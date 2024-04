EBC Financial Group bermitra dengan United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari United Nations Foundation

EBC bersama delegasi dari United to Beat Malaria 2024 Leadership Summit di Capitol Hill. Dr. Sara Hendrix, seorang profesor di University of Alabama dan advokat untuk mengalahkan malaria, bersama CEO David Barrett dari EBC Financial Group (UK) Ltd. Antara 25 April - 5 Mei 2024, bergabunglah dengan pendukung di seluruh dunia untuk Move Against Malaria, acara virtual untuk meningkatkan kesadaran dan dana untuk mendukung alat-alat pengobatan malaria yang menyelamatkan nyawa dan program-programnya. Para advokat dari EBC Financial Group berdiri bersatu dengan para juara global di KTT Pemimpinan United to Beat Malaria, memperlihatkan komitmen bersama untuk memberantas malaria dan memajukan kesetaraan kesehatan global.

EBC Financial Group bermitra dengan United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari UN, untuk melindungi anak-anak yang rentan dan keluarga mereka dari Malaria.

Hari ini, EBC Financial Group (EBC) mengumumkan kemitraan barunya dengan United to Beat Malaria (Lawan Malaria), sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Foundation), yang bertujuan untuk melindungi mereka yang paling rentan dari penyakit malaria – penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang merenggut lebih dari 600.000 nyawa setiap tahunnya.

Kemitraan ini memberikan dukungan bagi kampanye United to Beat Malaria, yang berupaya meningkatkan akses terhadap pencegahan malaria dan layanan kesehatan penting dalam mendukung tujuan PBB untuk mencapai dunia yang lebih sehat dan adil. Yayasan PBB menyatukan ide, sumber daya manusia, dan sumber daya untuk mendorong kemajuan global dan mengatasi tantangan terbesar umat manusia. Inisiatif Yayasan PBB secara kolektif telah melindungi puluhan juta anak dari penyakit, membentuk kemitraan untuk memberikan bantuan dan harapan kepada para pengungsi, dan memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan menuju realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

EBC merasa terhormat dapat bermitra dengan kampanye United to Beat Malaria, yang menggabungkan kekuatan untuk mengakhiri malaria secara efektif. Kemitraan ini mencerminkan dedikasi EBC terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dukungan terhadap anak-anak kurang mampu. EBC menyadari dampak besar malaria terhadap kesehatan dan kesejahteraan daerah-daerah yang tertinggal, dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya, terutama kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Malaria berdampak besar pada anak-anak: lebih dari 75% kematian akibat malaria terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Hampir setiap menit seorang anak meninggal karena penyakit yang seharusnya dapat dicegah dan diobati ini.

“Diundang ke United to Beat Malaria’s Leadership Summit 2024 dan menyaksikan aksi advokasi bukan hanya sebuah kehormatan yang luar biasa namun juga pengalaman yang menerangkan bagi saya,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, entitas Inggris dari EBC. “Melihat secara langsung dampak yang dapat diberikan oleh EBC Group melalui keterlibatan aktif dengan organisasi seperti United to Beat Malaria menegaskan kembali komitmen kami untuk membuat perbedaan dalam komunitas yang kami layani.”

“Kemitraan kami dengan EBC Group dibangun berdasarkan komitmen bersama untuk melindungi anak-anak dan keluarga paling rentan di dunia dari penyakit mematikan namun dapat dicegah ini,” kata Margaret McDonnell, Direktur Eksekutif Beat Malaria. “Dukungan EBC akan memungkinkan kampanye kami menjangkau komunitas yang berisiko dan memberikan intervensi penyelamatan jiwa di negara-negara endemik malaria guna menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan.”

