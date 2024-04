Kognic erfüllt TISAX Stufe 3 der ENX Association für vertrauenswürdige Zusammenarbeit

Kognic bietet erstklassige Sicherheit für Unternehmenskundendaten.

Nachweislich erstklassige Sicherheitsstandards für die europäische Automobilindustrie

Kognic setzt sich immer stark für Informationssicherheit und Datenintegrität ein, und der strenge Prozess des TISAX AL3-Audits hat uns geholfen, unsere Praktiken weiter zu stärken.” — Daniel Langkilde, Mitgründer und CEO von Kognic

GöTEBORG, SCHWEDEN, April 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Kognic , der Branchenführer im Datensatzmanagement für Sensorfusion, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Konformitätsbezeichnung der 3. Stufe der standardisierten Bewertung der Informationssicherheit ( TISAX AL3) für die Erfüllung der Anforderungen an die Informationssicherheit für das Datensatzmanagement für die Automobilindustrie in Europa erreicht hat. Das Erreichen dieses Standards dient in der Branche als unabhängige Bestätigung dafür, dass Kognic erstklassige Sicherheit im Umgang mit Unternehmenskundendaten bietet. ENX , die Organisation, die diese weltweit anerkannte Zertifizierung ausstellt, ist ein Zusammenschluss führender deutscher Automobilhersteller und ihrer Top-Zulieferer mit dem Ziel, geistiges Eigentum zu schützen, Sicherheit zu gewährleisten und Datenschutzbestimmungen in der gesamten Automobillieferkette einzuhalten."Kognic setzt sich immer stark für Informationssicherheit und Datenintegrität ein, und der strenge Prozess des TISAX AL3-Audits hat uns geholfen, unsere Praktiken weiter zu stärken", sagte Daniel Langkilde, Mitgründer und CEO von Kognic. "Wir hoffen, dass die TISAX-Konformitätsbezeichnung bei unseren Kunden zusätzliches Vertrauen schafft und deutlich macht, dass wir uns dazu verpflichten, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen, um die Daten unserer Kunden zu schützen.”Kognic bietet eine Datensatzmanagementplattform, mit der Unternehmen effiziente Ground-Truth-Datenpipelines für Sensorfusionsdatensätze zusammenstellen können. Die Kognic-Plattform beschleunigt die Entwicklung von maschinellem Lernen (ML) für leistungskritische, verkörperte künstlichen Intelligenz (KI) wie autonomes Fahren und Robotik. Die 2018 von Physikern und Ingenieuren mit umfassender Erfahrung auf dem Gebiet des Deep Learning begründete Plattform von Kognic hat sich zu einem etablierten Werkzeug in den Bereichen fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme und des autonomen Fahrens entwickelt und wird derzeit von Technologieführern wie Qualcomm, Bosch, Continental und Zenseact eingesetzt, die ADAS/AD-Systeme für die Fahrzeuge globaler OEMs wie BMW, Ford und Volvo Cars anbieten.Für weitere Informationen zu Kognic, besuchen Sie bitte https://www.kognic.com/ Über KognicKognic wurde 2018 von wegweisenden Physikern und Ingenieuren gegründet, die auf dem Gebiet des Deep Learning arbeiten, und nimmt sich dem herausforderndsten Gebiet des maschinellen Lernens an: dem Bestreben, Maschinen dabei zu helfen, eine chaotische und unstrukturierte Welt zuverlässig zu verstehen. Die Datensatzmanagementplattform von Kognic ist eine wichtige Lösung in Branchen wie Automobil, Robotik, Fertigung, um vertrauenswürdige, leistungsstarke KI-Anwendungen bereitzustellen. Kognic hat seinen Hauptsitz in Schweden und verfügt über Teams in Deutschland, Osteuropa, den USA und Japan, die globale Unternehmenskunden betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.kognic.com/ ###

How to Adapt to the Datasets of the Future