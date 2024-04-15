OSL成为华夏基金在香港推出的首只现货比特币及以太币交易所交易基金的首家交易及托管合作伙伴

香港, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSL集团（863.HK）旗下领先的数字资产交易平台OSL数字证券有限公司今日宣布，成为香港市场领先的资产管理公司华夏基金（香港）的首家虚拟资产交易及托管合作伙伴，为其在香港的首只现货比特币及以太币交易所交易基金（ETF）提供支持。此次合作是香港金融业在数字资产领域的一次突破性发展，迎来了数字资产投资的新时代。



香港推出现货比特币及以太币ETF将自己定位于全球前沿市场，与加拿大、德国、瑞士等国家齐头并进。参考美国现货比特币ETF吸引超过125.3亿美元资金的经验（数据来源：SosoValue，截至2024年4月12日），香港市场具备极大的成长潜力。

在这次合作中，OSL利用其坚固的基础设施，为ETF的运作提供一个安全的交易环境，精确可靠地管理底层资产。作为托管人，OSL提供最高标准的安全和遵守监管要求，提供一流的托管服务，保障管理资产的完整性和安全。

OSL集团董事会主席及行政总裁潘志勇表示：「我们很高兴能与华夏基金的优秀团队合作，标志着这一ETF领域的里程碑。OSL能被选为首家虚拟交易和托管方不仅进一步巩固了我们在行业中的地位，与美国市场中多家知名平台的合作趋势相呼应，体现了我们致力于推动香港数字资产投资的承诺。」

作为香港唯一专注于数字资产的上市公司，OSL集团凭借其完善的合规经营模式、丰富的营运经验及良好的市场声誉，在业界中脱颖而出。本公司成功通过SOC 2 Type 2审计认证，证明了其业务的卓越安全水准。借助创新的B2B2C模式及机构级别服务，OSL在推动香港数字资产投资未来发展的进程中，发挥领导核心作用。

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