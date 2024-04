Gatchalian urges gov't to invest in agriculture modernization to improve food security

Senator Win Gatchalian urged the government to invest in agriculture modernization and irrigation development to improve the country's food security amid steady population growth.

"Unless the government embarks on a comprehensive modernization program, it would be difficult for the country to achieve food security, especially that of rice," Gatchalian said.

He emphasized that a steady increase in the country's population makes it imperative to aim for increased productivity through the modernization of the farm sector, including the use of modern farm implements.

Gatchalian pointed out that there has to be a whole-of-government approach, with local government units playing a major role to effectively drive modernization, particularly in areas where financial support and cooperation are wanting.

"In the case of rice, which is the Philippines' main staple food, the country needs to produce at least 98% of its rice requirement," said Gatchalian.

"On the other hand, our population has increasingly swelled in comparison to rice production. As our population grows, so does our need for rice, and we should address that. However, currently, we can't catch up because our population is growing faster than our rice production," he added.

The country's population was estimated to have reached 112 million in 2023, based on the projected population growth rate using the 2020 census result, according to the Commission on Population and Development.

"Hindi natin matatakasan ang pangangailangan na gawing moderno ang pangkalahatang sektor ng agrikultura upang matugunan ang suplay ng pagkain kasunod ng lumolobo nating populasyon. Dahil dito, mapapaunlad din natin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka," he ended.

Gatchalian hinimok ang gobyerno na mamuhunan sa modernisasyon ng agrikultura para sa seguridad sa pagkain

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang gobyerno na mamuhunan sa modernisasyon ng agrikultura at pagpapaunlad ng irigasyon upang mapabuti ang seguridad sa pagkain ng bansa sa gitna ng patuloy na paglobo ng populasyon.

"Kung hindi sisimulan ng gobyerno ang isang komprehensibong programa sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura, magiging mahirap para sa bansa na makamit ang seguridad sa pagkain, lalo na sa suplay ng bigas," sabi ni Gatchalian.

Binigyang-diin niya na dahil sa tuluy-tuloy na paglaki ng populasyon ng bansa, kinakailangan na maghangad ng pagtaas ng productivity sa pamamagitan ng modernisasyon ng sektor ng sakahan, kabilang ang paggamit ng mga modernong kagamitan sa pagsasaka.

Ipinunto ni Gatchalian na kailangang magkaroon ng whole-of-government approach, kung saan ang mga local government units ay gaganap ng malaking papel upang epektibong maisulong ang modernisasyon, partikular sa mga lugar kung saan nangangailangan ng suportang pinansyal at kooperasyon.

"Sa kaso ng bigas, na pangunahing pagkain ng Pilipinas, kailangan ng bansa na makapag-ani ng hindi bababa sa 98% ng pangangailangan nito sa bigas," sabi ni Gatchalian.

"Lalong lumalaki ang ating populasyon kumpara sa produksyon ng bigas. Habang lumalaki ang ating populasyon, lumalaki din ang ating pangangailangan sa bigas, at dapat nating tugunan ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi natin mahabol ito dahil mas mabilis ang paglaki ng ating populasyon kaysa sa produksyon natin ng bigas," dagdag niya.

Ang populasyon ng bansa ay tinatayang umabot sa 112 milyon noong 2023, batay sa inaasahang rate ng paglaki ng populasyon gamit ang resulta ng 2020 census, ayon sa Commission on Population and Development.

"Hindi natin matatakasan ang pangangailangan na gawing moderno ang pangkalahatang sektor ng agrikultura upang matugunan ang suplay ng pagkain kasunod ng lumolobo nating populasyon. Dahil dito, mapapaunlad din natin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka," pagtatapos niya.