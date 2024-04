AXI RENOVA PARCERIA COM O CLUBE DE FUTEBOL BRASILEIRO, ESPORTE CLUBE BAHIA

SYDNEY, Australia, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após o anúncio de patrocínio com o clube da Série A do Brasil, Esporte Clube Bahia, em 2023, a corretora global líder na indústria de Forex e CFD, Axi, anunciou uma extensão de sua colaboração para a temporada de 2024.



Fundado em 1931, o Bahia joga no Campeonato Brasileiro Série A, a principal liga do Brasil. O clube conquistou o título do Brasileirão duas vezes e o título estadual um total de 50 vezes. No ano passado, foi anunciado que o City Football Group se tornou o acionista majoritário do Bahia SAF, detendo 90% das ações do clube.

Hannah Hill, Chefe de Marca e Patrocínio da Axi, compartilha sua empolgação com a renovação da parceria, afirmando: “Estamos muito entusiasmados com essa renovação, que está em desenvolvimento há algum tempo. Quando embarcamos nesta nova colaboração em 2023, não tínhamos ideia de quão receptivos os torcedores do Bahia seriam. À medida que avançamos para uma nova temporada, nosso compromisso em aproximar os mundos do trading e do futebol permanece inalterado. Ajudar nossos traders e clientes a operar seu melhor é fundamental para nós, e através de nossa colaboração com o Bahia, esperamos continuar aumentando a conscientização na região da América Latina, enquanto continuamos oferecendo momentos inesquecíveis de futebol para nossos traders e parceiros.”

Além do Esporte Clube Bahia, a Axi é parceira oficial de trading online do Manchester City FC, campeão da Premier League e levantando tríplice coroa, desde 2020, e parceira oficial LATAM de trading online da LaLiga com o clube Girona FC. No início da temporada 2023/24, a corretora também recebeu o jogador internacional inglês John Stones como embaixador da marca.

Sobre o Esporte Clube Bahia SAF

O Esporte Clube Bahia (EC Bahia) é um clube brasileiro da Série A com sede em Salvador, estado da Bahia. Fundado em 1931, o Tricolor conquistou dois títulos nacionais, cinquenta (50) campeonatos estaduais da Bahia e oito vezes o campeonato do Nordeste. O EC Bahia possui uma herança orgulhosa, vencendo o primeiro Campeonato Brasileiro em 1959 e sendo o único clube fora do Sul do Brasil a conquistar dois títulos de liga. O EC Bahia também possui uma equipe feminina de sucesso, que compete na elite do Campeonato Brasileiro e é seis vezes campeã estadual da Bahia.

O EC Bahia joga nas cores azul, branca e vermelha da bandeira do estado da Bahia e é o clube mais apoiado no Norte do Brasil. A equipe joga no estádio Itaipava Arena Fonte Nova, com capacidade para 60.000 espectadores, reformado para a Copa do Mundo de 2014, e treina no novo complexo Evaristo de Macedo.

De acordo com uma tendência atual no mercado de futebol brasileiro, em abril de 2023, o EC Bahia criou uma nova entidade, o Esporte Clube Bahia SAF (Bahia SAF), para substituí-lo como equipe de futebol e dar continuidade à sua impressionante herança.

Para mais informações, visite https://www.esporteclubebahia.com.br

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading online de FX e CFD, confiada por milhares de clientes ambiciosos em mais de 100 países ao redor do mundo. Ajudamos todos os tipos de traders, empresas de trading, bancos e organizações financeiras a encontrarem a vantagem necessária para alcançar seus objetivos financeiros por meio de transações informadas nos mercados financeiros mundiais. A Axi oferece uma ampla gama de ativos, incluindo CFDs para várias classes de ativos, como ações, forex, ouro, prata, café, índices e outras commodities.

Na Axi, temos orgulho de nossa reputação como corretora honesta, justa e confiável. Desde 2007, estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes um serviço excepcional e condições de trading, como execução rápida, pagamentos seguros, fundos segregados e retiradas fáceis. Além disso, também trabalhamos proativamente com as principais autoridades regulatórias globais para garantir que excedemos os mais altos padrões do setor.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato: service@axi.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6d0a540-3d76-4c45-9689-b48e59f3c50d