Edgar Morin reçoit le Prix Jonas Salk de la Human Futures Foundation sur L'anniversaire du Salk Vaccin Contre Polio

Le prix Jonas Salk de la Human Futures Foundation récompense une personne qui incarne un "bon ancêtre" par sa "sagesse en action".

NEW YORK, NY, USA, April 12, 2024 / EINPresswire.com / -- La Human Futures Foundation est honorée de décerner aujourd'hui, le 12 avril 2024, date anniversaire de l'annonce du succès du vaccin contre la poliomyélite du Dr Jonas Salk , le Prix JONAS SALK à Edgar Morin , philosophe et sociologue, qui en face de nos dramatiques crises mondiales, offre une perspective d’un nouvel humanisme planétaire. Directeur émérite au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Edgar Morin se distingue à la fois comme philosophe et sociologue mondialement reconnu ainsi que comme intellectuel public d’importance capitale pour sa pensée complexe pionnière - qui fait le lien entre la science et les sciences humaines - dans une vision transdisciplinaire et holistique des réalités du monde physique, biologique et humain.En 1969, Morin a passé un an avec Dr Jonas Salk au Salk Institute for Biological Studies à La Jolla, en Californie. Dr Salk avait fondé ce centre de recherche comme un « crucible for creativity » où les sciences biologiques et les sciences humaines se rencontreraient et s’enrichiraient mutuellement. Au cœur de ce « terrain propice au prix Nobel", Morin a rencontré d'éminents penseurs et scientifiques : Jacob Bronowski, Francis Crick, Gregory Bateson, Jacques Monod, Leo Szilard, et bien d’autres encore. Cette expérience a marqué un tournant dans l'œuvre de Morin, qui a cherché une méthode pour comprendre la complexité des êtres humains et du monde naturel, et qui a donné naissance à son œuvre majeure et révolutionnaire en six volumes, La Méthode, et à un nouveau domaine d'étude - la théorie de la pensée complexe ou Complexity Theory.Le Prix JONAS SALK, décerné par la Human Futures Foundation, qui était fondée en 1995 par le Dr Salk et sa collaboratrice Carol Anne Bundy, actuelle directrice, vise à récompenser des personnes qui ont illustré, selon les mots du Dr Salk, « la sagesse en action" et qui ont consacré leur vie à l'amélioration de l'humanité.Le prix inaugural a été décerné en 2009 au président Nelson Mandela, qui est sorti de sa retraite pour le recevoir, en reconnaissance de sa quête de toute une vie pour libérer l’humanité de l'oppression - une paralysie de l'esprit.Pour Dr Jonas Salk, la santé ne se résume pas à l'absence de maladie, tout comme la paix ne se résume pas à l'absence de la guerre. L'attribution du Prix JONAS SALK à Edgar Morin rend hommage à un penseur qui a consacré sa vie à promouvoir et defendrre la « liberté de l'esprit » et à faire reconnaitre la communauté de destin de l’espèce humaine ce qui est autant plus pertinent pour aujourd'hui que l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'humanité est « l'oppression de l'esprit » , et la dégradation des relations humaines en incompréhensions et conflits alors que nous devrions lutter contre les peurs et les haines, la guerre qui risquent de se mondialiser, l'inégalité économique et la dégradation de notre planète vivant.Dr Jonas Salk a souvent soulevé la question suivante : « Sommes-nous de bons ancêtres ? » En posant cette question, il envisageait une évolution de la pensée humaine au-delà de la « survie du plus apte » darwinienne pour évoluer vers la « survie du plus sage. » Le Comité international de sélection du Prix JONAS SALK considère Edgar Morin, à l'âge de 102 ans, comme la quintessence du « bon ancêtre. »La Human Futures Foundation a également l'honneur d'annoncer la publication en anglais de l'essai de Morin, L'Humanism Régénéré, intitulé Renewing Humanism: for our Shared Home on Earth. Dr Salk considérait le développement de l'esprit humain comme un élément central de l'avenir de l'humanité, et l'esprit d'Edgar Morin ainsi que le vaste corpus de son œuvre en sont une brillante illustration.En acceptant le Prix JONAS SALK, Edgar Morin écrit : « L'humanisme, la perspicacité et la générosité de Jonas Salk rayonnaient chaque jour. Il a été l'un des premiers à comprendre l'importance de la menace écologique qui pèse sur la planète. Je suis fier de recevoir un prix qui porte son nom et, encouragé par ce prix, je poursuivrai la mission que je me suis fixée et qui s'inscrit dans la grande Mission de Jonas Salk. »