Poe on wang-wang ban

We hail the President's order on the unauthorized use of sirens and blinkers.

Government officials must lead the way in shunning abuse and the display of self-entitlement on the road.

Pantay-pantay tayo dapat kahit sa kalsada. Ang byahe ng government officials ay kasing importante rin ng byahe ng ordinaryong mamamayan.

Kung may wang-wang, paano mararamdaman ng taga-gobyerno ang sakripisyo ng ating mga kababayan sa araw-araw na trapiko?

This simple rule on the wang-wang ban should be enforced fairly and universally on the road.