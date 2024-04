The North West Company, Inc. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et un dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 12 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (symbole TSX : NWC) : The North West Company, Inc. (la « Société » ou « North West ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre prenant fin le 31 janvier 2024 et a publié son rapport annuel et sa notice annuelle 2023. Le rapport annuel comprend les états financiers consolidés annuels audités de la Société et le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 janvier 2024. Ces documents sont disponibles sur le profil de la Société sur le site SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la société à l’adresse www.northwest.ca. Elle a également annoncé que le conseil d’administration avait déclaré un dividende de 0,39 dollar par action, qui sera versé le 29 avril 2024 aux actionnaires inscrits au registre en date du 18 avril 2024.



Commentaires du PDG sur les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice

« La performance générée ce trimestre reflète la dynamique continue de nos opérations canadiennes », a déclaré le président-directeur général Dan McConnell. « Dans l’ensemble, je suis satisfait des résultats de cet exercice, compte tenu de l’impact de la baisse des paiements d’aides aux revenus pour les clients de nos opérations internationales et des incendies de forêt au Canada. Par ailleurs, les progrès que nous réalisons dans le cadre de nos efforts en matière d’excellence opérationnelle me mettent du baume au cœur. »

Résultats du quatrième trimestre et de l’exercice

Le tableau suivant présente une synthèse des résultats du T4 et de l’’exercice 2023. De plus amples informations sur les performances financières du quatrième trimestre et de l’exercice figurent dans le rapport annuel 2023, disponible sur le site Web de la Société à l’adresse www.northwest.ca ou sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com.

Selected Fourth Quarter(3) and Annual Information

Three Months Three Months Twelve Months Twelve Months Ended Ended Ended Ended ($ in thousands, except per share) January 31, 2024 January 31, 2023 January 31, 2024 January 31, 2023 Sales $ 643,109 $ 635,164 $ 2,471,678 $ 2,352,760 Same store sales % increase/(decrease)(2) 1.4 % 2.1 % 2.9 % (0.8 )% Gross profit $ 214,692 $ 201,177 $ 809,419 $ 747,915 Selling, operating and administrative expenses (162,995 ) (153,353 ) (613,522 ) (567,610 ) EBITDA(1) 79,136 73,460 301,173 278,678 Earnings from operations 51,697 47,824 195,897 180,305 Interest expense (4,894 ) (4,192 ) (19,051 ) (14,836 ) Income taxes (10,792 ) (8,503 ) (42,555 ) (39,633 ) Net earnings 36,011 35,129 134,291 125,836 Net earnings attributable to shareholders of the Company 34,492 33,930 129,391 122,190 Net earnings per share – basic 0.72 0.71 2.71 2.55 Net earnings per share – diluted 0.71 0.69 2.67 2.51 Cash flow from operating activities 90,481 100,230 230,427 182,838 Cash flow used in investing activities (41,606 ) (51,907 ) (107,701 ) (106,802 ) Cash flow used in financing activities (66,916 ) (38,500 ) (128,270 ) (68,298 ) Cash dividends per share $ 0.39 $ 0.38 $ 1.54 $ 1.50

(1) See Non-GAAP Financial Measures section below.

(2) All references to same store sales exclude the foreign exchange impact.

(3) Unaudited interim financial information.

Faits marquants de l’exercice

Six nouveaux magasins ont été ouverts, quatre au Canada et deux à l’international.

Le chiffre d’affaires progresse de 5,1 %.

Le bénéfice net augmente à 8,5 millions de dollars, soit de 6,7 %.

Le rendement des capitaux propres moyens (1) s’élève à 19,9 %.

s’élève à 19,9 %. Le rendement de l’actif net (1) ressort à 17,7 %.

ressort à 17,7 %. Le ratio d’endettement (dette/capitaux propres) est de 0,40 au 31 janvier 2024 et reste inférieur à 1,0 depuis 2000.

Les dividendes trimestriels augmentent de 0,01 dollar par action, soit de 2,6 %, pour atteindre 0,39 dollar par action en septembre 2023. Les dividendes annuels par action signent quant à eux un taux de croissance annuel composé de 3,2 % sur les dix dernières années.





