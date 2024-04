CDPHE to send reminder texts and emails about MMR vaccine to parents and guardians

Stay up-to-date on routine vaccines to keep Colorado communities safe and healthy

Denver (April 15, 2024) — This afternoon, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text message and email notifications to parents and guardians of approximately 75,000 children aged 4-6 years whose records in the Colorado Immunization Information System show their child/children may be overdue for a measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine.

“Measles is extremely contagious and can cause severe health complications, but it is almost entirely preventable,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist, CDPHE. “With the resurgence of measles cases currently occurring both globally and in the United States (CDC.gov), now is the time to ensure our Colorado communities are protected through vaccination.”

Since January 1, 2024, a total of 121 cases have been confirmed across 18 states. In December, an international traveler to Colorado tested positive for measles.

You can get the no or low-cost MMR vaccine at doctor’s offices, community health centers, pharmacies, public health clinics, and some schools. Contact a health care provider or your local public health agency to make an appointment and learn more about which vaccine(s) might be recommended.

“Making sure your child sees their health care provider for well-child visits and recommended vaccines is one of the best things you can do to protect your child and Colorado communities,” said Heather Roth, immunization branch chief, CDPHE. “In addition to making sure your child is up-to-date on vaccines, be sure to do the same for yourself.”

You can access the immunization record for yourself or your child from the online Colorado Immunization Information System self-serve portal. For more information, including step-by-step directions on how to use the portal, visit our Get a copy of your immunization records page.

The text messages will come from 45778 and read:

From CDPHE: According to state public health records, your child/children (4-6 yrs) may be overdue for their measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. The U.S. is seeing a rise in measles. Measles is a serious disease that spreads easily, hanging in the air for up to 2 hrs. The MMR vaccine is safe, effective, and the best way to get long-lasting protection from measles. Contact a vaccine provider today: https://cdphe.colorado.gov/find-no-cost-vaccine-provider



You can exempt your child/children from school-required vaccines. More info: https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions



STOP=Exclude from future reminders

Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:

Dear parent(s) or guardian(s),



According to state public health records, your child/children aged 4 through 6 years may be overdue for their measles, mumps and rubella (MMR) vaccine.



Measles is not just a rash. It’s a disease that in its most serious cases can lead to respiratory failure, brain swelling, and even death. Measles spreads easily. It can hang around in the air for up to two hours and stays on surfaces, too. If one person has it, nine out of 10 unvaccinated people around them will get measles.



The MMR vaccine is safe and effective. It’s the best way to get long-lasting protection from measles. With the current rise in measles cases across the United States, now is the time to make sure your child is protected.



The MMR vaccine is easy to get. You can find it at doctor’s offices, community health centers, pharmacies, public health clinics, and some schools. Contact a health care provider or your local public health agency to make an appointment and learn more about which additional vaccine(s) might be recommended.



If your child/children are already up to date with their MMR vaccine, let us know by filling out this secure form. Be sure to attach a copy of their vaccine record. We are standing by to update their vaccination record in our Colorado Immunization Information System and will notify you by email when it has been updated.



You can exempt your child/children from school-required vaccines. For more information, visit cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

Most health insurance plans, including Medicaid and CHP+, are required to cover recommended vaccines without charging patients. Your child may also be eligible for free vaccines. Colorado has tools to help parents and guardians make informed choices about vaccinating their children.

COVaxRecords.org directs people on how to request vaccination records for their children.

COVaxRates.org makes it easy for people to look up vaccination and exemption rates for schools and child care facilities in Colorado so they can make the best decision for their children.

ChildVaccineCO.org provides more information on routine vaccinations, as well as where to find a provider who offers low- or no-cost vaccines.

###

Estar al día con las vacunas de rutina mantiene a las comunidades de Colorado seguras y saludables

COLORADO (15 de abril de 2024) — Esta tarde, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) enviará notificaciones por mensaje de texto y correo electrónico a los padres y tutores de aproximadamente 75,000 niños de 4 a 6 años de edad cuyos registros en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado indican un posible atraso en la aplicación de la vacuna SPR (triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubeola).

La Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal del CDPHE, declaró. "El sarampión es extremadamente contagioso y puede causar graves complicaciones de salud. Dicho esto, se puede prevenir casi totalmente. Con el actual resurgimiento de casos de sarampión tanto a nivel mundial como en los Estados Unidos (CDC.gov), ha llegado el momento de asegurarnos de que nuestras comunidades de Colorado estén protegidas a través de la vacunación".

