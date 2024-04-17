Lantronix 宣布推出新型 FOX4 和 Bolero 43 邊緣計算跟蹤器，擴展其屢獲殊榮的遠端資訊處理網關系列

新 Lantronix 解決方案瞄準高增長遠端資訊處理市場，預計到 2027 年將達 37 億美元

加州，爾灣, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.，(NASDAQ: LTRX)，全球計算和連接物聯網解決方案提供商，今日推出全新 FOX4 和 Bolero 43 邊緣計算跟蹤器遠端資訊處理網關。這兩款產品專為資產和車隊管理而設計，均預先配置了 Lantronix 的 Percepxion™ 物聯網邊緣軟件平台，該平台提供了安全、全面的物聯網設備預配置和管理。這兩款新產品曾在 2024 年 4 月 9 日至 11 日於德國紐倫堡舉行的 2024 年嵌入式世界 (Embedded World) 展（3 號展廳，356 號展台）和 2024 年 4 月 10 日至 12 日於拉斯維加斯舉行的 2024 年美國西部國際安防產品博覽會 (ISC West)（7117 號展台）上的 Lantronix 展台上展出。



Lantronix 的遠端資訊處理產品客户 Quantum Aviation 的行政總裁 Ursula Hess 表示：「利用 Lantronix 的 FOX 系列遠端資訊處理網關，我們能夠向基於雲的軟件解決方案提供可靠的實時數據，使我們的航空客户得以獲取關鍵資訊，實現實時可見性和操作以及長期分析。」

據 Berg Insight 預測，未來五年，全球售後遠端資訊處理設備出貨量將以 10.5% 的複合年均增長率增長，到 2027 年將達到 7,760 萬台，預計到 2027 年，總市場價值將達 37 億美元。Lantronix 的創新硬件和軟件有效瞄準了這一市場，推動了這些增長趨勢。

Lantronix 營銷副總裁 Jacques Issa 表示：「我們的新型遠端資訊處理設備提供了一個完整的套件，將連接和雲設備管理與屢獲殊榮的硬件融為一體。Lantronix 致力於透過推出集成硬件和軟件產品來實現創新，其中訂製、熟悉產品和遠端預配置的易用性至關重要。」

FOX4 邊緣計算跟蹤器

FOX4 邊緣計算跟蹤器是 Lantronix FOX 系列的最新升級產品，提供蜂窩和 GNSS 技術的無縫集成，現已增加 BLE 和 Wi-Fi® 連接功能以及先進的安全功能。FOX4 設計用途廣泛，從工業綜合體到城市景觀，其設計是各種應用的最佳選擇。FOX 4 還能支援內部和外部天線。

憑藉對 PFAL 腳本、LUA、MQTT、Azure 和 REST API 的強大支援，FOX4 系列跟蹤器可確保用户產品與幾乎所有遠端資訊處理平台無縫通信，從而縮短開發時間並加快產品上市速度。

Bolero 43 邊緣計算跟蹤器

Bolero 43 邊緣計算跟蹤器在資產和車隊管理以及工業物聯網應用（如製造和自動化）方面表現出色。作為 FOX4 系列的衍生產品，Bolero 43 融入了相同的生態系統，使用相同的編程語言。Bolero 43 專為惡劣環境設計，具有 IP68 防護等級，設計堅固耐用。該產品現已在全球範圍內銷售。

FOX4 和 Bolero 43 Edge 計算跟蹤器都具有訂製功能，直觀的 Workbench（工作枱）工具可幫助實現從性能優化到獨特功能集成的輕鬆訂製。

透過 Lantronix 連接服務 SIM 卡實現不間斷正常運行時間

FOX4 和 Bolero 43 系列遠端資訊處理網關預裝有 Lantronix 的 Connectivity Services SIM card（連接服務 SIM 卡），為用户提供廣泛的營運商選擇，使他們能夠選擇最合適的網絡提供商，包括北美的 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 等行業領先企業以及歐洲和亞太地區的多家營運商。

用於 Lantronix 物聯網設備生命週期管理的 Percepxion 服務

Percepxion 物聯網邊緣軟件平台以服務形式交付，透過直觀的單面板儀錶板提供全面的設備管理功能。Percepxion 可有效擴展物聯網邊緣部署，包括遠端資訊處理網關從區域到全球的安裝。這項服務將幫助 Lantronix 實現來年年度經常性收入 (ARR) 增長的目標。

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關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽車和企業等高增長行業提供計算和連接物聯網解決方案的全球提供商。Lantronix 的產品和服務透過提供可滿足物聯網堆棧各層需求的訂製解決方案，幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。Lantronix 的前沿解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和影像監控，並為雲計算和邊緣計算提供先進的帶外管理 (OOB)。

欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 網站 。

根據 1995 年私人證券訴訟改革法案的「安全港」聲明：在此新聞稿中，任何陳述如非完全基於歷史和事實，包括但不限於與我們的解決方案、技術和產品有關的陳述以及 FOX4、Bolero 43、Percepxion 和針對我們的管理、未來發展和盈利能力的預期。該等前瞻性聲明是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。潛在風險和不確定性包括但不限於以下因素：地區和全球經濟狀況惡化或市場不穩定對我們業務的影響，包括對我們客户的購買決策的影響；我們緩解因 COVID-19 大流行或其他疫情、戰爭和歐洲、亞洲和中東最近的緊張局勢或其他因素對我們及我們的供應商和分銷商供應鏈造成的任何中斷的能力；未來對公共衞生危機的反應和影響；網絡安全風險；美國和外國政府法律、法規和關税的變化；我們實施收購策略或整合收購公司的能力；保護專利和其他專有權利的困難和成本；我們的債務水平、償還債務的能力以及債務協議中的限制；以及截至 2023 年 6 月 30 日的財政年度的年度報吿表格 10-K 中包含的任何其他因素，該報吿於 2023 年 9 月 12 日提交給證券交易委員會（「SEC」），包括在該報吿第一部分項目 1A 的「風險因素」部分；截至 2023 年 12 月 31 日的財政季度的季度報吿表格 10-Q，該報吿於 2024 年 2 月 8 日提交給 SEC，包括在該報吿第二部分項目 1A 的「風險因素」部分；以及在我們與 SEC 的其他公開文件中。額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。本新聞稿中所包含的前瞻性陳述僅截至本文日期有效，我們不承擔將該等前瞻性陳述更新以反映後續事件或情況的任何義務。

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