Résultats du quatrième trimestre

Chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre Le chiffre d’affaires du trimestre a augmenté de 1,3 %, pour atteindre 643,1 millions de dollars, grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires à périmètre constant au Canada et à l’impact des nouveaux magasins au Canada et à l’international. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la perte de notre magasin de Fox Lake (Alberta) au deuxième trimestre, en raison d’un incendie de forêt, et par la fermeture de notre magasin Cost-U-Less (« CUL ») de Curaçao (Pays-Bas) au premier trimestre. Hors effets de change, le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 1,6 %, les ventes de produits alimentaires ayant progressé de 1,2 % et les ventes de marchandises diverses et autres de 2,8 %. Le chiffre d’affaires à périmètre constant s’est élargi de 1,4 %(2) par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent, la hausse de 3,7 % du chiffre d’affaires à périmètre constant au Canada ayant plus que compensé la baisse de 2,0 % du chiffre d’affaires à périmètre constant à l’international. À périmètre constant, les ventes de produits alimentaires(2) ont progressé de 2,0 % et les ventes de marchandises diverses(2) diminué de 1,9 %.

Bénéfice brut Le bénéfice brut s’est amélioré de 6,7 %, sous l’impulsion de l’essor du chiffre d’affaires et d’une hausse de 171 points de base de la marge brute par rapport à l’année dernière. L’expansion de la marge brute est en grande partie imputable à des évolutions du mix des ventes, à une augmentation de la marge brute des compagnies aériennes au Canada et à des démarques moindres sur les marchandises saisonnières par rapport à l’année dernière. La répercussion accrue de l’inflation des coûts sur les prix de détail par rapport à l’année dernière et une proportion plus faible de ventes de CUL, dont la marge brute est inférieure à celle d’un entrepôt, se sont elles aussi révélées des facteurs déterminants.

Frais de vente et charges d’exploitation et administratives Les frais de vente et les charges d’exploitation et administratives (les « Charges ») ont augmenté de 9,6 millions de dollars par rapport à l’année dernière et de 120 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires. Cette augmentation découle en grande partie de l’inflation des coûts, notamment la hausse des frais de personnel, les dépenses liées aux nouveaux magasins, l’accroissement des amortissements et l’accélération des coûts du plan d’intéressement. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la perte due à l’incendie de Fox Lake et la fermeture du magasin CUL mentionnées précédemment.

Bénéfice d’exploitation et EBITDA(1) Le bénéfice d’exploitation ou bénéfice avant intérêts et impôts (l’« EBIT ») s’est hissé de 3,9 millions de dollars, soit 8,1 %, pour s’établir à 51,7 millions de dollars, contre 47,8 millions de dollars l’année dernière, et l’EBITDA(1) a augmenté de 5,7 millions de dollars, soit 7,7 %, pour ressortir à 79,1 millions de dollars, contre 73,5 millions de dollars l’année dernière, en raison des facteurs susmentionnés (chiffre d’affaires, bénéfice brut et Charges). L’EBITDA ajusté(1), qui exclut les coûts liés à la rémunération à base d’actions, a crû de 6,4 millions de dollars, soit 8,2 %, pour atteindre 83,7 millions de dollars, contre 77,3 millions de dollars l’année précédente. Il a représenté 13,0 % du chiffre d’affaires, contre 12,2 % l’année précédente.

Charges d’intérêt Les charges d’intérêt ont augmenté de 16,7 %, pour atteindre 4,9 millions de dollars, contre 4,2 millions de dollars l’année dernière. Cette hausse est attribuable à l’augmentation du niveau d’endettement moyen en lien avec les montants tirés sur les facilités de crédit renouvelable et à l’accroissement des coûts d’emprunt.

Charge d’impôt sur le résultat La charge d’impôt sur le résultat s’est élevée à 10,8 millions de dollars, contre 8,5 millions de dollars l’année dernière, et le taux d’imposition effectif consolidé est ressorti à 23,1 %, contre 19,5 % un an plus tôt. L’élévation du taux d’imposition sur le résultat découle principalement de la répartition des bénéfices des opérations internationales entre différentes juridictions fiscales et à l’impact de la baisse de l’impôt sur les bénéfices mondiaux tirés des immobilisations incorporelles à faible taux d’imposition l’année dernière.

Bénéfice net Le bénéfice net consolidé a crû de 0,9 million de dollars, soit 2,5 %, pour s’établir à 36,0 millions de dollars, contre 35,1 millions de dollars l’année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 34,5 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 0,71 dollar, contre 0,69 dollar l’année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net ajusté(1), qui exclut l’impact des coûts liés à la rémunération à base d’actions après impôts, s’est dilaté de 1,4 million de dollars, soit 3,8 %, pour se hisser à 39,5 millions de dollars, contre 38,1 millions de dollars l’année dernière, en raison de l’accroissement des bénéfices au Canada, partiellement compensé par l’impact d’un taux d’imposition effectif plus élevé, comme indiqué précédemment.

