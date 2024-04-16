更正: EMGA 承諾為哈薩克 MFO KMF 提供 5,000 萬美元優先債務融資

倫敦, April 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 宣布，該組織獲日本國際協力機構 (JICA) 提供 5,000 萬美元的優先債務融資。



KMF 董事會主席 Shalkar Zhusupov 表示：「這次 KMF 首度與 JICA 建立合作夥伴關係，JICA 的目標和使命與我們非常接近。 我們感謝 EMGA 和 JICA 對我們的信任和支持。 JICA 提供的資金將用於實施支援包括農村企業家在內的微型和小型企業項目，以創造新機會並促進經濟增長。」

EMGA 投資銀行業務主管兼董事總經理 Sajeev Chakkalakal 表示：「我們為長期客戶 KMF 安排了這項具有里程碑意義的新債務融資，我們為此感到欣喜， 而且很高興能與他們再度合作。儘管時勢動蕩，他們仍繼續鞏固其作為該國最大型小額信貸機構的地位，並進一步加強其財務狀況。」

EMGA 董事總經理 Jeremy Dobson 補充說：「這項新融資將有助 KMF 實現既定使命：繼續協助哈薩克各地的企業家，並更重視女性企業家和農村地區的業務發展。」

MFO KMF 是中亞小額信貸產業的頂尖機構。 該公司旨在與客戶建立基於相互信任、理解和尊重的長期合作夥伴關係。 MFO KMF 為客戶就以下類型的活動提供個人和集體貸款：商業、貿易、耕種和畜牧、生產和服務，以及消費貸款。

日本國際協力機構 (JICA)：該政府機構為日本政府提供大部分官方發展援助。 其宗旨是協助發展中國家的經濟和社會成長，並促進國際合作。

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 協助金融機構和企業尋求新的債權或股權資本，於倫敦及紐約均設有辦事處。 EMGA 的跨國團隊擁有數十年經驗，代表客戶在世界新興市場和前沿經濟體完成交易，當中哈薩克仍為重要的市場之一。 在不同經濟週期的資本形成和策略諮詢方面，EMGA 擁有良好往績，同時不斷擴大其地域覆蓋和服務範圍，鞏固其作為專注於新興市場的行業卓越投資銀行的領先市場地位。