Desde el 1 de enero de 2024, han sido confirmados un total de 121 casos en 18 Estados. En diciembre, a una persona que ingresó al Estado de Colorado le dio positivo la prueba de detección del sarampión.

Usted podrá encontrar la vacuna triple SPR (gratuita o a bajo costo) en consultorios médicos, centros de salud comunitarios, farmacias, clínicas de salud pública y algunas escuelas. Póngase en contacto con un proveedor de atención médica o su agencia local de salud pública para programar una cita y consultar sobre qué vacunas adicionales se le recomiendan.

Heather Roth, Jefa de la División de Inmunización del CDPHE, afirmó: “Asegúrese de que su hijo acuda a una visita rutinaria de salud con su proveedor de atención médica y de que se aplique las vacunas recomendadas: es una de las mejores cosas que puede hacer para proteger a su hijo y a Colorado. Aproveche también la oportunidad para cerciorarse de que usted mismo/a está al día con las vacunas”.

Acceda a su tarjeta de vacunación o a la de su hijo desde el portal en línea del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Para más detalles, incluidas las instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal, visite https://cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.

Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:

De parte del Departamento de Salud de Colorado: Según los registros de salud pública de Colorado, es posible que su(s) hijo(s) (de 4 a 6 años) deban aplicarse la vacuna triple contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR). En EE.UU. se está produciendo un aumento del sarampión. El sarampión es una enfermedad grave que se propaga fácilmente; el virus permanece en el aire hasta 2 horas. La vacuna triple vírica es segura, eficaz y constituye la mejor manera de obtener una protección duradera contra el sarampión. ¡Póngase en contacto hoy mismo con un proveedor de vacunas: https://cdphe.colorado.gov/find-no-cost-vaccine-provider



Usted puede pedir que su niño/a quede exento/a de aplicarse las vacunas exigidas por la escuela. Más información: https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions



Para darse de baja de estos recordatorios, escriba STOP

Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:

Estimado(s) padre(s) o tutor(es):



Según los registros de salud pública de Colorado, es posible que su(s) hijo(s) (de 4 a 6 años de edad) deban aplicarse la vacuna triple contra el sarampión, las paperas y la rubeola (SPR).



El sarampión no es tan solo un sarpullido. Es una enfermedad que en los casos más graves puede provocar insuficiencia respiratoria, inflamación cerebral e incluso la muerte. El sarampión se propaga fácilmente. Puede permanecer en el aire hasta dos horas y mantenerse también en las superficies. Si una persona tiene sarampión, nueve de cada diez personas no vacunadas a su alrededor lo contraerán.



La vacuna triple vírica (llamada SPR, o MMR en inglés) es segura y eficaz. Brinda la mejor protección duradera contra el sarampión. Considerando el actual aumento en los casos de sarampión en todo Estados Unidos, ahora es el momento de asegurarse de que su hijo está protegido.



La vacuna SPR es fácil de conseguir. Puede encontrarla en consultorios médicos, centros de salud comunitarios, farmacias, clínicas de salud pública y algunas escuelas. Póngase en contacto con un proveedor de atención médica o su agencia local de salud pública para programar una cita y consultar sobre qué vacunas adicionales se le recomiendan.



Si su(s) hijo(s) ya está(n) al día con la vacuna triple (SPR), háganoslo saber completando este formulario seguro. Adjunte una copia de su registro de vacunas. Estamos listos para actualizar su registro de vacunación en nuestro Sistema de Información de Vacunación de Colorado; lo notificaremos por correo electrónico cuando lo hayamos hecho.



Usted puede pedir que su niño/a quede exento/a de aplicarse las vacunas exigidas por la escuela. Para más detalles, visite cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions (en Inglés).

La mayoría de los planes de seguro médico, incluidos Medicaid y CHP+, tienen la obligación de cubrir los gastos vinculados a las vacunas recomendadas sin cobrarles a los pacientes. Es posible que su niño califique asimismo para vacunarse gratis. Colorado tiene herramientas para ayudar a los padres y tutores a tomar decisiones fundamentadas sobre la inmunización de sus niños.

COVaxRecords.org orienta a la gente que solicita registros de vacunación de sus niños.

COVaxRates.org facilita la búsqueda de datos sobre tasas de vacunación y exención en las escuelas y guarderías de Colorado para que los padres y tutores puedan tomar la decisión que mejor sirva los intereses de sus niños.

ChildVaccineCO.org brinda información sobre las vacunas de rutina, así como dónde encontrar un proveedor que ofrezca vacunas gratuitas o a bajo costo.

###