Résultats de l’exercice

Chiffre d’affaires consolidé Le chiffre d’affaires généré au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2024 (l’exercice 2023) a augmenté de 5,1 %, pour atteindre 2,472 milliards de dollars, comparativement à 2,353 milliards de dollars pour l’exercice clos le 31 janvier 2023 (l’exercice 2022). Cette hausse annuelle s’explique en grande partie par l’augmentation du chiffre d’affaires à périmètre constant au Canada, les effets de change sur la conversion du chiffre d’affaires des opérations internationales et le chiffre d’affaires des nouveaux magasins. La hausse de l’inflation a également joué un rôle. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la perte de notre magasin de Fox Lake, en Alberta, au deuxième trimestre, en raison d’un incendie de forêt, ainsi que par la fermeture de notre magasin de Curaçao, aux Pays-Bas, au début du premier trimestre de cette année. Hors effet de change, le chiffre d’affaires a progressé de 4,2 % par rapport à 2022.

Bénéfice brut Le bénéfice brut s’est élargi de 8,2 %, pour atteindre 809,4 millions de dollars, contre 747,9 millions de dollars l’année dernière, en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires et d’une hausse de 96 points de base de la marge brute. L’élargissement de la marge brute par rapport à l’année dernière est en grande partie dû à des évolutions du mix des ventes et à une augmentation de la marge brute des compagnies aériennes au Canada, résultant de l’essor des activités de fret et de transport de passagers pour le compte de tiers. La répercussion plus importante de l’inflation des coûts sur les prix de détail par rapport à l’année dernière et la diminution de la part des ventes de CUL, dont la marge brute est inférieure à celle d’un entrepôt, y ont également contribué. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation des démarques et la diminution des stocks par rapport à l’année dernière.

Frais de vente et charges d’exploitation et administratives À 613,5 millions de dollars, les frais de vente et les charges d’exploitation et administratives (les « Charges ») ont augmenté de 45,9 millions de dollars par rapport à l’année dernière, soit 8,1 %, et de 69 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires. L’augmentation des Charges est principalement le fruit de l’inflation des coûts, y compris l’augmentation des frais de personnel et des dépenses de carburant, des effets de change sur la conversion des Charges des opérations internationales et de l’ouverture de nouveaux magasins. L’accroissement des amortissements, la radiation de 3,7 millions de dollars d’actifs résultant de la perte de notre magasin de Fox Lake, en Alberta, détruit par un incendie, et la hausse des coûts du plan d’intéressement annuel ont également pesé dans la balance.

EBIT et EBITDA(1) Le bénéfice d’exploitation ou bénéfice avant intérêts et impôts (« EBIT ») a augmenté de 8,6 %, pour s’établir à 195,9 millions de dollars, contre 180,3 millions de dollars l’année dernière. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA[1] ») a crû de 8,1 %, pour ressortir à 301,2 millions de dollars, contre 278,7 millions de dollars l’année dernière. Ces progressions sur un an sont imputables aux facteurs mentionnés précédemment (chiffre d’affaires, marge brute et Charges). L’EBITDA ajusté(1), qui exclut l’impact de la rémunération à base d’actions et la perte liée à l’incendie de Fox Lake, s’est hissé de 26,2 millions de dollars, soit 9,0 %, pour atteindre 318,0 millions de dollars, contre 291,8 millions de dollars l’année dernière.

Charges d’intérêt Les charges d’intérêt se sont intensifiées de 28,4 %, pour s’établir à 19,1 millions de dollars, contre 14,8 millions de dollars l’année dernière. Cette augmentation est due à l’accroissement du niveau d’endettement moyen et des coûts d’emprunt.

Charge d’impôt sur le résultat L’impôt sur le résultat a augmenté pour atteindre 42,6 millions de dollars, contre 39,6 millions de dollars l’année dernière, et le taux d’imposition effectif pour l’exercice est ressorti à 24,1 %, contre 24,0 % l’année dernière. L’augmentation de la charge d’impôt sur le résultat découle de la hausse des bénéfices.

