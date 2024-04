Aduro Clean Technologies annonce sa participation à deux conférences européennes organisées sur le thème du recyclage et des matériaux renouvelables

LONDON, Province de l’Ontario, 12 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, se réjouit d’annoncer sa prochaine participation à deux conférences respectivement dédiées aux technologies thermochimiques utilisées pour le recyclage chimique du plastique et aux matériaux renouvelables.



Du 28 avril au 2 mai 2024, à Málaga, en Espagne :

CHEMREC I – 2024 : 1 e Conférence internationale sur le recyclage thermochimique des plastiques

CHEMREC I est la toute première conférence exclusivement dédiée au traitement thermochimique des déchets plastiques. La conférence prendra la forme d’un forum de discussion sur les avancées des technologies thermochimiques utilisées dans le cadre du recyclage chimique du plastique et des déchets plastiques, notamment la pyrolyse, la gazéification ou l’hydrogénolyse. Le raffinage et/ou la valorisation des produits intermédiaires obtenus au moyen d’installations autonomes ou partagées reposant sur des infrastructures existantes figureront également en tête de liste des sujets abordés lors de cette conférence. Les débats viseront le concept des études technico-économiques et des évaluations du cycle de vie.

En charge de la Direction des ventes, Eric Appelman animera et participera à une table ronde à l’occasion de la session plénière sur la catalyse le 30 avril prochain. Sa présentation, intitulée « Technologie Hydrochemolytic™ visant la transformation à haut rendement des déchets plastiques complexes en hydrocarbures purs » mettra l’accent sur une approche innovante en matière de recyclage des déchets plastiques complexes.

Du 11 au 13 juin 2024 à Siegburg, district de Cologne en Allemagne :

Conférence 2024 sur les matériaux renouvelables

La conférence sur les matériaux renouvelables organisée à Siegburg, du district de Cologne en Allemagne, est la plus importante conférence du monde dédiée aux produits chimiques et aux matériaux à base de biomasse, à la récupération et l’utilisation du carbone (ou « CCU » pour carbon capture and utilization), et au recyclage chimique, seules alternatives possibles aux produits chimiques et matériaux à base de combustibles fossiles. Elle répond à l’objectif inédit de présenter toutes les solutions visant les matériaux renouvelables lors d’un seul événement, et s’intéresse à la chaîne de valeur dans son ensemble. Celle-ci intègre les matières premières alternatives au carbone, l’industrie chimique, le secteur des matériaux, les industriels, ainsi que les marques de distribution et les investisseurs. Près de 500 participants en provenance de 32 pays y sont attendus.

Aduro compte parmi les six entreprises nominées au titre du prix 2024 récompensant le « Matériau renouvelable de l’année » (Renewable Material of the Year). Le Prix de l’innovation sera décerné par le nova-Institute sous le parrainage de Covestro . Eric Appelman, Directeur des ventes, y animera une présentation. Stefanie Steenhuis, Responsable marque et marketing, se tiendra à disposition au stand n o 34 du hall d’exposition pour répondre à toute question.

Pour Eric Appelman, Directeur des ventes chez Aduro « Participer à ces conférences représente une excellente opportunité pour notre entreprise. Outre la présentation de notre technologie, ces conférences nous permettent de conserver notre avance par rapport aux tendances du marché, et de mieux comprendre les écosystèmes en mutation rapide du recyclage chimique et des matériaux renouvelables. C’est pour nous l’occasion de partager nos perspectives sur la technologie Hydrochemolytic™ tout en approfondissant nos connaissances sur les attentes des consommateurs, les évolutions réglementaires et les effets de la concurrence. Ces éléments nous sont essentiels pour affiner nos stratégies et garantir que nos solutions pourront répondre aux besoins de demain. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Arrowhead

Thomas Renaud, Directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La Bourse des valeurs canadiennes n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.