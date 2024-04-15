OSL獲任命為嘉實國際現貨虛擬資產交易所買賣基金的首家數字資產交易平台及託管商
香港, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSL集團（863.HK）旗下領先業界的數字資產交易平台OSL數字證券有限公司今日宣布被任命為嘉實國際資產管理（HGI）首家虛擬資產交易和託管合作夥伴，以支持其在香港原則上已經獲得批准，並計畫推出的首隻現貨比特幣及以太幣交易所交易基金(ETF)。這項合作不僅是香港金融界的一項重大突破，也為數字資產投資踏上了全新階段。
現貨BTC/ETH ETF的推出在全球各界均備受矚目，市場期望這些新產品有效為數字資產市場引入投資者及大量資金。ETF透過其獨有性質，大幅度簡化了對比特幣等數字資產的投資過程及增加流動性，能夠讓全球投資人更容易進入數字資產市場。
在本次合作中，OSL發揮其堅實的基礎設施優勢，確保為ETF提供一個安全可靠的交易環境，精準地管理每一項底層資產。作為託管方，OSL承諾提供最高標準的安全保障和合規服務，全力保障管理資產的完整性與安全性。
OSL集團董事會主席及行政總裁潘志勇表示：「我們非常高興地看到這個ETF產品原則性的批准已經落地，這是市場的一次劃時代進展。我們深感榮幸在這一歷史性時刻扮演關鍵角色，並對嘉實選擇OSL作為其首家虛擬交易與託管夥伴表示感謝。這反映了市場對我們的信心，進一步確認了OSL在香港數字資產市場的領導地位，就好像美國領先的基金行業發行機構紛紛選擇像Coinbase這樣的知名平台一樣。」
作為香港唯一專注於數字資產的上市公司，OSL集團憑藉其完善的合規經營模式、豐富的營運經驗及良好的市場聲譽，在業界中脫穎而出。本公司成功通過SOC 2 Type 2審計認證，證明了其業務的卓越安全水準。借助創新的B2B2C模式及機構級別服務，OSL在推動香港數字資產投資未來發展的進程中，發揮領導核心作用。
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