更正: EMGA 为哈萨克斯坦的 MFO KMF 公司获得 5000 万美元债务融资

伦敦, April 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 宣布从日本国际合作署 (JICA) 获得一笔 5000 万美元的高级债务授信。



KMF 董事会主席沙尔卡·朱苏波夫 (Shalkar Zhusupov) 表示：“这是 KMF 首次与 JICA 建立合作，JICA 的目标和使命与我们的相近。 我们感谢 EMGA 和 JICA 的信任和支持。 JICA 的资金将用于实施支持小微企业的项目，包括农村企业家，将创造新的机会，为经济增长做出贡献。“

EMGA 投资银行部负责人、董事总经理萨吉夫·查卡拉卡尔 (Sajeev Chakkalakal) 表示：“我们很荣幸能为我们的长期客户 KMF 安排这笔债务授信，这标志着一个新的里程碑。 能够再次与他们合作，令我们深感荣幸，即使时局动荡，他们仍在继续巩固自己作为该国最大 MFI 的地位，并进一步加强自身的财务实力。

EMGA 董事总经理杰里米·多布森 (Jeremy Dobson) 补充说：“这笔新的融资将帮助 KMF 达成所述的使命；继续帮助哈萨克斯坦全国各地的企业家，在助其发展业务时重点扶持女性企业家和农村地区。”

MFO KMF 是中亚小微金融行业的领先企业。 公司的目标是基于互信、理解和尊重，与客户建立长期合作关系。 MFO KMF 针对以下活动向客户发放个人和团体贷款：企业经营、贸易、农作物耕种和畜牧，生产和服务以及消费借贷。

JICA：日本国际合作署是代表日本政府提供大部分官方发展援助的政府机构。 其成立宗旨是帮助发展中国家实现经济和社会成长，促进国际合作。

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 在伦敦和纽约设有办公室，主营业务是帮助金融机构和公司寻求新的债权或股权资本。 EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验，能够在新兴市场和前沿经济体代表客户完成交易，包括哈萨克斯坦，该国仍是一个主要市场。 EMGA 凭借在不同经济周期中资本形成和战略咨询方面经过验证的经验，不断扩大地理覆盖和服务范围，巩固了作为专营新兴市场的领先精品投行之一的地位。