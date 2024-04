Lantronix Anuncia Novos Rastreadores de Computação Edge FOX4 e Bolero 43, Expandindo Sua Premiada Família de Gateways Telemáticos

Novas soluções da Lantronix visam o mercado de telemática de alto crescimento estimado em US$ 3,7 bilhões até 2027

IRVINE, Calif., April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), fornecedora global de soluções de IoT de computação e conectividade, lançou hoje seus novos gateways telemáticos de rastreadores de computação edge FOX4 e Bolero 43. Projetados para gerenciamento de ativos e frotas, os dois produtos vêm pré-configurados com a plataforma de software edge Percepxion™ IoT da Lantronix, oferecendo provisionamento e gerenciamento de dispositivos IoT seguros e abrangentes. Os dois novos produtos foram exibidos nos estandes da Lantronix no Embedded World 2024 (Hall 3, estande 356), realizado de 9 a 11 de abril de 2024, em Nuremberg, Alemanha, e no ISC West 2024 (estande 7117), realizado de 10 a 12 de abril de 2024, em Las Vegas.



Ursula Hess, CEO da Quantum Aviation, cliente dos produtos telemáticos da Lantronix, disse: “Com os Gateways Telemáticos da Série FOX da Lantronix, podemos fornecer dados confiáveis e em tempo real para nossa solução de software baseada em nuvem, proporcionando aos nossos clientes de aviação acesso a informações críticas para visibilidade e ações em tempo real, bem como análises de longo prazo.”

De acordo com a Berg Insight, as remessas globais de dispositivos telemáticos de reposição crescerão a um CAGR de 10,5% nos próximos cinco anos, atingindo 77,6 milhões de unidades em 2027, para um valor de mercado total estimado em US$ 3,7 bilhões até 2027. O hardware e o software inovadores da Lantronix visam efetivamente esse mercado, apoiando essas tendências de crescimento.

“Nossos novos dispositivos telemáticos fornecem um pacote completo que combina conectividade e gerenciamento de dispositivos em nuvem com hardware premiado”, disse Jacques Issa, VP de Marketing da Lantronix. “A Lantronix está comprometida com a inovação, introduzindo produtos integrados de hardware e software, onde a facilidade de uso na personalização, integração e provisionamento remoto é primordial.”

Rastreador de Computação Edge FOX4

A mais recente atualização da série FOX da Lantronix, o Rastreador de Computação Edge FOX4 oferece integração perfeita de tecnologias celulares e GNSS, agora enriquecida com conectividade BLE e Wi-Fi®, juntamente com recursos avançados de segurança. O FOX4 foi projetado para versatilidade e seu design é ideal para uma ampla gama de aplicações, desde complexos industriais até paisagens urbanas. O FOX 4 também oferece suporte para antenas internas e externas.

Com suporte robusto para scripts PFAL, LUA, MQTT, Azure e API REST, os rastreadores da série FOX4 garantem que o produto do usuário possa se comunicar perfeitamente com praticamente qualquer plataforma de telemática, reduzindo o tempo de desenvolvimento e acelerando o caminho para a colocação no mercado.

Rastreador de Computação Edge Bolero 43

O Rastreador de Computação Edge Bolero 43 se destaca no gerenciamento de ativos e frotas e em aplicações de IoT Industrial, como manufatura e automação. Derivado da série FOX4, o Bolero 43 se integra ao mesmo ecossistema e utiliza as mesmas linguagens de programação. Projetado para ambientes adversos, o Bolero 43 apresenta uma classificação IP68 e um design robusto para durabilidade. Agora também disponível em todo o mundo.

Os Rastreadores de Computação Edge FOX4 e Bolero 43 apresentam recursos de personalização facilitados pela ferramenta intuitiva Workbench, permitindo personalizações fáceis, desde a otimização de desempenho até a integração de funcionalidades exclusivas.

Tempo de Atividade Ininterrupto com o Cartão SIM de Serviços de Conectividade da Lantronix

Os Gateways Telemáticos das Séries FOX4 e Bolero 43 vêm pré-instalados com o cartão SIM de Serviços de Conectividade da Lantronix que capacita os usuários com uma ampla gama de opções de operadoras, permitindo a seleção do provedor de rede mais adequado, incluindo líderes do setor, como Verizon, AT&T e T-Mobile na América do Norte, bem como várias operadoras nas regiões da Europa e Ásia-Pacífico.

Serviço Percepxion para Gerenciamento de Ciclo de Vida de Dispositivos IoT da Lantronix

Fornecida como um serviço, a plataforma de nuvem multilocatária Percepxion fornece às empresas um gerenciamento abrangente do ciclo de vida do dispositivo por meio de aplicativos de Web e móveis. A Percepxion dimensiona com eficiência as implantações edge da IoT, incluindo gateways telemáticos, de instalações regionais a globais. Este serviço posicionará a Lantronix para atingir o crescimento da Receita Anual Recorrente (ARR) do próximo ano.

Para mais informações sobre a Percepxion e uma oferta grátis de 60 dias, clique aqui.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é fornecedora global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam setores de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Automotive e Enterprise. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que abordam cada camada da pilha de IoT. As soluções de ponta da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite o site Lantronix .

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Quaisquer declarações estabelecidas neste comunicado de imprensa que não sejam de natureza inteiramente histórica e baseadas em fatos, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas a nossas soluções, tecnologias e produtos, bem como FOX4, Bolero 43 e Percepxion, e expectativas em relação a nossa administração e nosso crescimento e lucratividade futuros. Essas declarações prospectivas são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e tensões recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 12 de setembro de 2023, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório, no nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q do trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na SEC em 8 de fevereiro de 2024, incluídos na seção “Fatores de Risco” no item 1A da Parte II de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos arquivados na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para indicar eventos ou circunstâncias subsequentes.

© 2024 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato de Mídia da Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing e

Comunicações Corporativas

media@lantronix.com

949-212-0960

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

Jeremy Whitaker

Diretor Financeiro

investors@lantronix.com

949-450-7241