Stelmine annonce la nomination de Christian de Saint-Rome comme président et chef de la direction par intérim

QUÉBEC, 12 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (TSXV : STH) annonce la nomination de M. Christian de Saint-Rome, un dirigeant minier expérimenté, à titre de président et chef de la direction par intérim. Ce poste sera pourvu pendant la période d'arrêt temporaire de Mme Isabelle Proulx pour des raisons de nature personnelle.



M de Saint-Rome possède une vaste expérience des sociétés d’exploration minières à l’échelle internationale. Sa nomination assurera une transition en finesse et la continuité de la stratégie de Stelmine. Durant cette période, M de Saint-Rome maintiendra son rôle de PDG chez CopperZone Resources Ltd, à raison de quelques heures par semaines.

Christian possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la gestion d'entreprise et des marchés de capitaux internationaux. Il est PDG, directeur et co-fondateur de CopperZone Resources Ltd, une société canadienne privée, génératrice de projets en Afrique. Au cours des 12 dernières années, Rio Tinto, BHP, Vale, First Quantum et MMG ont été des partenaires importants de CopperZone ainsi que trois investisseurs institutionnels mondiaux clés. Il a été co-fondateur et PDG de Kalahari Copper Ltd., une société d’exploration en Namibie et Botswana, où il a participé à plusieurs négociations de projets importants. Christian a également été conseiller en développement corporatif chez Northern Shield Resources (NRN-TSXV), conseiller corporatif et président de Bearclaw Capital (BRL-TSXV), puis membre du C.A. de Scandinavian Minerals (SGL-TSX), qui a été vendue pour 281 millions CAD. En tant qu’ancien conseiller en placement canadien, il a suivi plusieurs cours sur le secteur canadien des valeurs mobilières et est un ancien élève de l’Université McGill.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior poursuivant le développement du nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans les régions sous-explorées de l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca et du Complexe d’Ashuanipi. Stelmine possède 100 % des 1 815 claims ou 933 km² dans cette partie du nord du Québec, dont ceux mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

Information prospective

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant l'utilisation anticipée du produit du Placement, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser le Placement selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site de Sedar+.

Mise en garde

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Christian de Saint-Rome

Président et chef de la direction par intérim

Tel: 418-626-6333

info@stelmine.com



