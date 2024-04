FC Barcelona dan EBC Financial Group: Mitra resmi valuta asing untuk 3,5 tahun

EBC Financial Group resmi bermitra dengan FC Barcelona dalam aliansi pertukaran asing selama 3,5 tahun. EBC Financial Group dan FC Barcelona, bersama dengan Presiden Joan Laporta, merayakan penyatuan keuangan dan sepakbola dengan pertukaran jersey seremonial.

Dari London, EBC Financial Group jadi mitra valuta asing Klub, membangun kepemimpinan finansial di Asia, Amerika Tengah, Selatan, Timur Tengah, Afrika, Oseania.

FC Barcelona dan EBC Financial Group (EBC) dengan gembira mengumumkan kerjasama mereka di sektor pertukaran valuta asing di berbagai wilayah selama 3,5 tahun, mulai hari ini. Kemitraan ini menunjuk EBC sebagai Mitra Resmi Pertukaran Valuta Asing FC Barcelona, dengan jangkauan wilayah meliputi APAC, LATAM, Timur Tengah, dan Afrika.

Kemitraan ini merupakan pencapaian penting bagi EBC, menghubungkan merek tersebut dengan warisan yang dihormati dan jangkauan global FC Barcelona. Dalam perjanjian eksklusif ini, EBC diberikan hak istimewa untuk terlibat dalam kegiatan bisnis khusus di bidang pertukaran valuta asing. Kemitraan ini mencakup berbagai layanan, termasuk transaksi valuta asing, perdagangan, pialang (termasuk CFD), dan layanan konsultasi.

Melalui aliansi ini, EBC bertekad untuk berinovasi dan menginspirasi, mengambil inspirasi dari warisan budaya klub dan penggemar yang penuh gairah untuk membina keterlibatan yang bermakna dan membangun kehadiran yang langgeng di wilayah kunci dengan audiens baru, memupuk hubungan dengan komunitas global yang dinamis yang melampaui batas pasar tradisional. Ini juga merupakan kesempatan yang tidak tertandingi untuk mendekatkan FC Barcelona kepada mitra, pendukung, dan Culers di wilayah-wilayah ini, sejalan dengan strategi ekspansi globalnya untuk tumbuh dan terus memimpin industri melalui eksplorasi mitra yang tepat di berbagai sektor.

EBC Financial Group, berbasis di pusat keuangan terkemuka London, adalah kelompok layanan keuangan yang komprehensif dan diakui karena keahliannya dalam perdagangan online, manajemen aset, dan konsultasi investasi. Dengan kantor-kantor yang terletak secara strategis di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Kepulauan Cayman, Singapura, Bangkok, Limassol, dan daerah lainnya, EBC melayani beragam klien ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia. Terkenal dengan lingkungan perdagangan tingkat institusi, kelompok ini menyediakan layanan pialang keuangan yang disesuaikan, layanan perdagangan, dan berbagai solusi investasi.

Sebuah acara penandatanganan akan diadakan untuk merayakan pencapaian penting ini antara Klub dan EBC di Spotify Camp Nou yang telah direnovasi pada tanggal yang akan datang.

Pernyataan dari Samuel Hertz, Direktur Operasional APAC di EBC Financial Group, dan David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd:

Walaupun EBC baru berusia empat tahun, kami terus tumbuh karena kami mengharapkan yang terbaik dari diri kami sendiri dan industri ini. Kami telah meneliti sejarah yang panjang dari FC Barcelona, belajar dari budaya mentorship mereka di mana yang berpengalaman membimbing yang baru, dan yang baru mengilhami generasi muda, menciptakan kelanjutan pertumbuhan dan keunggulan. Ini bukan hanya sebuah kemitraan; ini adalah perjalanan bersama menuju kehebatan, mencerminkan budaya di mana kesuksesan bukan hanya tentang menang tetapi juga tentang memupuk nilai, merawat bakat, dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Kami terinspirasi oleh cara Barca melakukan hal-hal, budaya di mana para veteran membimbing para pendatang baru, meneruskan kebijaksanaan dan semangat. Pilihan kami untuk bermitra dengan FC Barcelona adalah sengaja dan mendalam; ini tentang belajar dari yang terbaik dan menyematkan etos mereka tentang kerja tim, rasa hormat, dan ambisi ke dalam DNA kami," ungkap Samuel Hertz, Direktur Operasional APAC di EBC Financial Group.

David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Limited, anak perusahaan EBC Financial Group di Inggris, menambahkan, “Mampu menjalin kemitraan dengan merek yang kuat dan dihormati seperti FC Barcelona menegaskan ambisi grup untuk selalu mendorong diri kami ke tingkat pencapaian tertinggi yang memungkinkan. EBC Financial Group memiliki perusahaan-perusahaan yang teregulasi di Inggris oleh FCA, Australia oleh ASIC dan Caymans oleh CIMA – semuanya merupakan pusat pasar keuangan global yang sangat dihormati – kemitraan dengan FC Barcelona ini menjadi upaya kami untuk menyelaraskan dan bermitra dengan yang terbaik dalam segala aspek.”

Pernyataan dari Juli Guiu, Wakil Presiden Area Pemasaran di FC Barcelona:

"Kemitraan ini bertepatan dengan rencana ekspansi global FC Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, saya yakin ini akan membantu Klub membuka banyak peluang di sektor keuangan melalui kemitraan 3,5 tahun dengan EBC Financial Group yang terkenal. Dengan potensi yang belum dimanfaatkan yang kami lihat di kawasan Asia Pasifik, serta pertumbuhan ekonomi di Amerika Selatan & Tengah, Meksiko, Afrika, dan Timur Tengah, kami bersemangat untuk membangun lebih banyak koneksi dengan merek, mitra, pendukung, dan Culers di wilayah ini. "

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), didirikan di distrik keuangan terkemuka London, terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. Dengan kantor yang strategis terletak di pusat-pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Dikenal dengan berbagai penghargaan, EBC bangga mematuhi standar etika tertinggi dan regulasi internasional. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

Di pusat EBC Group terdapat para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di lembaga keuangan utama, yang telah dengan mahir menavigasi melalui siklus ekonomi yang signifikan mulai dari Kesepakatan Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan serius sebesar yang layak.

Tentang FC Barcelona

FC Barcelona didirikan pada tahun 1899 dan saat ini dimiliki oleh lebih dari 144.000 anggotanya. Klub ini dianggap sebagai klub olahraga multi-terbaik di dunia dan memiliki sejarah selama 125 tahun. Meskipun berakar di kota dan negaranya, yaitu Catalonia, pandangan Barça adalah global. Klub ini memiliki kantor resmi di beberapa kota di tiga benua berbeda: Barcelona, Hong Kong, dan New York.

Barça berusaha untuk mengubah dunia melalui keunggulan olahraga. Ini juga termasuk dunia pengetahuan dan inovasi melalui Barça Innovation Hub (BIHUB). Klub ini juga diakui karena komitmennya terhadap masalah sosial, yang disalurkan melalui FC Barcelona Foundation, dan untuk upayanya dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai positif olahraga. Pertumbuhan Barça dalam beberapa tahun terakhir telah membuatnya memiliki lebih dari 486 juta pengikut di jaringan sosial.

