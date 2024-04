Deux équipes canadiennes reçoivent de nouveaux fonds pour étudier la maladie mentale chez les jeunes atteints de maladies rhumatismales

La Fondation Brain Canada et Cassie + Friends dévoilent les lauréats du programme Subventions d’équipe Santé mentale des enfants atteints de maladies rhumatismales

MONTRÉAL, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Brain Canada et Cassie + Friends ont le plaisir d’annoncer les lauréats du programme Subventions d’équipe Santé mentale des enfants atteints de maladies rhumatismales de cette année, soit Roberta Berard du Centre des sciences de la santé de London, et Mark Ferro de l’Université de Waterloo. Les deux équipes font progresser les efforts pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies mentales chez les enfants et les jeunes adultes atteints de maladies rhumatismales, comme l’arthrite juvénile idiopathique et le lupus. Ces affections touchent environ 24 000 enfants et jeunes partout au Canada, ce qui a d’importantes répercussions sur leur vie au quotidien et leur bien-être général.



« Nous sommes fiers de nous associer à Cassie + Friends pour appuyer cette importante initiative de recherche, a déclaré Viviane Poupon, Présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. Ce partenariat cadre avec notre engagement à financer des recherches novatrices qui peuvent avoir une incidence réelle sur la vie des Canadiens qui vivent avec des troubles neurologiques et de santé mentale. »

Pour Jennifer Wilson, directrice générale de Cassie + Friends : « Nous sommes heureux d’annoncer les lauréats de nos nouvelles subventions en santé mentale, qui marquent une étape importante dans notre mission pour transformer la vie des enfants et des familles qui doivent composer avec l’arthrite juvénile et d’autres maladies rhumatismales. Ces subventions nous permettront de renforcer notre engagement à fournir des soins et des ressources complets, de sorte qu’aucun enfant ou famille ne se sente seul dans son parcours. »

Malgré la prévalence des troubles de santé mentale concomitants dans les maladies rhumatismales pédiatriques, qui est estimée à 40 %, il subsiste un manque de compréhension des facteurs qui contribuent à leur développement, que ce soit pour le dépistage précoce de troubles mentaux ou encore pour fournir des soins et un soutien appropriés.

« En tant que personne atteinte d’une maladie rhumatismale diagnostiquée dans l’enfance, il n’y avait pas de guide sur la façon de composer avec l’incertitude entourant ma maladie et les répercussions qu’elle aurait sur ma santé mentale », explique Alison Legge, une jeune leader de 28 ans du réseau Cassie + Friends. « L’arthrite, c’est bien plus que la douleur physique ou les symptômes. Il y avait une corrélation directe entre l’augmentation de mes symptômes physiques et la détérioration de ma santé mentale. »

Avec une enveloppe de financement totale de 480 000 $, Cassie + Friends et la Fondation Brain Canada soutiendront deux subventions d’équipe de 240 000 $ chacune sur une période de deux ans.

À propos des projets :

Roberta Berard, Centre des sciences de la santé de London

Le projet vise à explorer l’interaction entre la santé mentale et la maladie chez les enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) et leurs soignants. Le programme Making Mindfulness Matter (M3©) sera offert aux enfants atteints d’AJI et à leurs soignants pour améliorer leur qualité de vie, leur santé mentale et la sévérité de la maladie et de la douleur. M3© enseigne aux parents de nouvelles façons de gérer le stress et aide les enfants à composer avec leurs émotions et à bâtir des relations positives. L’étude comparera les participants du programme à un groupe inscrit sur une liste d’attente. Les résultats pourraient mener à un meilleur soutien en matière de santé mentale pour les familles touchées par l’AJI.

Mark Ferro, Université de Waterloo

Cette étude vise à comprendre la santé mentale des enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) en suivant les changements au fil du temps, en explorant les perspectives des soignants et des enfants et en testant la précision de l’Échelle des comportements émotionnels pour mesurer la santé mentale chez les enfants atteints d’AJI. Ces découvertes pourraient mener à une amélioration du dépistage précoce et du traitement des troubles de santé mentale chez les enfants atteints de JIA.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale.

À propos de Cassie + Friends

Cassie + Friends a pour mission de transformer la vie des enfants et des familles touchés par l’arthrite juvénile et d’autres maladies rhumatismales par la recherche, l’éducation, la connexion et le soutien. En travaillant main dans la main avec les patients, les soignants, les professionnels de la santé et les chercheurs de chaque province et territoire du Canada, nous avons créé une communauté dynamique, engagée et connectée qui aide les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles font face aux hauts et aux bas de la vie avec une maladie chronique — de sorte qu’aucun jeune n’a à vivre seul dans la douleur.

Touchant 24 000 enfants, la maladie rhumatismale est l’une des principales causes d’incapacité chronique chez les enfants au Canada, et elle mérite beaucoup plus de sensibilisation, de ressources et de recherche pour trouver un remède. Pour en savoir plus et vous joindre à notre mission, veuillez visiter le site cassieandfriends.ca. @CAFSociety