Bénéfice net Le bénéfice net consolidé a crû de 6,7 %, pour atteindre 134,3 millions de dollars, contre 125,8 millions de dollars l’année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société s’est élevé à 129,4 millions de dollars, contre 122,2 millions de dollars l’année précédente, et le bénéfice dilué par action est ressorti à 2,67 dollars, contre 2,51 dollars l’année précédente, en raison des facteurs susmentionnés. Si l’on exclut l’impact de la rémunération à base d’actions et de la perte liée à l’incendie de Fox Lake, le bénéfice net ajusté(1) a augmenté de 11,0 millions de dollars, soit 8,1 %, pour atteindre 147,0 millions de dollars, contre 136,0 millions de dollars l’année dernière.

Autres faits marquants

Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne

Conformément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (« Loi sur l’esclavage moderne » du Canada), la Société et certaines de ses filiales déposeront publiquement leur Rapport conjoint sur la Loi sur l’esclavage moderne pour l’exercice 2023. Le Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act Report) sera disponible sur le site Web de l’entreprise à l’adresse www.northwest.ca.

Rapport Durabilité 2023

Le Rapport Durabilité 2023 (2023 Sustainability Report) de la Société présente sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »). Sa stratégie ESG vise à entraîner un changement positif par le biais d’un cadre de valeurs partagées qui profite aux êtres humains, à notre planète et crée des partenariats solides pour l’avenir. Par l’entremise de sa stratégie ESG, la Société cherche à susciter des changements positifs dans les communautés qu’elle dessert, en soutenant leurs initiatives d’amélioration de la santé, de la nutrition et de la qualité de vie en général. La Société cherche également à améliorer l’expérience de ses collaborateurs, en créant un environnement de travail plus diversifié, équitable et inclusif, où ses talents peuvent développer leurs compétences et faire évoluer leur carrière au sein de l’organisation. Le Rapport Durabilité 2023 est disponible sur le site Web de l’entreprise à l’adresse www.northwest.ca.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Ces indicateurs n’ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et peuvent donc ne pas être comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres sociétés cotées en Bourse. Ils ne doivent pas être interprétés comme une alternative aux autres indicateurs financiers déterminés conformément aux IFRS.

(1) Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA »), l’EBITDA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des indicateurs reconnus par les normes IFRS. La direction utilise ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour exclure l’impact de certains produits et charges qui doivent être comptabilisés selon les normes IFRS. Les montants exclus sont soumis à la volatilité du cours de l’action de la Société ou ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Ces facteurs peuvent rendre plus difficiles les comparaisons des performances financières de la Société d’une période à l’autre. La Société peut exclure des éléments supplémentaires si elle estime que cela permet d’analyser et d’expliquer plus efficacement les performances financières sous-jacentes. L’exclusion de ces éléments ne signifie pas qu’ils ne sont pas récurrents.

Reconciliation of Consolidated Earnings from Operations to EBITDA and Adjusted EBITDA

Fourth Quarter Year-to-date ($ in thousands) 2023 2022 2023 2022 Earnings from operations $ 51,697 $ 47,824 $ 195,897 $ 180,305 Add: Amortization 27,439 25,636 105,276 98,373 EBITDA $ 79,136 $ 73,460 $ 301,173 $ 278,678 Fox Lake wildfire asset write-off — — 3,694 — Gain on insurance settlement — — — — Share-based compensation expense 4,558 3,878 13,167 13,131 Adjusted EBITDA $ 83,694 $ 77,338 $ 318,034 $ 291,809



Reconciliation of consolidated net earnings to adjusted net earnings:

Fourth Quarter Year-to-Date ($ in thousands) 2023 2022 2023 2022 Net earnings $ 36,011 $ 35,129 $ 134,291 $ 125,836 Fox Lake wildfire asset write-off, net of tax — — 2,551 — Gain on insurance settlement, net of tax — — — — Share-based compensation expense, net of tax 3,523 2,976 10,177 10,213 Adjusted Net Earnings $ 39,534 $ 38,105 $ 147,019 $ 136,049



Le 5 mai 2023, le magasin de la Société à Fox Lake, en Alberta, a été détruit par un incendie de forêt, ce qui a entraîné une radiation d’actifs.

En 2021, la Société a enregistré des gains sur les indemnités d’assurance. Ces gains sont dus à la différence entre le coût de remplacement des actifs détruits et leur valeur comptable, ainsi qu’à la récupération des pertes d’exploitation grâce à certaines indemnités d’assurance.

Certains coûts liés à la rémunération à base d’actions sont comptabilisés en passif dans les bilans consolidés de la Société. La Société est exposée aux fluctuations du cours boursier de ses actions par le biais de ces coûts liés à la rémunération à base d’actions. Ces passifs sont comptabilisés à leur juste valeur à chaque date de clôture sur la base du cours boursier des actions de la Société à la fin de chaque période étudiée, les variations de la juste valeur étant comptabilisées dans les frais de vente et les charges d’exploitation et administratives.

