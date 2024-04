Klarpay renouvelle son engagement auprès des jeunes talents de la voile olympique suisse

ZOUG, Suisse, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Klarpay AG a le plaisir d’annoncer son parrainage, pour la deuxième année consécutive, de deux jeunes athlètes faisant partie de l’équipe de jeunes talents de la voile olympique suisse. Ce partenariat renforce l’engagement de Klarpay en matière de responsabilité sociétale des entreprises.



L’équipe, composée de jeunes athlètes passionnés et habiles, s’apprête à participer à une série de compétitions tout au long de l’année 2024 en Italie, en Allemagne, en Grèce et en Suisse, mettant en valeur leur talent sur des plateformes nationales et internationales.

Le parrainage de Klarpay permet à ces navigateurs prometteurs de concourir au plus haut niveau et s’appuie sur la conviction qu’investir dans le potentiel des jeunes athlètes favorise un mode de vie sain et inculque des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et la persévérance.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Klarpay pour son soutien. Son engagement nous a permis de poursuivre nos rêves et nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration pour une deuxième année », ont déclaré Janut Angehrn et Julie Herzig, membres de l’équipe de jeunes talents de la voile olympique suisse.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec ces jeunes athlètes pour la deuxième année consécutive », a déclaré Martynas Bieliauskas, PDG de Klarpay. « La voile est un sport qui exige de l’engagement, des compétences et une connaissance approfondie des éléments. Ces jeunes athlètes incarnent toutes ces qualités et nous sommes fiers de les soutenir dans leur parcours. »

À propos de Klarpay AG

Klarpay AG est une société fintech de premier plan qui offre aux entreprises en ligne l’accès à des comptes IBAN multidevises, l’acceptation de paiements mondiaux et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société fintech agréée suisse à travailler exclusivement avec le commerce électronique, les entrepreneurs numériques et les influenceurs des réseaux sociaux, Klarpay cherche à autonomiser les entreprises numériques grâce à des comptes commerciaux et des solutions de paiement sans frontières, évolutifs et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay AG est une institution financière de dépôt, autorisée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l’article 1b de la loi fédérale sur la Banque nationale suisse.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31ec9a44-2395-4973-ba08-85750560f783

