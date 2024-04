Novotech publie un rapport de recherche sur le paysage des essais cliniques dans le domaine de la leucémie myéloïde aiguë pour les sociétés de biotechnologie en phase clinique

BOSTON, 12 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») proposant des services complets à l’échelle mondiale et qui établit des partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, a publié un rapport d’expertise intitulé Acute Myeloid Leukaemia - Global Clinical Trial Landscape offrant une analyse critique étayée par des données des derniers développements de la recherche sur la leucémie myéloïde aiguë (« LMA »).



Le rapport présente une vue d’ensemble du paysage du financement, de la densité des essais et du recrutement des patients dans le domaine de la LMA dans les différentes zones géographiques, ainsi que des normes de soins, des traitements émergents, des approbations récentes de la FDA des États-Unis et des tendances réglementaires. Il est important de noter qu’il comprend également une analyse SWOT approfondie visant à orienter la prise de décision stratégique, prioriser les domaines de recherche et identifier les défis pour les sociétés de biotechnologie (« biotechs ») en phase clinique.

La LMA est une affection maligne des cellules souches hématopoïétiques, caractérisée par une différenciation perturbée et une croissance incontrôlée des lignées myéloïdes. Elle est la deuxième forme de leucémie la plus répandue chez les adultes et les enfants.

Le rapport Acute Myeloid Leukaemia (AML) - Global Clinical Trial Landscape fait savoir que depuis 2019, l’industrie biotech et biopharmaceutique mondiale a lancé plus de 1 000 essais cliniques sur la LMA.

Les données sur les essais cliniques font ressortir les éléments suivants :

l’Amérique du Nord arrive en tête, avec 40 % des essais recensés

l’Asie-Pacifique se classe en deuxième position, avec 33 %

l’Europe occupe la troisième place, avec 22 %

la région « Reste du monde » (« RdM ») représente une part modeste de 5 %.

« En Amérique du Nord, les États-Unis comptabilisent la majorité des essais (86 %), tandis qu’en Europe, l’Espagne, la France, l’Allemagne et l’Italie sont en tête des essais sur la LMA, ce qui montre la contribution de la région à l’avancement de la recherche. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine et l’Australie représentent collectivement la part la plus importante des essais (environ 65 %). Parmi les pays de la zone RdM, Israël arrive en tête, avec 55 % des essais sur la LMA », fait observer le rapport.

Le rapport intègre un examen des différents facteurs de risque de la LMA, notamment l’âge, le sexe, l’exposition aux produits chimiques, le tabagisme, les traitements antérieurs contre le cancer et la prédisposition génétique.

Il souligne également que la chimiothérapie est habituellement utilisée en association avec un traitement ciblé pour traiter la LMA, mais révèle que le paradigme thérapeutique évolue « vers des approches personnalisées guidées par les profils moléculaires et génétiques et incorporant des traitements ciblés. L’objectif est de faire progresser la médecine de précision pour la LMA en comprenant ses complexités moléculaires et leur évolution. »

Le rapport indique que « les initiatives d’essais cliniques en oncologie de précision pour la LMA révolutionnent les approches thérapeutiques, donnant lieu à des avancées transformatrices et améliorant les résultats pour les patients. »

Les données sur l’incidence révèlent d’importantes disparités entre les régions, l’Asie représentant près de la moitié des diagnostics mondiaux (46,6 %), contre 22,1 % pour l’Europe, 14,7 % pour l’Amérique du Nord et 16,6 % pour la région RdM. Voila pourquoi des mesures ont été prises par les professionnels de la santé en Asie pour favoriser la détection précoce et faire face au fardeau croissant de la maladie dans la région.

L’Asie a déclaré plus de 68 000 cas de LMA, la Chine continentale, l’Inde et le Japon contribuant pour environ 30 % à l’incidence globale dans la région Asie-Pacifique.

La Chine continentale représente à elle seule plus de 35 % des cas de LMA rapportés en Asie.

L’Europe a recensé plus de 32 000 cas, soit plus de 20 % de l’incidence mondiale.

Les pays d’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, représentaient ensemble environ 15 % de l’incidence mondiale, avec plus de 21 000 cas recensés.

Les autres données clés couvertes par le rapport sont les suivantes :

Les États-Unis arrivent en tête en matière de financement en capital-risque (1 786,7 millions de dollars), suivis par la Chine (1 218,5 millions de dollars), avec un écart important entre les pays.

Parmi les principales entreprises ayant reçu un financement pour la recherche sur la LMA, citons Opna Bio SA, Shorla Oncology, CytosinLab Therapeutics Co. Ltd. et OncoVerity, Inc.

L’émergence des études moléculaires a révolutionné le paysage diagnostique et thérapeutique de la LMA.

Les médicaments moléculaires ciblés approuvés par la FDA, notamment les inhibiteurs de FLT3, IDH1 et IDH2, ainsi que les agents indépendants des mutations comme le vénétoclax et le gemtuzumab ozogamicine, soulignent l’importance de la précision dans la prise en charge de la LMA.

Les données relatives au développement de médicaments contre la LMA font état de 105 médicaments en phase préclinique, 113 en phase I, 104 en phase II et 22 en phase III.

Les médicaments commercialisés pour traiter la LMA présentent un large éventail de types de molécules. Les petites molécules constituent la majorité (> 65 %) de ces médicaments, tandis que les protéines et les conjugués anticorps-médicaments représentent le reste.

Les principales opportunités identifiées sont les suivantes : Les recherches en cours se concentrent sur le développement de nouveaux agents et d’immunothérapies plus efficaces et au profil moins toxique. L’identification de biomarqueurs fiables peut permettre de personnaliser davantage les stratégies thérapeutiques et de prédire la réponse à des agents spécifiques. La recherche sur les méthodes de détection précoce pourrait améliorer le pronostic et les résultats du traitement.



Les autorisations de mise sur le marché délivrées par la FDA pour la LMA au cours des deux dernières années comprennent l’ivosidénib, en particulier pour son utilisation en association avec l’azacitidine dans le traitement de la LMA nouvellement diagnostiquée avec une mutation sensible de l’IDH1. Les capsules d’olutasidénib ont été approuvées spécifiquement pour les cas de LMA en rechute ou réfractaire avec une mutation sensible de l’IDH1. Le quizartinib a été approuvé pour le traitement de la LMA de type FLT3 ITD-positive nouvellement diagnostiquée chez l’adulte. En outre, le test de mutation FLT3 de LeukoStrat CDx a également été approuvé en tant que diagnostic compagnon pour le quizartinib.

L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits. Ces rapports dressent un bilan à jour de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs uniques qui sous-tendent les tendances. Ils abordent la question des aux obstacles potentiels et réels auxquels sont confrontées les entreprises de biotech dans des domaines thérapeutiques spécifiques, dans l’espoir d’influencer positivement et d’éclairer la prise de décision en matière d’essais cliniques, afin d’améliorer les taux de succès des nouveaux traitements.

