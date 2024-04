Le budget fédéral prévoit des investissements fort attendus en recherche, selon l’ACPPU

OTTAWA, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le budget présenté aujourd'hui prévoit des investissements pour les chercheures et chercheurs de l’ensemble du pays, y compris des augmentations de bourses d'études supérieures et postdoctorales nécessaires et attendues depuis fort longtemps, ainsi que des augmentations du financement de la recherche de base.

« Cet investissement dans la prochaine génération de chercheures et chercheurs canadiens permettra de recruter des universitaires pleins d’avenir et de les aider à faire avancer leur quête de mieux comprendre le monde qui nous entoure », a déclaré Peter McInnis, président de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU). « Il encouragera les scientifiques, les chercheures et chercheurs en début de carrière à développer leurs idées et leurs innovations ici, ce qui profitera à tous les Canadiens ».

Le budget présenté aujourd’hui comprend les investissements suivants en recherche:

1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour le financement des subventions de recherche de base des IRSC, du CRSNG et du CRSH, soit une augmentation d'environ 30 %.

Augmentation de la valeur annuelle des bourses de maîtrise et de doctorat à 27 000 $ et 40 000 $ respectivement, et des bourses postdoctorales à 70 000 $.

Financement de bourses d’études et de subventions de recherche pour 1 720 étudiantes et étudiants supplémentaires chaque année.

26,9 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour les conseils subventionnaires afin d’établir un système de gestion des subventions amélioré.

30 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les chercheures et chercheurs autochtones et leurs communautés.



Bien que les détails soient encore limités, le budget a également révélé la création d'une organisation-cadre de financement de la recherche. Cette initiative vise à soutenir la recherche impulsée par les chercheurs et chercheuses, tout en favorisant le développement de projets concertés, multidisciplinaires et axés sur la réalisation d'une mission à l'échelle internationale.

« Nous avons longtemps insisté sur les opportunités que notre pays manquait en sous-finançant la recherche fondamentale. Il est donc à la fois excitant et rassurant de voir l’attention et l’investissement du gouvernement fédéral dans le budget de cette année », a déclaré M. McInnis. « En tant que membres de la Coalition canadienne pour la recherche, nous avons défendu avec vigueur ces investissements qui montrent ce que nous pouvons faire lorsque nous travaillons ensemble ».

L’ACPPU est la voix nationale de plus de 72 000 membres du personnel académique et professionnel dans plus de 125 universités et collèges, d’un bout à l’autre du pays.

Elizabeth Berman

Association canadienne des professeures et professeurs d’université

media@caut.ca

613-400-1633