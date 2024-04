FC Barcelona và EBC Financial Group thiết lập quan hệ đối tác ngoại hối trong 3,5 năm

Đến từ London, EBC Financial Group đặt mục tiêu xây dựng vị thế dẫn đầu ngành tài chính thông qua việc trở thành đối tác ngoại hối chính thức của CLB Barcelona trên khắp Châu Á, Trung - Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương.

BARCELONA, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FC Barcelona và EBC Financial Group (EBC) hân hạnh công bố mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngoại hối trên nhiều khu vực trong vòng 3,5 năm. EBC trở thành Đối tác chính thức của FC Barcelona trong lĩnh vực Ngoại Hối, với phạm vi bao gồm các khu vực như Châu Á, Trung - Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.







Sự kiện hợp tác lần này đánh dấu cột mốc quan trọng đối với EBC, đưa thương hiệu EBC đi vào lịch sử đáng kính và có tầm ảnh hưởng toàn cầu của FC Barcelona. Với thỏa thuận độc quyền này, EBC được cấp đặc quyền độc nhất để tham gia vào các hoạt động kinh doanh chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại hối. Hợp tác này bao gồm một loạt các dịch vụ, giao dịch ngoại hối, đầu tư, môi giới (bao gồm CFD) và dịch vụ tư vấn.

Thông qua liên minh này, EBC được thiết lập để đổi mới và truyền cảm hứng, dựa trên di sản văn hóa phong phú và lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của CLB để nuôi dưỡng sự gắn kết có ý nghĩa và thiết lập sự hiện diện lâu dài ở các khu vực trọng điểm với lượng khán giả hoàn toàn mới, thúc đẩy kết nối với cộng đồng toàn cầu, vượt qua ranh giới thị trường truyền thống. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để đưa FC Barcelona đến gần hơn với các đối tác, những người ủng hộ và Culers ở những khu vực này, cùng với chiến lược mở rộng toàn cầu để phát triển và tiếp tục dẫn đầu ngành thông qua việc tìm kiếm các đối tác phù hợp trong các lĩnh vực khác nhau.

EBC Financial Group, được thành lập tại trung tâm tài chính Luân Đôn, là tập đoàn dịch vụ tài chính toàn diện gồm giao dịch trực tuyến, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư. Cùng các văn phòng tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Hồng Kông, Tokyo, Sydney, Quần đảo Cayman, Singapore, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới. Được biết đến với môi trường giao dịch cấp tổ chức, tập đoàn này cung cấp môi giới tài chính, dịch vụ giao dịch được thiết kế riêng và một loạt các giải pháp đầu tư.

Sự kiện ký kết giữa CLB và EBC sẽ được tổ chức tại Spotify Camp Nou.





Lời phát biểu của Samuel Hertz, Giám đốc Điều hành APAC của EBC Financial Group và David Barrett, Giám đốc điều hành của EBC Financial Group (UK) Ltd:

“Mặc dù EBC chỉ mới thành lập được 4 năm nhưng đã nhanh chóng phát triển, vì chúng tôi luôn tự đòi hỏi những điều tốt nhất từ bản thân và ngành. Chúng tôi đã khám phá lịch sử phong phú của FC Barcelona, ​​học hỏi từ văn hóa của họ, nơi người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới và người mới truyền cảm hứng cho người trẻ, tạo ra chuỗi phát triển liên tục và xuất sắc. Đây không chỉ là hợp tác mà còn là hành trình chung hướng tới sự vĩ đại, thể hiện một nền văn hóa nơi thành công không chỉ là chiến thắng mà còn là nuôi dưỡng giá trị, nuôi dưỡng tài năng và đóng góp tích cực cho xã hội. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ cách làm việc của Barca, nơi những cựu binh nuôi dưỡng những người mới, truyền lại niềm đam mê và trí tuệ. Việc chúng tôi lựa chọn FC Barcelona làm đối tác là để học hỏi từ những người giỏi nhất và đưa đặc tính làm việc nhóm, sự tôn trọng và tham vọng của họ vào DNA của chúng tôi” - Samuel Hertz, Giám đốc Điều hành APAC của EBC Financial Group cho biết.

David Barrett, Giám đốc điều hành của EBC Financial Group (UK) Limited bổ xung thêm, “Việc có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác với một thương hiệu mạnh và được kính trọng như FC Barcelona cũng là tượng trưng cho nỗ lực của tập đoàn là luôn thúc đẩy bản thân đạt đến đỉnh cao mức độ thành tích có thể. EBC Financial Group (UK) Ltd được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Anh, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd được giám sát bởi Australian Securities and Ủy ban Đầu tư (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) - tất cả các trung tâm toàn cầu có uy tín cao trên thị trường tài chính - mối quan hệ hợp tác này với FC Barcelona nhấn mạnh nỗ lực của chúng tôi trong việc liên kết và hợp tác với những đối tác tốt nhất trên mọi mặt."

Lời phát biểu của Juli Guiu, Phó chủ tịch marketing của FC Barcelona:



“Sự hợp tác này trùng hợp với kế hoạch mở rộng toàn cầu của FC Barcelona trong những năm gần đây, tôi chắc chắn rằng điều này sẽ giúp CLB mở ra vô số cơ hội trong lĩnh vực tài chính thông qua 3,5 năm hợp tác với EBC Financial Group. Với những tiềm năng chưa được khai thác mà chúng tôi thấy ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng như các nền kinh tế đang phát triển ở Nam & Trung Mỹ, Mexico, Châu Phi và Trung Đông, chúng tôi rất vui mừng được xây dựng nhiều kết nối hơn với các thương hiệu, đối tác, người ủng hộ và Culers ở những khu vực này.”

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và giải pháp đầu tư toàn diện. Với các văn phòng có vị trí chiến lược tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Sydney, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

https://www.ebc.com/

Giới thiệu về FC Barcelona

FC Barcelona được thành lập vào năm 1899 và hiện được sở hữu bởi hơn 144.000 thành viên. Đây được coi là CLB thể thao đa năng tốt nhất trên thế giới và có 125 năm lịch sử. Mặc dù bắt nguồn từ thành phố Barcelona, Catalunya, Tây Ban Nha, nhưng tầm nhìn của CLB mang tính toàn cầu. CLB có văn phòng chính thức tại các thành phố ở ba châu lục khác nhau, gồm: Barcelona, ​​Hồng Kông và New York.

Barça tìm kiếm thay đổi thế giới thông qua sự xuất sắc trong môn thể thao. Điều này cũng bao gồm thế giới tri thức và đổi mới thông qua Trung tâm Đổi mới Barça (BIHUB). CLB cũng được công nhận vì cam kết của mình đối với các hoạt động xã hội thông qua Quỹ FC Barcelona, và vì nỗ lực giáo dục trẻ em về những giá trị tích cực của thể thao. Sự phát triển của Barça trong những năm gần đây đã giúp đội bóng này có hơn 486 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

www.fcbarcelona.com

Liên hệ báo chí.

Douglas Chew

douglas.chew@ebc.com

