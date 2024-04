FC Barcelona y EBC Financial Group: Asociación oficial en materia en divisas por 3.5 años

Share This Article

EBC Financial Group se asocia oficialmente con FC Barcelona en una alianza de cambio de divisas de 3.5 años. EBC Financial Group y FC Barcelona, junto con el presidente Joan Laporta, celebran la unión de las finanzas y el fútbol con un intercambio ceremonial de camisetas.

EBC Financial Group, de Londres, busca liderazgo financiero como socio de divisas del Club en Asia, LATAM, Medio Oriente, África y Oceanía.

El FC Barcelona y EBC Financial Group (EBC) se complacen en anunciar su asociación en el sector cambiario en múltiples regiones durante 3,5 años, a partir de hoy. Esta asociación designa a EBC como socio oficial en divisas del FC Barcelona, con cobertura que se extiende a regiones que incluyen APAC, LATAM, Medio Oriente y África.

Esta asociación marca un hito importante para EBC, ya que alinea la marca con el respetado legado y el alcance global del FC Barcelona. En virtud de este acuerdo exclusivo, se otorga a EBC el privilegio único de participar en actividades comerciales especializadas dentro del ámbito cambiario. La asociación abarca una gama de servicios, que incluyen transacciones de divisas, negociación, corretaje (incluidos CFD) y servicios de asesoramiento.

A través de esta alianza, EBC está preparada para innovar e inspirar, aprovechando la rica herencia cultural del club y su apasionada base de fanáticos para cultivar un compromiso significativo y establecer una presencia duradera en regiones clave con una audiencia completamente nueva, fomentando conexiones con una comunidad global vibrante que trasciende las fronteras tradicionales del mercado. También es una oportunidad incomparable para acercar al FC Barcelona a sus socios, seguidores y culés en estas regiones, junto con su estrategia de expansión global para crecer y continuar liderando la industria mediante la exploración de los socios adecuados en diferentes sectores.

EBC Financial Group, fundado en el prestigioso centro financiero de Londres, es un grupo de servicios financieros integrales reconocido por su experiencia en comercio en línea, gestión de activos y consulta de inversiones. Con oficinas ubicadas estratégicamente en destacados centros financieros, como Londres, Hong Kong, Tokio, Sydney, las Islas Caimán, Singapur, Bangkok, Limassol y más, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo. Conocido por su entorno comercial de nivel institucional, el grupo ofrece corretaje financiero, servicios comerciales y una amplia gama de soluciones de inversión a medida.

Más adelante se celebrará en el renovado Spotify Camp Nou un acto de firma para conmemorar este importante hito entre el Club y EBC.

Declaración de Samuel Hertz, director de operaciones de APAC de EBC Financial Group y David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd

“Aunque EBC tiene solo cuatro años, solo hemos crecido porque exigimos lo mejor de nosotros mismos y de la industria. Hemos profundizado en la historia del FC Barcelona, aprendiendo de su cultura de tutoría donde los experimentados guían a los nuevos y los nuevos inspiran a los más jóvenes, creando un continuo de crecimiento y excelencia. Esto no es sólo una asociación; es un viaje compartido hacia la grandeza, que encarna una cultura donde el éxito no se trata sólo de ganar sino de fomentar valores, fomentar el talento y contribuir positivamente a la sociedad. Nos inspira la forma de hacer las cosas del Barça, su cultura donde los veteranos nutren a los recién llegados, transmitiéndoles sabiduría y pasión. Nuestra elección del FC Barcelona como socio es deliberada y profunda; se trata de aprender de los mejores e incorporar su espíritu de trabajo en equipo, respeto y ambición en nuestro ADN”, afirmó Samuel Hertz, director de operaciones de APAC de EBC Financial Group.

David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Limited, la filial británica de EBC Financial Group, añadió: “Poder forjar una asociación con una marca tan fuerte y respetada como el FC Barcelona subraya la ambición del grupo de esforzarnos siempre hacia los más altos niveles de logro posibles. EBC Financial Group tiene empresas reguladas en el Reino Unido por la FCA, Australia por ASIC y las Islas Caimán por CIMA, todos ellos centros globales muy respetados en los mercados financieros. Esta asociación con el FC Barcelona subraya nuestros esfuerzos por alinearnos y asociarnos con los mejores en todos los aspectos. "

Declaraciones de Juli Guiu, vice presidente del Área de Marketing del FC Barcelona:

“Esta asociación coincide con el plan de expansión global del FC Barcelona en los últimos años, estoy seguro de que ayudará al Club a abrir una gran cantidad de oportunidades en el sector financiero a través de estos 3,5 años de asociación con el reconocido Grupo Financiero EBC. Con el potencial sin explotar que vemos en la región de Asia Pacífico, así como en las economías en crecimiento en América del Sur y Central, México, África y Medio Oriente, estamos entusiasmados de construir más conexiones con marcas, socios, patrocinadores y Culés en estas regiones”.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su conjunto integral de servicios que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones integrales de inversión. Con oficinas ubicadas estratégicamente en destacados centros financieros, como Londres, Sydney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok, Limassol y más, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocida con múltiples premios, EBC se enorgullece de cumplir con los más altos niveles de estándares éticos y regulaciones internacionales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC) y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA).

En el núcleo del Grupo EBC se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, que han navegado hábilmente a través de importantes ciclos económicos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la mayor seriedad que merece.

https://www.ebc.com/

Acerca de FC Barcelona

El FC Barcelona fue fundado en 1899 y actualmente es propiedad de sus más de 144.000 socios. Está considerado el mejor club polideportivo del mundo y tiene 125 años de historia. Aunque arraigado en su ciudad y su país, Cataluña, su mirada es global. Tiene oficinas oficiales en ciudades de tres continentes diferentes: Barcelona, Hong Kong y Nueva York.

El Barça busca cambiar el mundo a través de la excelencia deportiva. Incluye también el mundo del conocimiento y la innovación a través del Barça Innovation Hub (BIHUB). El club también es reconocido por su compromiso con causas sociales, que canaliza a través de la Fundación FC Barcelona, y por su labor para educar a los niños en los valores positivos del deporte. El crecimiento del Barça en los últimos años le ha llevado a tener más de 486 millones de seguidores en las redes sociales.

www.fcbarcelona.com