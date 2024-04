Le quartier artistique 798 envoie des invitations à la création conjointe d’une destination artistique mondiale

BEIJING, 12 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 3 avril, la grande fresque « The Tree of World Cultures » (« L’arbre des cultures du monde » en français) a été dévoilée à l’espace 798, présentée conjointement par le quartier d’art 798 et le groupe d’artistes internationaux « Toyism » des Pays-Bas. Parallèlement, le 798 a officiellement annoncé le « 798 Global Art Site-Specific Partnership », invitant les artistes du monde entier à la co-création artistique dans cette destination artistique mondiale, qui présente un aperçu diversifié des expressions culturelles et artistiques des quatre coins du globe.



Artistes du groupe international d’artistes « Toyism »

Au cours des deux dernières années, le 798 Art District a fait l’objet d’importants travaux de rénovation, financés par le gouvernement. Ces travaux ont notamment permis d’améliorer son paysage, ses espaces publics et ses services. Une reconfiguration stratégique de son modèle commercial et de son aménagement spatial a permis d’étendre la zone piétonne de près de 100 000 mètres carrés et d’ajouter sept grandes places publiques. Cet agrandissement renforce la capacité du lieu à accueillir des expositions culturelles et artistiques. De nouveaux projets bénéficient de ces améliorations, notamment une collaboration avec « Universal Everything », qui a permis de rafraîchir l’emblématique « Great Graffiti Wall » (littéralement, « la Grande muraille de graffitis ») avec une nouvelle peinture murale. Adoptant la philosophie « remplir l’espace avec l’art, donner de l’espace à l’art », le 798 a attiré plus de 20 nouvelles institutions artistiques, telles que la White Stone Gallery et l’Eslite Gallery, qui viennent consolider les rangs de sa dynamique communauté.

Dévoilement de l’« Arbre des cultures du monde »

Accueillant plus de 400 expositions et 1 000 événements culturels chaque année, le 798 Art District est devenu une plaque tournante pour les amateurs d’art, attirant plus de 11 millions de visiteurs en 2023 et établissant ainsi un nouveau record de fréquentation. Il s’agit d’une destination artistique internationale majeure à Pékin, qui met en valeur la culture chinoise et sert de plateforme pour les échanges culturels mondiaux. Avec la prochaine « Saison artistique internationale », l’espace 798 vise à favoriser les connexions internationales, en encourageant les dialogues interactifs et les collaborations entre artistes du monde entier, approfondissant ainsi la compréhension mutuelle entre la Chine et la communauté mondiale.

