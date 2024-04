Stevie® Awards Mengumumkan Para Pemenang di Stevie® Awards Tahunan ke-18 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan

FAIRFAX, Virginia, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pemenang dalam Stevie® Awards tahunan ke-18 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan, yang diakui sebagai penghargaan layanan pelanggan dan penghargaan penjualan , terbaik di dunia telah diungkap pada Jumat malam dalam seremoni gala di Las Vegas, Nevada AS, yang dihadiri lebih dari 400 eksekutif dari seluruh dunia.



Daftar lengkap para Pemenang Stevie berdasarkan kategori tersedia di http://www.StevieAwards.com/Sales .

10 organisasi paling diakui dalam Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan 2024 menerima trofi Grand Stevie Award (“terbaik”). Para nomine tidak dapat mendaftar untuk Grand Stevie Award secara langsung. Pemenang ditentukan dengan sistem poin berdasarkan total jumlah penghargaan yang diraih, serta memiliki skor rata-rata tertinggi di kategori yang dipilih.

DP DHL Worldwide, yang meraih 13 Gold, 18 Silver, dan 14 Bronze Stevie Award, menjadi organisasi paling diakui tahun ini sehingga berhasil membawa pulang trofi Grand Stevie Award yang tertinggi. Dalam urutan menurun, nama organisasi di bawah ini meraih trofi Grand Stevie Award dalam Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan 2024 atas nama mereka sendiri dan/atau klien. Terdapat dua organisasi yang mendapatkan skor seri sehingga sama-sama menempati peringkat sembilan yaitu Toco Warranty dan Purpol Marketing Limited.

DP DHL (Seluruh Dunia), 96 poin IBM (Armonk, NY AS), 64 poin Support Services Group, Inc. (Waco, TX AS), 49 poin Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, India), 39 poin Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO AS), 38,5 poin UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA AS), 31 poin Blackhawk Network (Pleasanton, CA AS), 26 poin VIZIO Inc. (Irvine, CA AS), 22 poin Toco Warranty ( Los Angeles, CA AS), 19 poin

Purpol Marketing Limited (Chippenham, Inggris), 19 poin



Para pemenang penting lainnya dengan tiga Gold Stevie Awards termasuk Alight Solutions (Lincolnshire, IL AS), Optum (Eden Prairie, MN AS), dan WNS (Holdings) Limited (Mumbai, India).

Organisasi yang memenangkan lima trofi atau lebih Gold, Silver, atau Bronze Stevie Awards termasuk TransPerfect Translations, New York, NY AS (delapan), VMware (Broadcom) Palo Alto, CA AS (tujuh), Intuit, Toronto, Kanada (tujuh), Avetta, Lehi, UT AS (tujuh), SAP, Worldwide (tujuh), ValueSelling Associates, Inc., Carlsbad, CA AS (enam), Element Electronics, Winnsboro, SC AS (enam), Voya Financial, New York, NY AS (enam), CivicPlus, Manhattan, KS AS (lima), Capital Rx, New York, NY AS (lima), Datasite, Minneapolis, MN AS (lima), Inspiro, Kota Makati, Filipina (lima), Loveholidays, London, Inggris (lima), OpenGov, San Francisco, CA AS (lima), QNB Finansbank, Istanbul, Turki (lima), dan Qualitest Group, Bridgewater, NJ AS (lima).

Lebih dari 2.300 nominasi dari berbagai organisasi dari semua skala dan hampir di setiap industri telah dievaluasi dalam kompetisi tahun ini. Finalis ditentukan berdasarkan skor rata-rata dari lebih 200 profesional di seluruh dunia yang tergabung dalam tujuh dewan juri khusus .

Sejumlah kandidat dipertimbangkan di lebih dari 60 kategori untuk pencapaian layanan pelanggan dan pusat kontak, termasuk antara lain Pusat Kontak Terbaik Tahun Ini, Penghargaan untuk Inovasi dalam Layanan Pelanggan, dan Departemen Layanan Pelanggan Terbaik Tahun ini; 60 kategori untuk pencapaian pengembangan penjualan dan bisnis, mulai dari Direktur Penjualan Terbaik Tahun ini hingga Praktik Pelatihan Penjualan Terbaik Tahun ini, dan Pencapaian dalam Otomatisasi Penjualan; dan kategori untuk mengakui penyedia produk dan layanan serta solusi baru.

Pemenang dalam satu kategori khusus, Penghargaan Etika Kemitraan Penjualan dalam Penjualan, juga diumumkan dan diakui dalam seremoni pada tanggal 12 April. Penghargaan ini mengakui organisasi atas praktik dan pencapaian terbaik dalam menunjukkan standar etika tertinggi dalam industri penjualan. Integrity Solutions dari Nashville, TN AS adalah pemenang Gold Stevie untuk kategori ini. Para pemenang Silver adalah Better Way Health (Kennesaw, GA AS), Stateside Affairs (Manasquan, NJ AS), dan Desiderate (New South Wales, Australia). Para pemenang Bronze Stevie adalah Alright Retiree Health Solutions (Chicago, IL AS), Belkins (Dover, DE AS), Rootstack (Panama), Shell International Aviation (Makati, Filipina), TCN (St. George, UT AS), dan Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (Istanbul, Turki).

Para pemenang People's Choice Stevie® Awards 2024 untuk Layanan Pelanggan Favorit, telah diumumkan pada tanggal 4 April, juga telah diberikan trofinya pada gala penghargaan pada tanggal 12 April. Para pemenang People’s Choice Stevie Award telah menerima trofi kristal People's Choice Stevie Award yang sangat diidamkan, yang ditentukan dengan pemungutan suara secara terbuka di seluruh dunia.

Penyerahan penghargaan disiarkan secara langsung melalui Vimeo dan tersedia untuk ditonton secara online .

Nominasi untuk Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan edisi 2025 akan diterima mulai bulan Juli ini. Anda dapat mengajukan permintaan kit entri di http://www.StevieAwards.com/Sales .

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards menganugerahkan penghargaan dalam sembilan program: Stevie Awards untuk Asia Pasifik, Stevie Awards untuk Jerman, Stevie Awards untuk Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards, Stevie Awards untuk Pemberi Kerja Terbaik, Stevie Awards untuk Para Perempuan dalam Bisnis, Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan, dan program terbaru Stevie Awards, Stevie Awards untuk Keunggulan Teknologi. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 kandidat setiap tahun dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari selengkapnya tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com .

Sponsor Stevie Awards tahunan ke-18 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan termasuk Sales Partnerships, Inc. Support Services Group, Inc., dan ValueSelling Associates, Inc.

Kontak Media:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com