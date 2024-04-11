Submit Release
News Search

There were 1,716 press releases posted in the last 24 hours and 406,310 in the last 365 days.

EBC金融集團與巴塞隆納足球俱樂部宣布成為官方合作夥伴 為期三年半

EBC 金融集團成立於倫敦，透過成為巴塞隆納足球俱樂部在亞洲、中南美洲、中東、非洲和大洋洲的官方合作夥伴，強化在金融領域的領導地位

巴塞隆納, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC金融集團和巴塞隆納足球俱樂部宣布達成合作，即日起，EBC成為巴塞隆納足球俱樂部金融領域獨家合作夥伴，為期三年半，合作範圍為外匯、交易、經紀（包括差價合約）和諮詢服務。透過此次合作，EBC進一步強化在金融領域的領導地位。

EBC金融集團：成為FC巴塞羅那的官方合作夥伴

EBC始終秉持誠信與尊重的原則，珍惜每位交易愛好者的熱愛與期待，確保EBC與巴塞隆納足球俱樂部合作無間。尊重、努力、雄心壯志、團隊合作和謙遜是巴薩五大價值觀,其始終倡導努力與雄心壯志的文化，與EBC高度吻合。此次合作是EBC與國際產業巨頭並肩的另一個里程碑。在全球的見證下，EBC將立足於全球市場，與世界各地的球迷及投資者建立更深層的連接，培養為熱愛全力以赴的榜樣。

對巴塞隆納足球俱樂部來說，這同樣是無與倫比的機會，拉近其與多個地區的合作夥伴、巴薩球迷和支持者之間的距離。此次合作是巴薩展拓全球策略的一部分，透過在不同領域尋找志同道合的合作夥伴，實現成長並持續引領產業發展。

EBC是全球領先的綜合金融集團，在倫敦、香港、東京、雪梨、開曼群島、新加坡等主要金融中心設有分公司，為全球零售、專業和機構投資者提供量身定制的金融服務、交易服務及投資解決方案。自成立以來， EBC秉持著認真對待每一位交易愛好者的初心，屢次斬獲國際榮譽，在提供全球頂級監管、全方位的保障體系之餘，始終保持對英國騎士精神的傳承，深耕金融生態建設。

EBC集團堅持的信念，在巴塞隆納足球俱樂部對運動精神的傳承中獲得更多鼓舞。巴塞隆納足球俱樂部在建隊100多年的歷史中薪火相傳，深刻影響著全球各地懷抱運動夢的人 ，讓足球愛好成為競逐體力運動與戰術智慧的專業運動 。同時，西甲聯賽27次冠軍，歐冠聯賽5次冠軍等多項國際榮譽，及對世界育賽事帶來的顛覆性變革，見證巴薩體育精神的傳承與榮耀。

透過此次合作，EBC將巴塞隆納足球俱樂部引以為傲的傳承文化融合創新到品牌基因中，持續弘揚百年傳承的價值觀，鼓舞更多的人，從而推動全球經濟發展。

從左到右分別為：EBC (UK) COO Christopher Potts；巴塞羅那足球俱樂部主席Joan Laporta；EBC亞太區運營總監Samuel Hertz；EBC（UK）CEO David Barrett。

EBC金融集團（UK）CEO David Barrett表示：
「能與巴塞隆納足球俱樂部這樣強大的品牌建立合作，突顯我們始終將自己推向更高成就的雄心壯志。EBC集團在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受其監管：EBC在英國受FCA監管，在澳洲由ASIC監管，而在開曼群島受CIMA監管，與巴塞隆納足球俱樂部的合作，見證我們持續與最優秀的人及企業合作的努力。」