(2) Le rendement de l’actif net (« RONA ») n’est pas un indicateur reconnu par les normes IFRS. La direction estime que le RONA est un indicateur utile pour évaluer le rendement financier des actifs nets que la Société utilise. Le RONA est calculé en divisant le bénéfice d’exploitation (« EBIT ») de l’exercice par l’actif net mensuel moyen. Le tableau suivant présente un rapprochement de l’actif net utilisé dans le calcul du RONA avec les indicateurs IFRS présentés dans les états financiers consolidés au 31 janvier pour les exercices suivants :

($ in millions) 2023 2022 Total assets $ 1,396.0 $ 1,336.9 Less: Total liabilities (690.2 ) (689.0 ) Add: Total debt and lease liabilities 405.5 402.5 Net Assets Employed $ 1,111.3 $ 1,050.4



(3) Le rendement des capitaux propres moyens (« ROE ») n’est pas un indicateur reconnu par les normes IFRS. La direction estime que le ROE est un indicateur utile pour évaluer le rendement financier du montant investi par les actionnaires. Le ROE est calculé en divisant le bénéfice net de l’exercice par les capitaux propres totaux mensuels moyens. Il n’existe pas d’indicateur IFRS directement comparable au rendement des capitaux propres.

Des informations supplémentaires concernant la performance financière de North West sont disponibles dans le rapport annuel 2023, les états financiers annuels audités et la notice annuelle disponibles sur le site Web de la société à l’adresse www.northwest.ca ou sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com.

Téléconférence sur les résultats du quatrième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du quatrième trimestre le 10 avril 2024, à 13 h 30 (heure du Centre). Pour y accéder, veuillez composer le 416-406-0743 ou le 800-952-5114 avec le code d’accès 6009195#. La conférence téléphonique sera archivée et accessible jusqu’au 10 mai 2024 en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 avec le code d’accès 8370096#.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et reposent sur les informations dont dispose actuellement la direction. Les mots « peut », « sera », « devrait », « croit », « s’attend », « prévoit », « anticipe », « a l’intention », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », ou la forme négative de ces termes, caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux visés dans ces déclarations prospectives.

Les lecteurs ne devraient pas se fier aux déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances, les dépenses d’investissement ou les réalisations réels de North West diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des dépenses d’investissement ou des réalisations futurs anticipés. Parmi ces facteurs, citons les intentions de la Société eu égard à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l’impact potentiel d’une pandémie sur les activités de la Société, la chaîne d’approvisionnement et les plans de continuité des activités de la Société, la réalisation d’économies dans le cadre des plans de réduction des coûts et d’éventuelles mesures prises par la Société à l’avenir. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’évolution des taux d’inflation, d’intérêt et de change, la capacité de la Société à maintenir une chaîne d’approvisionnement efficace, les changements de politiques et méthodes comptables utilisées pour rendre compte de la situation financière, y compris les incertitudes associées aux hypothèses et estimations comptables critiques, l’effet de l’application des changements comptables futurs, la concurrence commerciale, l’évolution de la technologie, les modifications apportées aux réglementations et législations gouvernementales, les modifications apportées aux législations fiscales, les procédures judiciaires ou réglementaires inattendues, les événements catastrophiques, la capacité de la Société à mener à bien des projets d’investissement, des investissements dans le commerce électronique, des transactions stratégiques et l’intégration des acquisitions, la capacité de la Société à tirer profit des investissements dans les systèmes et les technologies de l’information (« TI »), y compris les mises en œuvre de systèmes de TI, ou les résultats imprévus de ces initiatives et le succès de la Société dans l’anticipation et la gestion des risques susmentionnés et des risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, tous deux pour l’exercice clos le 31 janvier 2024. La liste précédente ne constitue pas une liste exhaustive des facteurs possibles. Il convient de tenir dument compte de ces facteurs, ainsi que d’autres. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. North West décline expressément toute obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Profil de la Société

The North West Company, Inc. est, par l’intermédiaire de ses filiales, l’un des principaux détaillants de produits alimentaires et d’usage courant et de services aux communautés rurales et aux petites communautés en développement du Canada, de l’Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. La société exploite 227 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et réalise un chiffre d’affaires annualisé d’environ 2,5 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto avec le symbole NWC.

