi que des relations professionnelles et d'affaires au Québec et à l'extérieur du Québec. Il se joint à nos efforts pour continuer de faire progresser l’entreprise » a commenté Jean-Yves Laliberté, Président du conseil.

Conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société, Cartier annonce qu'un total de 300 000 options incitatives ont été octroyées à M. Laplante. Le prix d'exercice des options est de 0,08 $ par action et elles peuvent être exercées pendant cinq ans à compter de la date d'émission.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Compagnie d'exploration basée à Val-d'Or, Québec, Canada. Les projets sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore ses autres projets. La Compagnie dispose d'une solide position de trésorerie de 3,6 M$ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, dont Mines Agnico Eagle, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.