Saat ini, malaria adalah penyakit kemiskinan dan kesenjangan kesehatan. Penyakit ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles, yang membawa penyakit mematikan yang disebabkan oleh parasit darah Plasmodium. Alat untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati malaria sangat hemat biaya; namun jutaan orang di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap intervensi penyelamatan jiwa ini. Separuh populasi dunia masih berisiko terkena malaria, dengan lebih dari 240 juta kasus setiap tahunnya. Malaria paling banyak terjadi di Afrika, yang menyumbang 94% dari seluruh kasus di seluruh dunia, dan secara tidak proporsional berdampak pada anak-anak, wanita hamil, pengungsi, dan masyarakat terpencil dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Dunia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam melawan penyakit ini, dengan mengurangi angka kematian akibat malaria hingga setengahnya. Dengan pendanaan yang berkelanjutan, kemitraan, dan kemauan politik, kita dapat menjadi generasi yang mengakhiri penyakit malaria untuk selamanya.

Selain dukungan finansial, EBC juga berupaya mendidik karyawannya tentang malaria dan mendorong mereka untuk terlibat. Bulan lalu, Samuel Hertz, Direktur Operasi APAC di EBC Financial Group, bersama David Barrett, bergabung dengan lebih dari 100 pendukung, pakar, dan pemimpin malaria di United to Beat Malaria’s Leadership Summit di Washington DC. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini merupakan sebuah platform untuk pembelajaran, membangun jaringan, dan melakukan advokasi bagi kepemimpinan global, yang menekankan pada tindakan kolektif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang penting ini. Selain itu, karyawan EBC juga akan berpartisipasi dalam Gerakan Melawan Malaria 5K (25 April-5 Mei), yaitu gerakan 5K jarak jauh yang diadakan di seluruh dunia untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit malaria.

Samuel Hertz menyatakan, “Kami, sebagai sebuah perusahaan, berkomitmen untuk membantu anak-anak di seluruh dunia, mengingat malaria sebagai salah satu ancaman paling signifikan terhadap kehidupan mereka. Pada pertemuan puncak tersebut, kami memperoleh wawasan tentang kemajuan yang dicapai dalam pemberantasan malaria secara global. Namun, upaya ini memerlukan dukungan luas dari berbagai mitra, itulah sebabnya kami sangat antusias untuk bergabung dalam koalisi ini. Meskipun perjalanan ke depan mungkin menantang dan memakan waktu yang panjang, kami memahami bahwa perubahan yang berarti memerlukan waktu dan upaya. Sebagai perusahaan global, EBC menyadari tanggung jawabnya untuk berkontribusi terhadap dunia yang lebih baik.”

Ke depannya, EBC berencana menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi amal terkait PBB dan mitra global untuk mendukung sistem kesehatan di seluruh dunia. Melalui upaya ini dan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, EBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesenjangan kesehatan dan mendorong inklusivitas dalam skala global.

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), didirikan di distrik keuangan terkemuka London, terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. Dengan kantor yang strategis terletak di pusat-pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Dikenal dengan berbagai penghargaan, EBC bangga mematuhi standar etika tertinggi dan regulasi internasional. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

Di pusat EBC Group terdapat para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di lembaga keuangan utama, yang telah dengan mahir menavigasi melalui siklus ekonomi yang signifikan mulai dari Kesepakatan Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan

keamanan aset klien menjadi hal utama, memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan serius sebesar yang layak.

Tentang UN Foundation’s United to Beat Malaria

UN Foundation adalah organisasi amal independen yang dibentuk untuk bekerja sama dengan PBB guna mengatasi tantangan terbesar umat manusia, membangun inisiatif lintas sektor untuk memecahkan masalah dalam skala besar, dan mendorong kemajuan global. Pelajari lebih lanjut di www.unfoundation.org.

Kampanye United to Beat Malaria dari Yayasan PBB menyatukan mitra dan pendukung utama dan beragam untuk mengambil tindakan segera guna mengakhiri malaria dan menciptakan dunia yang lebih sehat dan adil. Sejak tahun 2006, United to Beat Malaria telah berupaya membekali dan memobilisasi warga di seluruh AS dan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran, dana, dan suara. Kampanye ini bekerja sama dengan mitra di negara-negara endemik untuk menyalurkan sumber daya penyelamat jiwa guna melindungi kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan. Dengan memperjuangkan peningkatan kepemimpinan, kemauan politik dan sumber daya dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, serta alat dan strategi yang lebih holistik dan inovatif, kita dapat menjadi generasi yang mengakhiri malaria untuk selamanya. Pelajari lebih lanjut di www.beatmalaria.org