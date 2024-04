מועדון הכדורגל ברצלונה ו-EBC Financial Group ייסדו שותפות רשמית למסחר במטבע חוץ ל-3.5 השנים הבאות

EBC Financial Group, שמקורה בלונדון, שואפת לבנות מנהיגות בתחום הפיננסי באמצעות הפיכתה לשותפת המט"ח הרשמית של המועדון ברחבי אסיה, מרכז ודרום אמריקה, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה.

FC Barcelona - מועדון הכדורגל ברצלונה ו-EBC Financial Group (EBC) שמחים להכריז על שותפות בתחום המט"ח במספר אזורים למשך תקופה בת 3.5 שנים, החל מרגע הודעה זו. שותפות זו מציבה את EBC כשותפה הרשמית של מועדן הכדורגל ברצלונה במסחר במט"ח, עם כיסוי באזורים אמריקה הדרומית (LATAM), המזרח התיכון, אסיה-פסיפיק (APAC) ואפריקה.

שותפות זו מהווה ציון דרך משמעותי עבור EBC, והיא שמה אותה בקו אחד עם המותג בעל המורשת המכובדת וההגעה הגלובלית של מועדון הכדורגל ברצלונה. על פי הסכם בלעדי זה, ניתנת ל-EBC הזכות הייחודית לעסוק בפעילויות עסקיות מיוחדות בתחום המט"ח. השותפות כוללת מגוון שירותים, לרבות עסקאות מט"ח, מסחר, תיווך (כולל CFD) ושירותי ייעוץ.

באמצעות ברית זו, EBC אמורה לחדש ולעורר השראה, תוך הסתמכות על המורשת התרבותית העשירה של המועדון וקהל האוהדים הנלהב כדי לטפח מעורבות משמעותית ולבסס נוכחות מתמשכת באזורי מפתח עם קהל חדש לגמרי, לטפח קשרים עם קהילה תוססת וגלובלית שחורגת מגבולות השוק המסורתיים. זוהי גם הזדמנות שאין שניה לה לקרב את מועדון הכדורגל ברצלונה לשותפים, לתומכים ולאוהדים המושבעים, ה-Culers, שלה באזורים אלה, בשילוב עם אסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית שלה לצמיחה והמשך ההובלה של הענף באמצעות חיפוש השותפים הנכונים בתחומים שונים.

EBC Financial Group, שנוסדה במרכז הפיננסי המוערך של לונדון, היא קבוצת שירותים פיננסיים מקיפה הידועה במומחיותה במסחר מקוון, ניהול נכסים וייעוץ השקעות. עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים, כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סידני, איי קיימן, סינגפור, בנגקוק, לימסול ועוד, EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים ברחבי העולם. EBC ידועה בסביבת המסחר שלה ברמה המוסדית, והקבוצה מספקת תיווך פיננסי, שירותי מסחר ומגוון רחב של פתרונות השקעה בהתאמה אישית.

אירוע חתימה לציון אבן דרך משמעותית זו בין המועדון ל-EBC יתקיים בספוטיפיי קאמפ נואו (Spotify Camp Nou ) המחודש במועד מאוחר יותר.

הצהרה מאת סמואל הרץ (Samuel Hertz), מנהל תפעול APAC ב-EBC Financial Group ודייוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd:

"למרות שה-EBC רק בת ארבע, גדלנו רק כי אנחנו דורשים את הטוב ביותר מעצמנו ומהתעשייה. צללנו עמוק לתוך ההיסטוריה המפוארת של FC Barcelona מועדון הכדורגל ברצלונה, ולמדנו מתרבות החונכות שלהם, שבה המנוסים מדריכים את החדשים, והחדשים מעוררים השראה בצעירים, ויוצרים רצף של צמיחה ומצוינות. זו לא רק שותפות; זהו מסע משותף לעבר גדולה, המגלם תרבות שבה הצלחה היא לא רק ניצחון אלא טיפוח ערכים, טיפוח כישרונות ותרומה חיובית לחברה. אנחנו מקבלים השראה מהדרך של בארסה לעשות דברים, מהתרבות שלהם שבה הוותיקים מטפחים שחקנים חדשים, מעבירים הלאה חוכמה ותשוקה. הבחירה שלנו בברצלונה כשותפה היא מכוונת ועמוקה; זה ללמוד מהטובים ביותר ולהטמיע את האתוס שלהם של עבודת צוות, כבוד ואמביציה בדנ"א שלנו", אמר סמואל הרץ (Samuel Hertz) , מנהל תפעול APAC ב-EBC Financial Group.

דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Limited, חברת הבת הבריטית של EBC Financial Group הוסיף: "היכולת ליצור שותפות עם מותג כה חזק ומכובד כמו FC Barcelona מדגישה את שאיפת הקבוצה לדחוף את עצמנו תמיד לרמות ההישגים הגבוהות ביותר האפשריות. ל- EBC Financial Group יש חברות המוסדרות בבריטניה על ידי ה- FCA, אוסטרליה על ידי ASIC והקיימנים על ידי CIMA - כולם מרכזים גלובליים מכובדים מאוד בשווקים הפיננסיים - שותפות זו עם FC Barcelona מדגישה את מאמצינו ליישר קו ולשתף פעולה עם הטובים ביותר בכל ההיבטים".

הצהרה מאת ג'ולי גויו (Juli Guiu), סגנית נשיא תחום השיווק במועדון הכדורגל ברצלונה:

"שותפות זו עולה בקנה אחד עם תוכנית ההתרחבות הגלובלית של מועדון הכדורגל ברצלונה בשנים האחרונות, אני בטוחה שזה יעזור למועדון לפתוח שפע של הזדמנויות במגזר הפיננסי באמצעות 3.5 שנים אלה של שותפות עם EBC Financial Group הנודעת. עם הפוטנציאל הבלתי מנוצל שאנו רואים באזור אסיה פסיפיק, כמו גם הכלכלות הצומחות בדרום ומרכז אמריקה, מקסיקו, אפריקה והמזרח התיכון, אנו נרגשים לבנות קשרים נוספים עם מותגים, שותפים ותומכים באזורים אלה".

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים, כגון לונדון, סידני, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, איי קיימן, בנגקוק, לימסול ועוד, EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים מקצועיים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), קבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd מוסדרת על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC), ו- EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

אודות FC Barcelona

מועדון הכדורגל ברצלונה FC Barcelona נוסד בשנת 1899 וכיום הוא בבעלות של יותר מ -144,000 חבריו. הוא נחשב למועדון הספורט הרב ענפי הטוב בעולם ובעל 125 שנות היסטוריה. למרות שהוא מושרש בעירה ובארצה, קטלוניה, השקפתו היא גלובלית. יש למועדון משרדים רשמיים בערים בשלוש יבשות שונות: ברצלונה, הונג קונג וניו יורק.

בארסה (Barça) שואפת לשנות את העולם באמצעות מצוינות ספורטיבית. זה כולל גם את עולם הידע והחדשנות באמצעות מרכז החדשנות של בארסה (BIHUB). המועדון מוכר גם על מחויבותו למטרות חברתיות, אותן הוא מתעל באמצעות קרן מועדון הכדורגל ברצלונה, ועל עבודתו להדריך ילדים לערכים החיוביים של הספורט. הצמיחה של מועדון בארסה בשנים האחרונות הובילו אותו ליותר מ-486 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות.

