Top 5 máy may bao 1 kim công nghiệp giá rẻ, chính hãng ở tphcm

Địa chỉ chuyên bán sản phẩm may may bao công nghiệp Máy May Bao 1 Kim Chỉ Yaohan N600H Máy May Bao 1 Kim 1 Chỉ Megatex N600H

Những sản phẩm máy may bao 1 kim công nghiệp nào chuẩn nhất? Cùng tham khảo danh sách các sản phẩm máy may bao dưới đây

Hồ CHí MINH, TâN PHú, VIệT NAM, April 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Rất nhiều loại máy may bao 1 kim công nghiệp được trên thị trường ưa chuộng nhưng loại máy nào được mua nhiều nhất và ưa chuộng nhất? Cùng theo dõi ngay sau đây để biết thêm Máy May Bao 1 Kim Chỉ Yaohan N600HMáy may bao công nghiệp Yaohan N600H là dòng máy 1 kim 1 chỉ vô cùng hữu ích trong các xưởng sản xuất, các cơ sở kinh doanh để đóng gói miệng bao nông sản, thực phẩm, phân bón, … nhanh chóng và tiện lợi. Sử dụng máy may bao N600H giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người sử dụng.Thông số kỹ thuật:– Model: N600H– Loại máy: 1 KIM 1 CHỈ– Nguồn điện: 220V HOẶC 240V– Tần số: 50/60HZ– Tốc độ: 1700 – 1900 MŨI/PHÚT– Động cơ truyền động: 90W– Loại kim: DNX1 #25– Độ dài mũi: 8.2MMMáy May Bao 1 Kim 1 Chỉ Megatex N600HLà sản phẩm được ra đời nhằm đáp ứng mọi nhu cầu làm việc nhanh và hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên để bạn lựa chọn được dòng máy phù hợp với nhu cầu sử dụng và hợp túi tiền của mình thì đó là điều không dễ. Hãy đến với Điện máy tổng hợp miền Nam để được tư vấn chọn những sản phẩm máy may bao chất lượng đáp ứng nhu cầu công việc của quý khách: Máy May Miệng Bao Megatex N600H là dòng máy phù hợp với tất cả chất liệu may như đay, giấy, nhựa, sợi xidan, Raschel, vải lanh, polypropylene… Đây được xem là dòng máy lý tưởng chuyên dùng để đóng miệng bao nông sản, thực phẩm gia súc, phân bón, bột, hóa chất…Thông số kỹ thuật– Mã sản phẩm:N600H– Tình trạng:Còn hàng– Thương hiệu: Megatex– Xuất xứ:Đài Loan– Bảo hành:12 Tháng– Bộ phận cắt chỉ tự động– Động cơ 12V điện một chiều dành sẵn cho vận hành bằng bình điệ– Tốc độ quay cao: 350- 450 bao/giờMáy May Bao 1 Kim Cheering GK26-1AMáy may bao Cheering GK26-1A được thiết kế với kiểu dáng gọn nhẹ, màu sắc trang nhã, khả năng may nhanh chóng, cho ra đường may đẹp mắt và chắc chắn.Thông số kỹ thuật:– GK26-1A Trọng lượng (kg): 5.5– Tốc độ quay cao: 1,700 – 1,900 vòng/phút.– Trọng lượng đóng bao: 25-50 kg– Điện áp: 220 VMáy May Bao 1 Kim 2 Chỉ Megatex N602HMáy may bao cầm tay 1 kim 2 chỉ Megatex N602H là sản phẩm được ưa chuộng và lựa chọn tiêu thụ hàng đầu Việt Nam. Máy may bao cầm tay 1 kim 2 chỉ N602H Megatex là một trong các sản phẩm máy may bao chính hãng được nhiều khách hàng sử dụng nhất bởi mẫu mã đẹp, gọn nhẹ và dễ sử dụng cho người dùng.Thông số kỹ thuật:– Nhà sản xuất: MegaTex– Xuất xứ: Đài Loan– Động cơ: 12v– Tốc độ: 250- 350 bao/ giờ– Bộ phận cắt chỉ: Tự độngMáy May Bao 1 Kim 2 Chỉ Yaohan N602HMáy khâu bao Yaohan chuyên dùng để đóng miệng bao có thể kể đến như các bao gạo, bao thức ăn cho gia cầm, gia súc, các hãng phân hoá học.Việc dùng máy đóng miệng bao thì cực kỳ chắc chắn so với các phương pháp truyền thống là dùng dây để thắt nuột.Đáng nói ở đây là phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều và giữ cho sản phẩm không bị rơi ra ngoài không quá trình vận chuyển hay khiêng, vác…Thông số kỹ thuật:– Model: N602H– Hãng sản xuất: Yaohan– Xuất xứ: Trung Quốc– Loại: 1 kim 2 chỉ– Tốc độ vòng quay: 1700- 1900 vòng/ phút– Độ dài mũi: 8,5mm– Số đường may: 1 đường– Kiểu móc chỉ: móc xích kép– Công suất: 90W, 50/60Hz– Trọng lượng: 9kgTHÔNG TIN CÔNG TYCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAMMã số thuế: 0317087514Ngày thành lập: 17/12/2021Email: maytonghop2010@gmail.comWebsite: dienmaytonghopmiennam.comĐiện thoại: 0914639068Địa chỉ: 1/76 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

