Nos rêves deviennent réalité : le gala de la Fondation de l’Hôpital de Lachine, inspiré des années 1970, permet de recueillir 182 830 $ net, pour soutenir la modernisation et l’agrandissement de l’Hôpital de Lachine.

Le gala signature de la Fondation de l’Hôpital de Lachine a permis de recueillir 182 830 $ net pour soutenir la campagne Osez rêver pour l’Hôpital de Lachine, une collaboration entre la Fondation de l’Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM

DORVAL, Quebec, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce fut une superbe soirée à l’ambiance disco des années 70, avec de délicieux canapés et des prix excitants à gagner. L’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal a été converti en Studio 514, une version montréalaise unique de la célèbre boîte de nuit, le Studio 54. La soirée fut émouvante, remplie de célébrations, et d’éminents membres de la communauté des affaires de l’Ouest-de-l’Île se sont réunis pour soutenir l’avenir prometteur de l’Hôpital de Lachine. Les fonds recueillis lors du gala financeront l’achat d’équipement de pointe et permettront d’offrir des soins de qualité supérieure au cœur de l’Ouest-de-l’Île.



« C’était vraiment inspirant de voir tout le monde se rassembler et se rallier à l’Hôpital de Lachine, qui est vraiment le cœur de cette communauté. En tant que dirigeante d’une entreprise locale, je crois que nous avons une responsabilité envers notre communauté – et cela commence par l’Hôpital de Lachine. Le succès du gala de cette année a souligné l’engagement des chefs d’entreprise de l’Ouest-de-l’Île désirant soutenir leur infrastructure locale de soins de santé. Je suis très fière d’avoir participé à ce moment important pour l’Hôpital de Lachine. »

– Julie Émond, coprésidente du gala, vice-présidente et directrice générale de BioMérieux Canada

Ayant atteint plus de la moitié de son objectif de cinq millions de dollars dans le cadre de la campagne Osez rêver pour l’Hôpital de Lachine, il s’agissait d’un moment monumental dans l’histoire de l’Hôpital de Lachine et de sa communauté inspirante, qui méritait d’être célébré. Ce gala ludique sur le thème du disco a mis en évidence la culture forte de l’Hôpital de Lachine et a réuni sa communauté autour d’un objectif commun : offrir l’excellence en matière de soins aux patients de l’Ouest-de-l’Île.

« Je suis impressionné et inspiré par ce que nous avons accompli. Le fait que les communautés de l’Ouest-de-l’Île, de Dorval et de Lachine aient fait pression collectivement pour assurer un meilleur avenir à l’Hôpital de Lachine et pour améliorer l’accès aux soins souligne l’importance de ce que nous faisons. Tous ceux qui ont bénéficié des soins prodigués à l’Hôpital de Lachine savent que c’est un endroit vraiment spécial. Ce fut un honneur absolu d’agir à titre de coprésident et de voir cet événement incroyablement significatif se concrétiser. »

– Jason Prévost, coprésident du gala, président et chef de l’exploitation de Leviton Canada

La campagne Osez rêver pour l’Hôpital de Lachine vise à compléter le projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Lachine, d’une valeur de 220 millions de dollars. Cinq millions de dollars additionnels permettront d’acheter l’équipement de pointe nécessaire à la guérison et aux soins des patients. Ce projet permettra d’améliorer considérablement la qualité des soins et l’accessibilité aux services dans l’Ouest-de-l’Île. L’hôpital revitalisé comprendra des salles de chirurgie sophistiquées, une unité de soins palliatifs confortable et des chambres individuelles pour les patients qui leur permettront de se reposer et d’avoir plus d’intimité.

« Je suis très reconnaissante de l’encouragement de nos donateurs, de nos commanditaires et de la communauté des affaires de l’Ouest-de-l’Île. Ancré dans sa communauté, l’Hôpital de Lachine bénéficie d’équipes dont le dévouement à prodiguer des soins de qualité à la population est indiscutable. En partageant notre vision de l’avenir pour l’Hôpital de Lachine, nous continuons de nous rapprocher de notre objectif de modernisation et d’agrandissement de l’hôpital. »

– Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale, CUSM

Grâce au soutien des participants au gala, la Fondation du CUSM et la Fondation de l’Hôpital de Lachine contribuent à révolutionner les soins dans l’Ouest-de-l’Île. Les fonds amassés serviront à financer l’acquisition des plus récentes technologies en matière de soins de santé, apportant des soins personnalisés et de classe mondiale là où ils sont nécessaires.

« Lorsque nous nous sommes associés à la Fondation de l’Hôpital de Lachine en 2021, notre objectif était de veiller à ce que l’excellence en matière de soins soit offerte aux patients au cœur de l’Ouest-de-l’Île. Aujourd’hui, nous sommes si près de cet objectif, et nous le devons à l’engagement inspirant de nos bénévoles, à la générosité de nos donateurs et au soutien indéfectible de tous ceux qui ont fait de cette soirée un tel succès. À bien des égards, ce n’est que le début de ce qu’il est possible de faire pour l’Hôpital de Lachine. »

– Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter plus tôt les tueurs silencieux, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre; former les équipes de soins de santé les plus qualifiées au Canada… et bien d’autres choses encore. Nous mobilisons l’ensemble de notre communauté pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé.

La Fondation du CUSM est accréditée par Imagine Canada pour son excellence en matière de responsabilité, de transparence et de gouvernance en tant qu’organisme de bienfaisance. https://fondationcusm.com

À propos de la Fondation de l’Hôpital de Lachine

Créée en 1976, la Fondation de l’Hôpital de Lachine recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins de santé à l’Hôpital de Lachine. En 2022, la Fondation de l’Hôpital de Lachine s’est associée à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour générer un impact encore plus grand sur la santé de sa communauté. Notre campagne Osez rêver pour l’Hôpital de Lachine vise à recueillir cinq millions de dollars pour l’achat d’équipement de pointe qui complètera les travaux de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Lachine, actuellement en cours. Grâce au soutien de notre communauté, l’Hôpital de Lachine revitalisé offrira des soins de classe mondiale à tout l’Ouest de l’Île. https://fondationhopitallachine.ca/

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

