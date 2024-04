L’augmentation de l’offre de nouveaux logements nécessitera une hausse significative de la main-d’œuvre dans les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle du Canada

OTTAWA, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour atteindre les objectifs d’offre de logements du Canada afin d’en améliorer l’abordabilité, il faudra que la main-d’œuvre des secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle augmente de manière significative au cours des dix prochaines années.



ConstruForce Canada a publié aujourd’hui son rapport Perspectives sur la main-d’œuvre du secteur résidentiel 2024 - 2033. Le rapport constate que, pour combler l’écart de l’offre de logements repéré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) (soit 3,5 millions de logements supplémentaires par rapport au nombre de logements normalement construits), le secteur de la construction résidentielle devra accroître sa main-d’œuvre de 83 % par rapport aux niveaux de 2023, pour atteindre un peu moins de 1,04 million de travailleurs. Dans le même temps, le secteur de la construction non résidentielle, construisant et installant les infrastructures essentielles telles que les routes et les égouts qui rendent possible la construction de nouveaux logements, devra augmenter sa main-d’œuvre de 19 % supplémentaires par rapport aux niveaux de 2023.

« Notre rapport modélise deux scénarios. Notre base de référence suit les répercussions sur la main-d’œuvre du secteur de la construction résidentielle dans des conditions habituelles. Notre scénario alternatif, quant à lui, modélise l’incidence des efforts visant à atteindre les objectifs du gouvernement fédéral en matière d’abordabilité du logement sur la main-d’œuvre, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. La réalisation des objectifs décrits dans notre scénario alternatif nécessiterait une augmentation considérable du taux annuel de mises en chantier au cours de la prochaine décennie. Cette augmentation devrait se produire dans un contexte où le secteur de la construction a déjà du mal à trouver de la main-d’œuvre pour répondre à la demande actuelle. »

Selon le scénario alternatif, au cours des 10 prochaines années, les mises en chantier augmenteront de 149 % par rapport aux niveaux de référence afin d’atteindre les objectifs d’abordabilité. Elles passeront d’un peu plus de 233 000 en 2023 à environ 662 000 d’ici 2033.

Les effets de cette augmentation se feront surtout sentir au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, où les écarts d’abordabilité du logement sont les plus marqués. Chaque province pourrait avoir besoin de doubler ou de quasi doubler sa main-d’œuvre dans le secteur de la construction résidentielle pour faire face à la croissance prévue.

« Les conditions des marchés du travail de la construction au Canada sont déjà difficiles, estime M. Ferreira. Pour atteindre ces objectifs ambitieux en matière de nouveaux logements, le secteur devra garantir une approche équilibrée et durable du développement de la main-d’œuvre et de la répartition des ressources. »

« Pour répondre à la demande de main-d’œuvre en vue d’accroître l’abordabilité du logement au cours des dix prochaines années, le secteur, les écoles de métiers et le gouvernement devront déployer des efforts de recrutement ciblés et considérables, déclare Kevin Lee, chef de la direction de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations. Nous devons continuer à recruter activement des Canadiens dans les métiers spécialisés et le secteur de la construction résidentielle, réformer le système d’immigration pour permettre l’arrivée de nouveaux Canadiens qui ont les compétences et les aptitudes nécessaires pour construire des maisons, et soutenir l’innovation et la productivité en réduisant les risques liés aux investissements dans les systèmes préfabriqués. »

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et a été financé en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada.