EBC金融集團亞太區營運總監Samuel Hertz表示：
「很榮幸，依靠精益求精的理念及信念感，EBC用4年與世界頂尖俱樂部巴塞隆納足球俱樂部站在一起。我們深入研究了巴塞隆納足球俱樂部悠久的歷史,從鼓勵傳承的師友文化中學習。其富有經驗的球員以師徒制鼓舞、指導年輕一代，形成薪火相傳的文化，鼓勵著我們。我們會將巴薩團隊合作、尊重和抱負精神融入EBC的DNA中。此次合作不僅是通往成功的共同旅程, 同時體現弘揚積極價值觀、培養人才，並為社會做貢獻的文化。」

巴塞隆納足球俱樂部市場副總裁Juli Guiu表示：
巴塞隆納足球俱樂部市場副總裁Juli Guiu表示： 「本次合作與巴塞隆納足球俱樂部近年來展拓全球的計劃吻合。我相信，與EBC的合作，將幫助巴塞隆納足球俱樂部在金融領域開拓更多機會。我們對在亞太區、南美等地區與合作夥伴、支持者和薩迷建立更多連接而興奮。

關於EBC金融集團
EBC Financial Group成立於英國倫敦，是一家集金融券商、資產管理等服務為一體的綜合性金融集團。 EBC業務遍佈全球，以全球頂級監管、毫秒級的訂單執行和機構級的清算池、全方位的保障體系，致力於為每位客戶提供「安全、專業、高效穩定」的交易環境。

EBC Financial Group (UK) Ltd由英國金融行為監理局(FCA)授權和監管，監理號:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳洲證券和投資委員會(ASIC)授權和監管，監理號:500991 ；EBC Financial Group（Cayman）Limited由開曼金融管理局（CIMA）授權和監管，持有CIMA全監管牌照，監管號：2038223。

EBC集團核心人員擁有逾30年的大型金融機構的工作經驗，親歷多個經濟週期，時間跨越85年《廣場協議》、97年亞洲金融危機、08年全球金融危機和15年瑞郎黑天鵝事件等。他們對突發事件及金融危機有優異的因應經驗。基於實戰鍛鍊出的專業素養，促使EBC對自我要求更為嚴格。 EBC以最嚴格的行業準則和道德標準約束自我，以誠信與尊重為服務宗旨，為客戶的資產安全和發展保駕護航。

EBC相信，每個認真交易的人，都值得被認真對待。

https://www.ebc.com/

關於巴塞羅那足球俱樂部
巴塞羅那足球俱樂部（簡稱“巴薩”）成立於1899年，目前擁有144000多名會員，被認為是世界上最偉大的綜合性運動俱樂部，擁有125年歷史。巴塞羅那足球俱樂部除了扎根於自己的國家和城市，還擁有全球化的視野，在三大洲的城市都設有其官方總部：巴塞羅那、香港和紐約。

巴薩力求通過卓越的體育運動改變世界，同時還通過巴薩創新中心（Barça Innovation Hub）將這一理念傳播到知識和創新領域。俱樂部還因其對社會事業的貢獻而聞名，通過巴薩基金會（FC Barcelona Foundation）以及對男孩和女孩進行體育積極價值觀教育的工作，來實現這一承諾。巴薩目前在社交媒體上擁有超過4.86億粉絲，正好反映了俱樂部近年來的積極發展。

www.fcbarcelona.com

媒体联系：
Douglas Chew
douglas.chew@ebc.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b03d2a3-2caa-4e2a-a1cd-aa739ccaf676/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5d1d1b6-ad04-4056-901b-fe69df1eae6b/zh-Hant 


Primary Logo

EBC金融集團：成為FC巴塞羅那的官方合作夥伴

EBC金融集團正式與FC巴塞羅那建立為期3.5年的外匯聯盟。
聯盟成立：EBC金融集團與FC巴塞羅那攜手

從左到右分別為：EBC (UK) COO Christopher Potts；巴塞羅那足球俱樂部主席Joan Laporta；EBC亞太區運營總監Samuel Hertz；EBC（UK）CEO David Barrett。

You just read:

EBC金融集團與巴塞隆納足球俱樂部宣布成為官方合作夥伴 為期三年半

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Companies, Culture, Society & Lifestyle, Sports, Fitness & Recreation ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more