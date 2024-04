De Unispace Group kondigt zijn nieuwe EMEA CEO aan

LONDEN, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Unispace Group kondigt vandaag in Londen de aanstelling aan van de nieuwe CEO, Corporate Interiors, EMEA, Rob Frank als een belangrijke aanvulling op het groeiende EMEA-directieteam.



Frank heeft de nodige ervaring als bestuurslid en realiseerde winstgevende groei voor multinationale bedrijven voor de inrichting van de werkplek, zoals BW: Werkplekexperts, Morgan Sindall en Overbury. Frank zal de verantwoordelijkheid dragen voor de end-to-end levering van het interieuraanbod van Unispace voor zakelijke werkplekken aan klanten in de gehele levenscyclus, gaande van strategie en ontwerp tot inrichting op de EMEA-markten.

Frank: "Dit is een uitgelezen kans om deel uit te maken van een vooruitstrevend bedrijf met een uniek aanbod. Ik zal me dan ook ten volle inzetten om leveringen van topkwaliteit te verzorgen, met een focus op service-integratie voor onze klanten in heel Europa."

Ook David Broderick zal deel gaan uitmaken van Unispace voor zakelijke werkplekken in de totaal nieuwe rol van Head of Operations, EMEA. Broderick kan voortbouwen op heel wat ervaring in het opleveren en leiden van bouwprojecten in sectoren als commerciële inrichting, bedrijfskantoren, life-siences en financiële instellingen, om er enkele op te noemen. Broderick, die onder het directe toezicht van Rob Frank staat, zal de best practice van de geïntegreerde methodologie van Unispace in de hele regio uitdragen om de volgende groeifase van het bedrijf tot stand te brengen.

Tot slot heeft de Unispace Group ook Charlotte Sword aangesteld van het wereldbefaamde Foster + Partners, in de rol van Group Chief People Officer. Sword heeft nagenoeg 30 jaar ervaring in verschillende sectoren en het leiding geven aan wereldwijde HR-teams in verschillende landen.

Sinds de overname door participatiemaatschappij PAG in 2020 heeft Unispace zijn dienstenaanbod voor klanten uitgebreid naar nieuwe verticale markten middels bewuste organische groei en de belangrijke overnames van Bulb, BPE en Downstream in de afgelopen jaren. Hierdoor maakte het bedrijf de overgang van een focus op zakelijke interieurs naar een merkenparaplu, waaronder Unispace Life Sciences (sterk gereguleerde sectoren) en Downstream (merkgerichte omgevingen).

Deze nieuwe aanwervingen breiden het dienstenaanbod van Unispace Group verder uit en optimaliseren op grote schaal de wereldwijde aanwezigheid, zowel lokaal als in verschillende sectoren.

De aankondigingen volgen op het nieuws uit april over de aanstelling van Justin Tydeman als CEO van de Unispace Group, in de studio in Londen. Tydeman kan steunen op 15 jaar ervaring als CEO van internationale marktleiders in facilitaire dienstverlening, waaronder de Compass Group, Selecta en PHS, en heeft uitgebreide ervaring in duurzame groei en klantgerichtheid voor dienstverlenende bedrijven.

Een wereldleider op het gebied van strategie, ontwerp en bouw die doelgerichte ruimtes ontwerpt waarin mensen centraal staan, zoals kantoren, laboratoria en lifescience-infrastructuren, horeca-, sport- en winkelruimtes. De merken in de portfolio zijn onder andere het experience design agency Downstream , gespecialiseerd in laboratoriuminrichting Unispace Life Sciences , werkplekontwerp- en bouwbedrijf Unispace . Enkele van de grootste bedrijven en merken ter wereld behoren tot hun klanten zoals Pernod Ricard, Hugo Boss, Biogen, Tata Consultancy Group, Boston Scientific, Eli Lilly, Orrick, Las Vegas Raiders en de University of Oregon, om er een paar op te noemen Met meer dan 800 mensen in dienst zijn ze actief in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

