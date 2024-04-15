OSL 获任命为嘉实国际资产现货虚拟货币交易所买卖基金的首家虚拟资产交易平台及托管方

香港, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSL集团（863.HK）宣布旗下领先的数字资产交易平台OSL数字证券有限公司获委任为嘉实国际资产管理（HGI）首家虚拟资产交易平台和托管合作伙伴，以支持其在香港原则上已经获得批准，并计划推出的首只现货比特币/以太币交易所交易基金（ETF）。这一合作不仅是香港金融界的重大突破，更为数字资产投资踏上了全新阶段。



现货比特币/以太币ETF的推出在全球范围内都备受瞩目，它被视为全球大量资金和投资者涌入数字资产市场的创新投资工具。这些ETF极大简化了对比特币等数字资产的投资过程及增加流动性，让投资者更容易进入数字资产市场。

在本次合作中，OSL发挥其坚实的基础设施优势，确保为ETF提供一个安全且可靠的交易环境，精准地管理着每一项底层资产。作为托管方，OSL承诺提供最高标准的安全保障和合规服务，全力保障管理资产的完整性与安全性。

OSL集团董事会主席及首席执行官潘志勇表示：“我们非常高兴地看到该项目原则上的批准已经落地，这是ETF市场一次划时代进展。我们深感荣幸在这一历史性时刻扮演着关键角色，并对嘉实选择OSL作为其首家虚拟交易与托管伙伴表示感谢。这体现了市场对我们的信任，，进一步确认了OSL在香港数字资产市场中的领导地位，就好像在美国基金行业中领先的发行人纷纷选择像Coinbase这样的知名平台一样。”

作为香港唯一专注于数字资产的上市公司，OSL集团凭借其完善的合规经营模式、丰富的营运经验及良好的市场声誉，在业界中脱颖而出。本公司成功通过SOC 2 Type 2审计认证，证明了其业务的卓越安全水准。借助创新的B2B2C模式及机构级别服务，OSL在推动香港数字资产投资未来发展的进程中，发挥领导核心作用。

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